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Кремль заявил о зеркальном продлении санкций в отношении ЕС
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Россия в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических санкций в отношении Москвы на полгода зеркально продлит свои контрмеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», – передает ТАСС слова Пескова.
«Что касается нашей страны, то она прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее», – добавил он, говоря о влиянии санкций в адрес России со стороны западных стран.
По словам Пескова, санкции ЕС, продленные саммитом Евросоюза на полгода, незаконны с точки зрения международного права.
«Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей», – сказал он.
Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.
До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций.
Боррель заявил о подготовке ЕС полного пакета санкций против России
Евросоюз готовит полный набор санкций против России, который будет обсуждаться в четверг в ходе саммита ЕС, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
«Я не могу этого сказать (какие именно санкции – прим. ВЗГЛЯД), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», – цитирует Борреля ТАСС.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский предложил ввести против России мощные санкции не до, а после эскалации. Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый».
Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
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«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
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В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России
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В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
Декларация занимает 24 страницы, на которых Россия ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что Россия якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Как заявил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС.
При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2».
На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины».
Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют.
Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России
Европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», – цитирует Мишеля РИА «Новости».
Он добавил, что лидеры ЕС также призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений».
Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.
До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Эксперт объяснил отсутствие угроз в адрес России в декларации саммита «Восточного партнерства»
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«Брюссель решил не создавать себе проблем и воздержался от фиксации наиболее острых вопросов, отделяющих его от Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее по итогам саммита «Восточного партнерства» была опубликована декларация, где ни разу не упоминалась Россия.
«Я думаю, у отдельных стран ЕС были опасения, что в Москве за итоговым заявлением будут внимательно наблюдать, и это в дальнейшем может сказаться на двусторонних отношениях с Россией», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он пояснил, что «Восточное партнерство», как проект Евросоюза, включает в себя страны, занимающие разные политические позиции. Некоторые рассчитывают на вхождение в ЕС (например, Украина), другие «такую перспективу не выстраивают». «И у всех отношения с Москвой тоже разные, со своими нюансами. Поэтому, на мой взгляд, они решили отказаться от публичных выводов и фиксации позиции по острым темам, чтобы избежать проблем их согласования», – допустил эксперт.
«Европейский союз не первый год придерживается принципиальной позиции: он всегда настаивал и настаивает на переговорах с каждой конкретной страной в отдельности, без участия третьих государств. В многостороннем порядке могут подписываться любые общие документы, но конкретные проблемы сотрудничества, в том числе «вмешательство» России в какие-либо вопросы, «Северный поток – 2», санкции и прочее, будут обсуждаться с каждой из стран-участниц «Восточного партнерства» отдельно», – подчеркнул собеседник.
По его мнению, «это здорово придумано, но не очень работает». В свое время, когда Финляндия и Центральная Европа входили в ЕС, шли параллельные консультации с Москвой. «И почему-то это считалось нормальным и незазорным. Тогда удалось минимизировать негативные последствия этого процесса для интересов России и даже нащупать возможности для расширения сотрудничества через страны, вошедшие в состав Евросоюза», – напомнил Кортунов.
«Потом ситуация изменилась, и сейчас мы пожинаем ее плоды, – считает он. – Здесь интересно, что еще год назад Россия традиционно считала Европу «хорошим полицейским», а США – «плохим». В 2021 году, после переговоров Путина и Байдена в Женеве, все серьезно переменилось: Москва начала делать акцент на диалог с Вашингтоном, так как считает Евросоюз недоговороспособным. Это вызывает у ЕС раздражение и ревность. Нет, они не хотят подставлять американцев, но, конечно, им хотелось бы, чтобы главным игроком в отношении Запада и России был бы Брюссель, а не Вашингтон».
Ранее по итогам встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) была опубликована итоговая декларация. В документе из 24 страниц ни разу прямо не была упомянута Россия.
«Евросоюз привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах» – это единственная фраза, которая может иметь какое-либо отношение к России. По всей видимости, речь идет о том, что Москва, по версии Запада, якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин также отметила, что на саммите «не обсуждали санкции против России на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался российский газопровод «Северный поток – 2».
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Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций
Некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.
По информации СМИ, за диалог с Москвой выступают Германия и Франция, передает ТАСС.
Кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла.
Польша призвала ЕС быть щедрее к странам «Восточного партнерства» из-за России
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Помощь ЕС странам «Восточного партнерства» (Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украине) должна быть щедрее, чтобы там не доминировала Россия, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий призвал ЕС «протянуть руку помощи» этим странам из-за «агрессивного подхода России». ЕС должен не только оставить двери открытыми для этих стран, но и «предложить что-то привлекательное, чтобы центр тяжести все больше и больше смещался в сторону Запада», сказал он.
«Либо Россия будет доминировать на протяжении новых десятилетий над странами «Восточного партнерства», либо ЕС больше откроется, и эти государства будут больше связаны с торговой, экономической, социальной, культурной точек зрения с Европейским союзом», – приводит его слова ТАСС.
Моравецкий сказал, что во время саммита «Восточного партнерства» обсуждались «по-настоящему чувствительные» санкции против России. Комментируя якобы возможную эскалацию ситуации на Украине из-за действий России, он заявил, что «будет сторонником жестких санкций в этой ситуации».
Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
В ЕС не смогли прийти к одному мнению по энергетическому кризису
Руководители стран Европейского союза не смогли договориться по энергетическому кризису в регионе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», – цитирует главу Евросовета ТАСС.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября.
