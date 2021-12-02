Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным планы на год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в конце месяца намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным текущие события и планы на предстоящий год.

«Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты – то, что происходит сейчас, – и определим наше будущее на предстоящий год», – сказал он на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, сообщает агентство «БелТА».

Также он отметил, что давление на Минск со стороны Запада находится «в общем контексте борьбы против России».

«Они (Запад) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее», – цитирует его РИА «Новости».

Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется «подспудных течений».

«Как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть: наши отношения, Беларуси и России, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно. Мы... не чувствуем подспудных течений», – подчеркнул глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.