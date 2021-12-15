Генерал анонсировал появление плоского сопла «Охотника» на Су-57 В концерне «Алмаз-Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан» 15 декабря 2021, 08:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ПВО-ПРО «Алмаз-Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало. Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021. «Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало. К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут. Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства. Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО. «Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства. При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров. Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз-Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Сатановский: Россия предотвратила климатическую аферу в ООН 14 декабря 2021, 11:00

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Запад хотел использовать резолюцию о связи климата и конфликтов для ослабления Китая, России и Ирана, но Москва этому воспрепятствовала», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия наложила в СБ ООН вето на проект соответствующей резолюции Ирландии и Нигера. «Россия приняла абсолютно верное решение не идти на поводу у большинства за инициативами так называемого прогрессивного Запада. Москва этим шагом показала, что она отстаивает свои интересы, а не чужие» ­– пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада. «Выходит, все войны, все проявления геноцида и прочие трагедии в истории человечества, начиная с гибели динозавров, были связаны с климатом. Оказалось, не зря Запад, открыв рот, слушал Грету Тунберг», – сыронизировал собеседник. Эксперт согласился со словами постпреда РФ при ООН Василия Небензи в том, что принятие резолюции может привести к вмешательству во внутренние дела любой страны извне под прикрытием «заботы об экологии». «Когда вы вводите эмбарго или санкции против какой-то страны или вводите войска по политическим или экономическим причинам – это выглядит плохо. Совсем другое дело – если вы говорите, что из-за этой страны гибнет экология планеты. Тогда все средства оправданы. Очень удобный инструмент, чтобы США, к примеру, попытались ослабить Россию или Иран, поставляющий нефть Китаю», – добавил политолог. Накануне Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Москва неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами. Авторы непринятого проекта заявляли, что «Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание... воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии» в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА «Новости». В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом». В документе указывалось также, что Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подрыве интересов мира после того, как Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность», пишет Lenta.Ru. В свою очередь Небензя обратил внимание на то, что резолюция является предлогом со стороны западных держав для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран. Солистка детского хора СССР подала в суд на Netflix за «Прекрасное далеко» 14 декабря 2021, 10:15

Фото: "Пятница", Централ Партнершип

Текст: Наталья Ануфриева

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова решила добиться от Netflix компенсации в 10 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко». Королькова подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис» (оператор Netflix в России), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство», пишут «Ведомости». Иск был подан в начале декабре, сумма требований – 10 млн рублей. Артистка считает, что были нарушены ее смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». «Прекрасное далеко» – песня композитора Евгения Крылатова, впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме «Гостья из будущего» (1985). Также известен вариант исполнения песни Корольковой. Артистка также требует выплатить ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, заявил замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадим Вишняков. При этом он утверждает, что фонограмма песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница» не использовалась. Российская комедия «Пятница» вышла в 2016 году, роли сыграли Данила Козловский, Сергей Бурунов, Павел Деревянко. Режиссер-постановщик –Евгений Шелякин. Ранее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы». Спортсменку возмутили два эпизода: во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии, во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Автор сценария и продюсер сериала Скотт Фрэнк на суде подтвердил, что факты о Гаприндашвили в сериале были преднамеренно изменены. Оставшаяся без рук из-за ревности мужа россиянка получит 370 тыс. евро 14 декабря 2021, 17:14