Газпроме сообщали, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
Еврокомиссия захотела реформировать Шенгенскую зону
Шенгенскую зону предлагается реформировать с учетом опыта борьбы против коронавируса и миграционного кризиса на границах ЕС и Белоруссии, сообщила Еврокомиссия.
ЕК хочет «усилить координацию внутри ЕС», чтобы страны получили «инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», передает РИА «Новости».
В случае миграционного кризиса предлагается сокращать число работающих КПП, усилить охрану внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на убежище прямо на приграничной территории. ЕК советует странам заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, добиться большего сотрудничества между органами правопорядка. Это, по мнению ЕК, поможет депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту страну Европы, из которой они прибыли.
Предлагается также упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. По задумке ЕК, ограничение будут вводить общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Подчеркивается, что временные ограничения внутри Шенгенской зоны остаются решением на крайний случай.
Поправки увеличивают срок, на который страны могут вводить проверки на внутренних границах, а также создают юридические основания для ограничений поездок в ЕС. После того, как центр ЕС по контролю и предотвращению заболеваний выявит болезнь, угрожающую эпидемией, Еврокомиссия может предложить Совету ЕС ввести ограничения. При этом людям, которые вправе перемещаться в пределах союза, будет разрешено прибывать в ЕС в любом случае, пишет «Коммерсант».
Напомним, в мае крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия заявила, что кризисы последних лет показали, что нельзя принимать существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей как должное. Партия выступила за пересмотр правил работы Шенгенской зоны.
Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Киев, Тбилиси и Кишинев призывают ЕС признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдавии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран на саммите «Восточного партнерства».
Украина, Грузия и Молдавия приветствовали одобрение «экономического и инвестиционного плана для «Восточного партнерства». Они «подтвердили решимость» стать членами ЕС и призвали Брюссель поддержать их «суверенный выбор» вместе «со всеми шагами, сделанными в направлении европейской интеграции».
В заявлении также говорится о «постоянной дестабилизации и нарушении принципов международного права во многих частях региона «Восточного партнерства». ЕС призывают к «усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе». Предлагается «использовать все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо», передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
США призвали ЕС ввести санкции против энергетического и банковского секторов России
Администрация американского президента Джо Байдена подталкивает Евросоюз к подготовке санкций против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что отключать Россию от платежной системы SWIFT не будут, так как это проблематично и повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России, передает «Коммерсант» сообщение Bloomberg.
Возможные санкции обсуждают США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и в целом ЕС. Страны Евросоюза опасаются, что поспешное определение мер может подорвать дипломатические усилия по урегулированию кризиса.
Страны Запада обеспокоены влиянием ограничений со стороны Москвы. Например, может быть перекрыт экспорт газа. Источники агентства утверждают, что США подталкивают Германию к остановке «Северного потока – 2». Ранее немецкий регулятор говорил о том, что сертификация газопровода произойдет не ранее второй половины 2022 года.
Санкции, в случае их введения, охватят финансовые институты, банки, доступ к платежным системам, включая SWIFT, оборонную промышленность, энергетический сектор, включая уголь и экспорт технологий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но в случае военного конфликта на Украине, организация пойдет на «беспрецедентные меры».
Политолог оценил главные успехи США, ЕС и России в 2021 году
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«Главная задача Байдена заключалась в преодолении внутриполитического раскола в США. Но она не решена, а ЕС находится в еще более сложном положении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«Успехи надо рассматривать на фоне приоритетов, которые озвучивались еще год назад, когда Байден только победил на президентских выборах. Главная задача его администрации заключалась не в каких-то внешнеполитических достижениях, а в преодолении глубокого внутриполитического раскола в США, который наметился еще в годы администрации Обамы и стал еще более очевиден при Трампе», – напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«И вот здесь особо пока похвастаться нечем, поскольку американское общество остается расколотым по очень многим параметрам. Такой раскол препятствует последовательной стратегической внешней политике», – добавил Кортунов.
«Во внешней политике Вашингтона также были серьезные тактические просчеты, особенно то, как США выходили из Афганистана. Вряд ли это можно считать большим достижением или проявлением высокого политического искусства», – напомнил политолог.
Кортунов считает, что пока рано делать окончательные выводы о балансе достижений и неудач администрации Байдена, но отмечает, что во внешней политике Америки обнаружилось больше моментов преемственности, чем элементов изменений.
«При этом Евросоюз сейчас находится в еще более тяжелом положении. Brexit завершается с трудом, в новом правительстве Германии нет лидера уровня Ангелы Меркель, Франция приближается к президентским выборам, а у Макрона довольно шаткое электоральное положение. Все это осложняет внешнеполитическую работу ЕС», – рассуждает эксперт.
Оценку ситуации на границе Польши и Белоруссии, которую озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, политолог счел завышенной. «Потока мигрантов не было. Речь шла буквально о тысячах людей. Это совершенно не тот «поток», который можно сравнить с событиями 2015 года», – сказал Кортунов. Он также выделил три главных внешнеполитических успеха России в уходящем году.
«Во-первых, Россия смогла сбалансировать свои отношения с Индией и Китаем, что позитивно отражается на наших интересах в регионе. Во-вторых – восстановлен стратегических диалог между Россией и США. Сюда же относятся переговоры на высшем уровне. В-третьих – Россия серьезно эволюционировала в своем отношении к экологической и климатической повестке, что было заметно по саммиту в Глазго», – резюмировал политолог.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
При этом в России удивились такому «списку» успехов США и ЕС. «Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – заключил Дудаков.
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В ЕК заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины
Евросоюз готов вместе с партнерами расширить санкции против России в случае эскалации на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
«Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – прим. ВЗГЛЯД)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».