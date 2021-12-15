|
|
В ЕК заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Евросоюз готов вместе с партнерами расширить санкции против России в случае эскалации на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
«Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – прим. ВЗГЛЯД)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Экс-глава офиса Зеленского назвал президента Украины неудачной пародией на Путина
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.
Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.
Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли...».
Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.
Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он заявил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».
На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
|
|
Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».
При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.
Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года.
Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
Захарова рассказала о продаже украинского гражданства мигрантам с Ближнего Востока
|
|
Украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «президент Украины (Владимир Зеленский) внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России».
«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», – отметила она, комментируя законопроект, в котором предлагается разрешить двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.
Она также задалась вопросом, знают ли «западные кураторы Киева» о том, что «украинские дипломаты за 3 тыс. евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу».
«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тыс. долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова также упомянула законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, включая граждан России.
На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
Отметим, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной
|
|
Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».
Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В США отвели России три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной
Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня, заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Эксперты в своей статье для журнала The National Interest пишут, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», передает РИА «Новости».
По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.
«В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», – пришли к выводу Биби и Макгрегор.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций
Некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.
По информации СМИ, за диалог с Москвой выступают Германия и Франция, передает ТАСС.
Кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла.
Украина одобрила допуск иностранных войск в страну для учений в 2022 году
Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году.
Это решение приняли на заседании во вторник. В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многофункциональных учений, составят 106,5 млн гривен, передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона в конце ноября. В документе говорится, что допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», Rapid Trident – 2022, украинско-британских «Cossack Mace – 2022 и других.
Рада принимает подобные решения каждый год. В 2021 году было предусмотрено выделение более 38,5 млн гривен, чтобы провести семь международных учений.
Ранее сообщалось, что Украина во время учений нарушила границу с Белоруссией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пилоты вертолета Ми-8 попали на территорию республики 4 декабря.
На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов
Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ.
«На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов.
По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах.
«Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
Болгары высмеяли возможные санкции G7 против России
Читатели болгарского издания «Факты» высмеяли заявление стран «Большой семерки» о возможных санкциях против России из-за Украины, указав, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет.
«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», – заявил Очаквам, передает РИА «Новости».
Пользователь big отметил, что Запад угрожает России с 2014 года, однако, несмотря на уже введенные меры, в стране идет «рост экономики и военного производства»
«Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!», – добавил он.
«У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы», – иронизирует Ggr.
Читатели отметили, что «евроатлантическим друзьям» Болгарии свойственны «наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью», они «взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна (Владимира) Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость».
Ранее в Москве сочли очередными угрозами заявление G7 по санкциям против России.
Напомним, госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва.
Еврокомиссия захотела реформировать Шенгенскую зону
Шенгенскую зону предлагается реформировать с учетом опыта борьбы против коронавируса и миграционного кризиса на границах ЕС и Белоруссии, сообщила Еврокомиссия.
ЕК хочет «усилить координацию внутри ЕС», чтобы страны получили «инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», передает РИА «Новости».
В случае миграционного кризиса предлагается сокращать число работающих КПП, усилить охрану внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на убежище прямо на приграничной территории. ЕК советует странам заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, добиться большего сотрудничества между органами правопорядка. Это, по мнению ЕК, поможет депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту страну Европы, из которой они прибыли.
Предлагается также упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. По задумке ЕК, ограничение будут вводить общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Подчеркивается, что временные ограничения внутри Шенгенской зоны остаются решением на крайний случай.
Поправки увеличивают срок, на который страны могут вводить проверки на внутренних границах, а также создают юридические основания для ограничений поездок в ЕС. После того, как центр ЕС по контролю и предотвращению заболеваний выявит болезнь, угрожающую эпидемией, Еврокомиссия может предложить Совету ЕС ввести ограничения. При этом людям, которые вправе перемещаться в пределах союза, будет разрешено прибывать в ЕС в любом случае, пишет «Коммерсант».
Напомним, в мае крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия заявила, что кризисы последних лет показали, что нельзя принимать существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей как должное. Партия выступила за пересмотр правил работы Шенгенской зоны.
Помощник генсека НАТО по разведке посетил Донбасс
Командующий украинской Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк встретился в Донбассе с помощником генсекретаря НАТО по разведке Дэвидом Кеттлером, сообщили украинские силовики.
Павлюк и Кеттлер «обсудили ситуацию в области проведения ООС». Также в переговорах участвовал глава аналитического управления объединенного департамента по разведке и безопасности международного секретариата НАТО Капо Россин. Представителям НАТО объяснили «обстановку, которая сложилась на приморском направлении». Киев заявил им о якобы «нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы».
«Были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
После брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино.
Напомним, Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Посол в Лондоне указал на нежелание Британии допустить диалог НАТО и России
Участники Североатлантического альянса из Восточной Европы, как и Британия, намерены добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
«Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности) с Россией», – заявил Келин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он отметил, что британская сторона в этой теме также займет «одну из наиболее крайних позиций» по недопущению диалога по гарантиям с российской стороной.
Также дипломат отметил, что нельзя исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине.
«Теоретически такая ситуация возможна, это привилегированное партнерство, которое у американцев подписано с рядом стран на Востоке... Однако это будет означать отход от основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы. В НАТО не только есть горячие головы, многие люди, которые разбираются в этих вопросах европейской безопасности... они понимают недопустимость такого отхода, но теоретически этого исключать нельзя», – пояснил Келин.
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Мальта собралась первой в Европе легализовать марихуану
|
|
Парламент Мальты одобрил законопроект, позволяющий выращивать коноплю и потреблять каннабис в рекреационных целях. Если президент страны подпишет документ, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей марихуану для личного пользования, сообщили СМИ.
Как передает Deutche Welle, за инициативу проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Взрослым мальтийцам будет позволено иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. В то же время потребление марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях – от 300 до 500 евро.
«С помощью этого закона мы пытаемся подойти к проблеме с точки зрения снижения ущерба, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось покупать каннабис на черном рынке», – пояснил в ходе дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.
В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса: в Испании и Нидерландах при определенных условиях на это закрывают глаза, а в Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Но Мальта может стать первым государством ЕС, где легализовано и личное употребление, и выращивание.
Ранее сообщалось, что коалиция социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя, и табака будут ужесточены.
Напомним, как следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine, 43% немцев поддержали идею, и ровно столько же выступили против. Дать определенный ответ затруднились 14%.
Противотанковые подразделения армии Украины провели учения на границе с Крымом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, сообщило министерство обороны страны.
«Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом», – передает ТАСС сообщение ведомстве.
По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении». «За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений», – сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно.
Ранее украинские артиллеристы провели учения вблизи границы с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД