Разработчик ЗРК «Абакан» рассказал об уникальности комплекса

Уникальность комплекса ПРО «Абакан» заключается в сочетании в нем ракет от комплекса «Антей-4000» и РЛС от перспективных комплексов ПВО-ПРО, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

Комплекс «Абакан» создан для заказчика с Ближнего Востока и впервые представлен за рубежом, на выставке Dubai Airshow 2021. Зенитная ракетная система «Антей-4000» разработана на базе С-300В4.

«Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы «Антей-4000» и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика», – передает РИА «Новости» слова Хрупало.

Он напомнил, что инозаказчик хотел не комплекс типа С-300 или С-400 которые являются многоцелевыми и способны работать как по крылатым ракетам, так и по самолетам и баллистическим целям. Требовался узкоспецифический комплекс, который противодействует только по баллистическим целям, имеет минимальное количество боевых средств, минимальное количество боевого расчета и должен быть полностью автоматизирован.

Хрупало отметил, что конструкторы концерна выполнили эту задачу в кратчайшие сроки с учетом российского опыта производства комплексов ПВО и ПРО.

«Абакан» рассчитан на поражение баллистических целей. Речь идет об одноступенчатых ракетах с небольшой скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. В космосе они могут развивать скорость и 3, и 4 километра в секунду, но в плотных слоях атмосферы скорость свыше 2,5 километра в секунду не бывает из-за сопротивления воздуха.

При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров.

Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».