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им 450 тыс. евро, решение опубликовано на сайте Страсбургского суда во вторник. В жалобе говорится о делах четырех женщин: Натальи Туниковой, ударившей мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти, передает «Рамблер». По этим случаям суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации. Грачева получит самую большую выплату – 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения, а также еще 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получили по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба. Также суд постановил выплатить женщинам по 5 тыс. евро на возмещение судебных издержек. ЕСПЧ считает, что российские власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий «ввиду сохраняющейся структурной проблемы». Кроме того, в решении суда говорится об «отсутствии определения домашнего насилия в [российской] правовой системе», а также «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов». Суд посчитал, что власти не могут эффективно рассматривать дела такого рода и бороться с проблемой домашнего насилия на системном уровне ввиду «несовершенства законодательной базы», в связи с чем они рекомендовали правительству России «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия». «До выполнения государством-ответчиком вышеуказанных мер в соответствии со статьей 46 ЕКПЧ суд будет продолжать рассматривать подобные дела в упрощенной и ускоренной форме в соответствии со своей устоявшейся прецедентной практикой», – говорится в заключительной части вердикта. Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Летом 2020 года Грачева объявила о свадьбе, в 2021 году она родила третьего ребенка. Омбудсмен рассказала о семьях убивших пенсионера под Хабаровском школьниц 14 декабря 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Родители школьниц, забивших насмерть пенсионера в Хабаровском крае, шокированы случившимся, рассказала детский омбудсмен региона Виктория Трегубенко после посещения места происшествия. «Посетила Ванинский район, где произошло происшествие. С родителями встречалась. Семьи обычные. Жили в общежитии – «малосемейке», как еще называют. Если говорить о благополучии, все относительно – крыша есть над головой, вода течет из крана, отопление есть. Не буду пока делать оценок... Что сейчас могут сказать родители? Конечно, они в шоке, все теперь делится на до и после. Они пока еще, есть у нас такая формулировка, – «вне контакта», – рассказала омбудсмен РИА «Новости». Она отметила, что посетила и образовательные учреждения, где учились подростки, встретилась с преподавательским составом, с органами системы профилактики. «Есть над чем нам работать. Все изменения в ребенке, они не происходят просто так, и вот эти изменения нужно уметь замечать, вычленять из общего поведения и работать с ними. Работать не с последствиями, а с первопричиной», – сказала Трегубенко. В краевой прокуратуре сообщили, что девушки на спецучете не состояли, но в соцсетях появилась информация, что подростки воспитывались в неполных семьях, «где мамы выпивали», старшая – в многодетной. По словам Трегубенко, эта ситуация находится на ее личном контроле. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали двух школьниц 14 и 16 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера. Подростки вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице. Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы 14 декабря 2021, 12:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Единственный способ для Украины перестать быть экономическим аутсайдером Европы – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения. «Тимошенко пытается сложное комплексное явление объяснить скудным набором факторов. К падению ВВП Украины на душу населения привел не только энергетический кризис. Одним из базовых факторов стал Евромайдан, который запустил процесс экономического разрыва с Россией» ­– пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан. Кроме того, по Украине ударила и потеря двух регионов – Донбасса и Крыма, которые вносили весомый вклад в ВВП. «Эти события привели к тому, что украинцы превратились из трудовых мигрантов в просто мигрантов. До 2014 года украинцы, уезжая на заработки, оставляли семьи в стране – таким образом, деньги все равно не утекали с Украины. Теперь же украинцы уезжают с семьями, и они больше никогда не вернутся назад. А это означает сокращение трудоспособного населения и, соответственно, падение ВВП», – детализировал собеседник. По его словам, госорганы, со своей стороны, способствовали регрессу Украины. «Власть увлеклась казнокрадством и сократила ниже любых допустимых минимумов инвестиции в здравоохранение и образование. Теперь не готовятся и кадры на будущее. Логика власти такая: «Зачем вас учить, если вы все равно уедете», – посетовал Лизан. Эксперт напомнил, что долгие годы украинцы жили параллельно с государством в плане налогов, получая зарплату в конвертах. «Для прекращения этой практики власти, грубо говоря, решили включить налоги в коммунальные платежи. Все юридические и физические лица начали сокращать потребление электричества, и это тоже отрицательно сказалось на экономике», – сказал собеседник. Лизан также напомнил, что и сама Тимошенко «была архитектором газовых схем, она же вместе с Ющенко устроила «газовую войну», что подняло стоимость газа в несколько раз и также внесло вклад в развал экономики Украины». «Мой прогноз удручающий: ничего не изменится, пока Украина не заберет у коллективного Запада свой суверенитет, не прекратит брать долги и не будет использовать госзакупки для запуска экономического роста. Самый реальный способ для Украины выйти из экономической ямы и перестать быть аутсайдером – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – резюмировал политолог. Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом ранее во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика. Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина». В свою очередь, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США уличили в подготовке украинского вторжения в Донбасс 14 декабря 2021, 14:08 Текст: Евгения Шестак

Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что лидеры западных стран вместо угроз в адрес Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса. «Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», – отметил mitsu hirato, передает РИА «Новости». «G7 – это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», – считает DARIUS47. «Русофобия, как и любая фобия, – следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», – заявил Barbiers et guignoles. «Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?» – поинтересовался JOEL VELASQUE. «Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», – заметил tarte au marron. Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО 14 декабря 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус. Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Муж Тихановской приговорен в Белоруссии к 18 годам колонии усиленного режима 14 декабря 2021, 14:46

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Гомельский областной суд за подготовку массовых беспорядков приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко. «Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», – цитирует ее ТАСС. В свою очередь адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что приговор будет обжалован. «Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененным. В установленные сроки решение суда будет обжаловано», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб». Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии. Генерал анонсировал появление плоского сопла «Охотника» на Су-57 14 декабря 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57, заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. «На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», – сообщил ТАСС Попов, комментируя выкатку 14 декабря первого летного образца «Охотника» на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. По его словам, модифицированный двигатель, возможно, и будет предусматривать плоское сопло. «Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию», – подчеркнул он. «На истребителе оно должно будет расширять и сужать свою пропускную способность», – отметил Попов, добавив, что технология плоского сопла является, безусловно, прорывной в современном авиастроении. Военный летчик отметил тот факт, что новое сопло «Охотника» существенно снизит его уязвимость для тепловых головок самонаведения ракет противника. «Смысл плоского сопла заключается в том, чтобы уменьшить свечение в инфракрасном диапазоне выхлопной струи газов из двигателя. Инфракрасное свечение этой струи дает возможность прицеливаться по беспилотнику средствам ПВО с ТГС [тепловые головки самонаведения]», – сообщил Попов. «Набегающий поток воздуха как бы сжимает и размывает выходящие из сопла газы. Нет большого факела – в этом и заключается невидимость струи выходящих газов из двигателя. Именно этот факел в основном и «привлекает» тепловые ракеты самонаведения, будь то воздух - воздух, будь то поверхность – воздух», – объяснил он. Как отметил заслуженный военный летчик, такая форма сопла также уменьшает заметность самолета и в оптическом диапазоне. Незаметность для радаров Генерал-майор Попов пояснил, что благодаря новому соплу изменилась и форма фюзеляжа БЛА, что сделало его еще менее заметным для радиолокаторов. «Снижение радиолокационной заметности самолета из-за установки плоского сопла также имеет место быть. Отражающая радиолучи поверхность уменьшается в том числе и потому, что нет резких переходов в конструкции самолета. Он же теперь почти плоским сделан», – сказал он. По словам Попова, теперь фюзеляж беспилотника практически выглядит, как одно крыло. «Если вспомнить первую версию «Охотника», то там двигатель явно выделялся, а теперь нет. Теперь переходы плавные, и, как следствие, отражающая поверхность уменьшена, а рассеивание лучей радиолокаторов увеличено», – сообщил он. Ранее во вторник замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Американца высмеяли за приготовленный борщ 14 декабря 2021, 15:34

