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Президент Литвы призвал НАТО разместить войска на Украине
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НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала – это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С», – цитирует РИА «Новости» Науседу.
По его мнению, интеграция России и Белоруссии также нарушает баланс в регионе и ЕС не должен закрывать на это глаза.
До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что власти Литвы готовы передать Украине летальное оружие, потому что Россия уже «собрала у границ десятки тысяч военных».
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Названы условия, при которых Россия даст военный ответ НАТО
Если альянс постоянно будет наступать на больные точки России и отказываться от диалога, то Москва может дать НАТО военный ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России», – сказал он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
США придется начать диалог с Россией, даже если им этого не хочется, отметил он. Иначе России придется предпринять военно-технические и военные шаги, либо будут созданы новые контругрозы для стран НАТО.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Совфеде объяснили нежелание России обсуждать с ЕС гарантии безопасности
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Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен участвовать в переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий. «К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик.
Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы». «Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», – подчеркнул парламентарий.
Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года.
«Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия». Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на Европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ.
«Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий.
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Инвесторы стали выводить деньги с Украины
Экс-министр экономики Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов утверждает, что инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за «риска ситуации с Россией».
По мнению Киева, это «основной риск» для Украины. «Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Однако, как заявил Милованов, «если нагнетать», то «люди начнут паниковать». Он подчеркнул, что «прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги». По его словам, «уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного». Речь идет о «нескольких миллиардах гривен».
«И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», – сказал он, добавив, что в краткосрочной перспективе больших рисков для Украины нет, Нацбанк контролирует ситуацию, резервы НБУ «в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году». Милованов сказал, что на Украине «сейчас, вообще, прекрасная ситуация», «больших рисков нет». Он заявил, что сам «доллары не покупает». «Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне», – сказал он.
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности
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Вашингтон пока никак не реагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс, а ответ нужен срочно.
«Нет, пока не ответили, мы ждем», – цитирует политика РИА «Новости».
Отмечается, что из-за сложной ситуации России нужен ответ Вашингтона срочно. В Москве считают, что Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс.
«Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», – подчеркнул замминистра.
По словам Рябкова, Москва допускает положительное развитие событий и отношений с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности.
«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении», – заметил Рябков.
Документ передан Вашингтону и его союзникам. Пока Москва не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты в Европе, если США и НАТО откажутся от предложений по безопасности.
«У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», – отметил Рябков.
Представитель российского МИД добавил, что консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся.
В прошлую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Также у них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток.
Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России
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Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.
«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – заявил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости».
По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос.
«Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко.
Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков.
Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления.
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене, заявил руководитель штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.
Документ «подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко», передает «Страна.ua».
Ранее в «Европейской солидарности» сообщали, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу.
Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского
Субстантивной подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется. Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой американской администрации Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным
Москва намерена обсуждать гарантии безопасности с США без участия ЕС
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Российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
ЕС захотел участвовать в переговорах России с НАТО по гарантиям безопасности
Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что МИД России «опубликовал проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО». По словам Борреля, «очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий». Он заявил, что «ЕС должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности».
Как заявил глава дипломатии ЕС, «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы», которые 50 лет определяли безопасность в регионе. Кроме того, «ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией», передает ТАСС.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Литва заявила о готовности передать оружие Украине
Власти Литвы готовы передать Украине летальное оружие, потому что Россия уже «собрала у границ десятки тысяч военных», заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Необходимо поддерживать Украину всеми средствами, Литва готова сделать это, включая и передачу Украине летального оружия», – цитирует министра «Delfi Новости».
О каком конкретно оружии идет речь, в Литве уточнять не стали. По словам Анушаускаса, более точно ответить нельзя, так как соглашение многостороннее, оно включает в себя мнение нескольких стран. Речь идет не только о передающем и получающем государстве, но и государстве-производителе и поставщике.
О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристина Ламбрехт.
Ранее сообщалось, что Киев и европейские страны заявляют о том, что Россия готовит вооруженное вторжение на территорию Украины. Москва эти обвинения отвергает.
Бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении
Президент Украины Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне, считает бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
«У него лицо другое. Если взять две фотографии – другой вообще человек», – рассказал он изданию «Страна.ua».
Богдан добавил, что речь идет не только о внешнем виде украинского лидера, но и о его речи. По его наблюдениям, Зеленский долго строит предложения потому, что не может «вспомнить» нужные слова.
«Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает», – заключил политик.
Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».
Зеленский призвал к превентивному введению санкций против России
Санкции против России необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить даже мысли об эскалации, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши.
«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено – прим.ВЗГЛЯД) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия разместит российское ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
Украина озвучила сроки строительства военно-морских баз в Черном и Азовском морях
Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.
«Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.
«Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в «Южном» – для патрульных катеров типа «Айленд». А также основная база с основными ударными силами флота – в Очакове», – добавил Неижпапа.
В начале декабря Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. По его словам, он будет способен дать отпор любому.
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.