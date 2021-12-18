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В РПЦ одобрили запрет показа в онлайн-кинотеатрах фильмов о нетрадиционных отношениях
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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что закон о запрете демонстрации в онлайн-кинотеатрах сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями нужно поддержать.
«Я думаю, что государство вправе регулировать информационную политику не только на телеканалах, но и в интернете, на тех площадках, которые государству подконтрольны. Я думаю, что в интернете есть очень много площадок, которые государству неподконтрольны, и те, кто желает его найти, все равно найдут его и обойдут те запреты, которые существуют», – заявил митрополит в интервью на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».
По словам митрополита Илариона, запрет можно обойти, но следует поддержать любые меры, направленные на сохранение целостности семьи и поддержку традиционной семья из мужчины и женщины.
Ранее в России предложили запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Такую идею обсудили на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.
ЕС ответил на предложения России по безопасности
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В ответ на предложения России по гарантиям безопасности Евросоюз предложил обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия – НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия – НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», – передает его слова РИА «Новости».
Стано указал, что позиция ЕС заключается в следующем: «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». «Россия должна это понимать и уважать», – подчеркнул представитель Евросоюза.
МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть инициативы Москвы.
Вучич предрек Европе ад с ценами на электроэнергию
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Европу ожидают большие трудности в связи с подорожанием электроэнергии, которое вызвано безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV-Pink.
«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили 8,6 млн евро для Сербии ежедневно», – передает его слова ТАСС.
Вучич особо подчеркнул, что энергетический кризис начался «из-за глупых политических историй в Европе из-за «Северного потока – 2», которого еще шесть месяцев не будет».
«Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже», – указал сербский президент. Он заявил, что Сербию спасло то, что она построила по своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.
Ранее стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему газ так резко вырос и к чему готовиться европейцам этой зимой?
Россия вышла из Договора по открытому небу
Российская сторона официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН) в субботу, решение было принято после выхода из соглашения США.
Действие российских обязательств по договору заканчивается 18 декабря, отказ от Договора обусловлен выходом из него Соединенных Штатов и отказом их европейских союзников от гарантий передачи собранной в России информации в США, передает РИА «Новости».
В МИДе раннее отмечали, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом в ведомстве исключили пересмотр принятого решения о выходе из договора.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон грата
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Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.
Церемония состоялась 17 декабря, в выборы главы непризнанной республики прошли 12 декабря. Победу одержал Вадим Красносельский, который был избран на второй срок.
«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию политика в Facebook.
Власти Молдавии объявили, что не признают выборы в Приднестровье.
Напомним, Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, так как были опасения по поводу того, что страна присоединится к Румынии.
Ранее сообщалось, что около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, а 70 тыс. сертификатов оказались фальшивыми.
В США испугались удара России по авианосцам
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Россия в случае военного конфликта может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии», заявил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.
Он уточнил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны. США в свою очередь нуждаются у сильных ВМС, чтобы противостоять угрозам в глобальном масштабе, передает «Рамблер».
Эпикопоса пишет, что у России нет собственной авианосной ударной группы, однако Москва осознает, какой урон может нанести американская АУГ.
Обозреватель указал, что у России есть главное оружие против ударной группы – крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
Малышева рассказала о состоянии модельера Зайцева
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Ведущая телешоу «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась видео с показа Модного дома Вячеслава Зайцева и заявила, что не знает, сможет ли модельер дожить до своего следующего показа.
«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», – заявила телеведущая в Instagram, пожелав Зайцеву крепкого здоровья и сил.
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По словам Малышевой, показ прошел прекрасно. Она отметила, что в нарядах моделей была видна рука мастера. Телеведущая подчеркнула, что все линии на платьях были точны, а их крой – идеальным.
Ранее сын модельера Егор опроверг информацию о его госпитализации.
Напомним, что кутюрье несколько лет страдает от болезни Паркинсона. Заболевание сильно влияет на физическое и ментальное состояние дизайнера. После прохождения очередных курсов реабилитации у Зайцева восстановилась речь.