Фото: YAY/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат. Автор поста признался, что борщ был заранее упакованным, а не свежеприготовленным, а инструкция прилагалась на русском языке, который он знает не очень хорошо. При этом он отметил, что блюдо ему «понравилось, несмотря ни на что», передает РИА «Новости». «Не думаю, что в борще нужна стручковая фасоль. Ну или это ваша вариация блюда», – отметил в комментариях AlekSandr. «Это не борщ», – считает 606pgo6p. В свою очередь пользователь IggLeon420 подчеркнул, что блюдо больше похоже на салат, а hotredcockhead уточнил, что вместо супа получился винегрет. «У меня сейчас будет приступ», – сыронизировал GR1Z7LY. «Я показал фотографию своей девушке, и она догадалась, что это. Получилось не совсем то, но слушай! Это твой первый опыт. Я уверен, что в следующий раз у тебя получится лучше. Первый блин всегда комом», – поддержал feelgood_alex. Ранее сообщалось, что набор для борща вырос в цене почти в три раза за год из-за нестабильной ситуации в украинском агросекторе. Казахстан запросил Россию о поставках электроэнергии 14 декабря 2021, 11:19

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Казахстан обратился к российской ПАО «Интер РАО» с просьбой начать коммерческие поставки электроэнергии в страну на фоне проблем с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита, заявил председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации», – цитирует ТАСС Ковальчука. Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет строить атомную электростанцию. ВЦИОМ выяснил отношение россиян к украинцам 14 декабря 2021, 13:12

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Более половины (52%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что украинцы – братский народ, еще 31% относится к ним нейтрально, как к одному из многих народов, свидетельствуют результаты опроса центра. «Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовал свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ. Каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали ее братской страной (29%), просто соседом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%). Большинство опрошенных (64%) следят за событиями на Украине, причем следит внимательно 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее подавляющее участников общероссийского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценили воссоединение Крыма с Россией и считают позитивными последствия этого исторического события и для полуострова, и для страны в целом. Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег 14 декабря 2021, 19:30

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Дачники могут получить штраф от пяти до десяти тысяч рублей за неубранный снег, рассказали юристы. Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива, заявил РБК адвокат Евгений Яворский. «Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», – отметил эксперт. Он также рассказал, что садовое некоммерческое товарищество (СНТ) является юридическим лицом, спрашивают с него строго. Председатель СНТ является должностным лицом, на которое накладывается ответственность за нарушения. За превышение предельной высоты снега гражданин понесет административную ответственность. Физические лица заплатят штраф в размере 5–10 тыс. рублей, должностные лица – 25 тыс. рублей, а юридические – 300 тыс. рублей, указал Яворский. Юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко рассказал, что при обнаружении слишком высоких сугробов в СНТ штраф составит 100 тыс. рублей. Он отметил, что административное взыскание предусматривается при несоблюдении СНТ требований по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи. При этом в ряде муниципалитетов могут действовать свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может составлять 5 см, а где-то – 10 см и больше. Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца. Подозреваемая в хищении 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции 14 декабря 2021, 09:41

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Текст: Дмитрий Зубарев

Кассир из города Ачинска Красноярского края, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, сдалась полиции, сообщает краевой главк со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Пропажа 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро обнаружилась неделю назад в одном из кредитно-кассовых офисов финансовой организации. Подозрение пало на кассира, передает РИА «Новости». В тот же день мать подозреваемой заявила, что ее дочь пропала. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы. «Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», – заявила Волк. Сейчас девушка находится в отделе полиции в Ачинске, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск. В Кремле объяснили блокировку резолюции СБ ООН по климату 14 декабря 2021, 13:08

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не согласны с утверждением о том, что «Москва всех подвела», наложив вето в СБ ООН на проект резолюции по климату и безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не согласны с этим абсолютно, Москва, еще раз повторю, является ответственным участником климатической повестки дня», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, проект резолюции Совбеза ООН, на который российская сторона наложила вето, был полностью неприемлем для нее. В понедельник Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «подвела мир» своим решением.