Врачи смогли частично восстановить здоровье Зайцева, но передвигаться самостоятельно он все еще не может. По его словам, самое главное, что он вернул себе дар речи и стал нормально выговаривать слова. Он отметил, что болезнь тяжелая, и она прогрессирует.
Зайцев – российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Модельеру 83 года.
В Раде предположили побег Порошенко в Москву
Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.
Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
Вирусолог: COVID сократит на 10 лет среднюю продолжительность жизни
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«Мы пока не знаем, каким будет постковидный синдром у переболевших штаммом «омикроном». Именно постковидное состояние сокращает жизнь», – сказала газете ВЗГЛЯД вирусолог Анча Баранова. Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет старение организма.
«Уже есть данные о том, что в развитых странах средняя продолжительность жизни сократилась на 1,5-2 года. И это при том, что далеко не все люди переболели коронавирусом – многие вакцинировались, кто-то не заражался вовсе. По прогнозам, по итогам пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах – в США и Европе – сократится примерно на 10 лет», – говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
В России ожидаются такие же процессы, полагает она. «Насколько «омикрон» подрывает здоровье человека по сравнению с «дельтой» или предыдущими вариантами – это большой вопрос, ответа на который сейчас нет», – подчеркнула вирусолог.
Нельзя говорить, что все, кто переболел ковидом в тяжелой форме, проживут на 10 лет меньше. Среди погибших от ковида есть даже дети, что сильно влияет на данные статистики. «С точки зрения статистики, дети теряют наибольшую проектируемую продолжительность жизни. А человек, умерший от ковида в 92 года, вносит в такую статистику маленький вклад. То есть в среднем по популяции человека продолжительность жизни упадет на десять лет. Но что будет с каждым человеком отдельно, никто не знает. Организм может быть индивидуально устойчивым», – пояснила собеседник.
Как пояснила Баранова, расписать общую, универсальную предположительную схему влияния постковидного синдрома на скорость старения невозможно.
«У разных людей симптомы проявляются по-разному. Но понятно, что нужно увеличивать доступ кислорода к тканям, улучшать метаболизм и проводить комплексную реабилитацию. При современном ритме жизни это не самый доступный вариант. Далеко не у всех есть возможность пожить год в санатории, проходить при этом терапевтические процедуры и не работать», – напомнила Баранова.
«Вот в царской России уездный врач назначал барышне лечение в течение трех месяцев – и она уезжала на целый сезон в Кисловодск «на воды». Тогда можно говорить о серьезном восстановлении в течение продолжительного времени, а не за 10 дней. В идеале жителю крупного города, который тяжело перенес ковид, нужно уезжать в деревню к тетке, «в глушь» и вести там полностью здоровый образ жизни без стрессов», – говорит Баранова.
Реабилитация после перенесенного коронавируса похожа на постинсультное состояние, добавляет врач. «В обоих случаях восстановление должно проходить по одинаковому сценарию. У каждого организма свой ресурс. У молодых больше возможностей «откатить назад» повреждения от ковида. Уверена, что многих молодых людей, перенесших коронавирус, ждет прекрасное будущее. Но чем старше пациент, тем вероятность перенесения ковида «без хвоста» снижается, тем более с учетом накопленных заболеваний. На самом деле все заболевания – это признаки ускоренного старения», – пояснила Баранова.
Ковид в первую очередь «ударяет» по больным органам. «Степень изнашиваемости внутренних органов разная. Если у кого-то слабое место печень, то ковидное истощение ударит по печени, а если почки слабые, подорвет их. К сожалению, у многих из нас слабым местом стали мозг и нервная система. Многие эффекты постковида – это эффекты периферической нервной системы. Мы наблюдаем это в постоянном повышении температуры, тахикардии. И все это влияет на снижение продолжительности жизни», – посетовала специалист.
Главный специалист-гериатр (гериатрия – медпомощь пожилым и старым людям) Минздрава России Ольга Ткачева добавляет, что после перенесенной коронавируса «развивается так называемый постковидный синдром, в основе которого лежит длительный воспалительный процесс. Такой синдром – один из механизмов старения человека. Именно на основе этого появились предложения о том, что ковид вносит свою «лепту» в процесс старения».
«Чем тяжелее протекало заболевание, тем более выражено воспаление, которое продолжает тлеть в организме даже после выздоровления. Именно это «тление» приводит к преждевременному старению», – добавила эксперт.
Однако даже в случае легко перенесенного заболевания постковидный синдром может ускорять старение. Для противодействия Минздравом уже разработаны клинические рекомендации по реабилитации. «Это целый комплекс физических и диетических мероприятий и контроля за факторами риска развития хронических заболеваний. Самый главный фактор продления жизни – это отказ от вредных привычек. Нужно обязательно пользоваться возможностью пройти бесплатно диспансеризацию. Необходимо высыпаться, гулять, вести активный образ жизни, употреблять здоровую пищу», – подытожила Ткачева.
О том, что коронавирус ускоряет старение организма, заявила на этой неделе и бывший министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Только на «первых этапах» эти изменения обратимы и «могут быть скорректированы» за счет новых подходов «к формированию восстановительного лечения» переболевших COVID-19, считает она.
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Песков рассказал, о чем можно и нельзя шутить в России
В России не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, в таких темах нет места для юмора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Песков подчеркнул, что в России очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение – там нет места юмору». «А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», – добавил он.
Ранее Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин знает про теорию о своих двойниках и это вызывает у президента улыбку.
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
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Москва в ответ на санкции Лондона против семи российских граждан из-за дела Навального запретила въезд в Россию аналогичному числу граждан Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова пояснила, что под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в августе 2021 года объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи граждан России из-за якобы их «прямой ответственности за отравление Навального».
«Считаем этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах», – говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.
В ведомстве пояснили, что в ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. «Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – добавили в пресс-службе.
По словам Захаровой, в России вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло.
«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – подчеркнула Захарова.
В августе власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшим место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.
В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.
СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
В Германии назвали «Северный поток – 2» геополитической ошибкой
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Решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).
«Геополитически «Северный поток – 2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
Он добавил, что немецкий регулятор примет решение на основании закона, но есть опасения, что делать, если «Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдт эскалация». Вице-канцлер не уточнил, на основании каких данных он делает выводы о ситуации вокруг Украины.
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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В Подмосковье ребенка укусил скорпион
В Московской области на девочку напал скорпион, который был в мешке с игрушками, сообщили в региональном Минздраве.
«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования», – сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведомство.
Ребенок после инцидент находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.
Отмечается, что ужалил скорпион девочку в ее доме, напав на нее из мешка, но как паукообразное оказалось среди игрушек, не сообщается. Семья не покидала территорию России.
Пекари на Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за стоимости газа
Украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Рост цен на газ, сырье и другие расходы делают хлебопекарный бизнес убыточным, за год цены на газ для предприятий выросли почти в 10 раз, передает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление ассоциации.
В январском контракте стоимость 1 тыс. кубометров газа прописана в размере 1,9 тыс. долларов (52 тыс. гривен).
Совладелец HD-group Сергей Чекальский отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает без прибыли или даже в убыток. В январе же при прогнозируемых ценах на газ некоторые предприятия не смогут выплачивать зарплату.
Цену на хлеб поднять не могут, они фиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время.
«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», – говорится в письме.
Дети Градского решили помочь участникам «Голоса» из команды отца
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Дочь Александра Градского Мария заявила в программе «Голос», что им с братом Даниилом не остается выбора, кроме как помочь участникам из команды отца в подготовке.
Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в подготовке тройки Градского, воплощая творческие задумки наставника, принимала участие команда «Голос» и дети артиста, передает РИА «Новости».
«Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», – сказала Мария Градская в шоу.
«Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить. Замены Градскому нет и не будет. Я прошу почтить память маэстро», – сказал, в свою очередь, Нагиев.
«Потеря, потеря Саши Градского – это невосполнимая утрата для музыки, для музыкального мира России, для народа нашего. Как правильно здесь было сказано, заменить его абсолютно некем», – добавил певец Александр Розенбаум.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Градского не будет, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.
Напомним, народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. В сентябре 2017 года артист снова стал членом жюри шоу «Голос».