В ЕК заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины

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15 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Хватит ли России электроэнергии на всех соседей

Зачем Казахстану российская электроэнергия Бугаев Владимир/ТАСС
Казахстан впервые за долгое время решил закупать электроэнергию у России. В этом году таких желающих стало много: экспорт отечественной электроэнергии удвоился. Покупать ее у России зачастую оказывается выгодней, чем включать собственную газовую станцию. Однако Казахстан в этом плане стоит особняком. Почему Нур-Султан обратился за помощью? Подробности...
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Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО

Натовская Украина не даст спокойно жить соседней России Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Запад заявляет о самостоятельном праве Киева решать вопрос о стремлении Украины в НАТО. Дескать, прибалты вступили в «оборонительный» альянс, и ничего для России не изменилось. Дело в том, что Украина – не Прибалтика. Появление натовских войск под Харьковом не просто повысит уязвимость Кремля для американских ракет, но и ударит по всей экономике России. Почему Москва жестко сопротивляется попыткам втянуть украинцев в Североатлантический альянс? Подробности...
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России предложили новую глобальную миссию

Политологи и философы продолжают рассуждать, как должна измениться Россия в ближайшие годы Сергей Бобылев/ТАСС
В условиях пандемии и цифровизации России нужно объединить вокруг себя цивилизации и предложить им новый миропорядок, который не могут дать ни слабеющий Запад, ни морально устаревающий Восток. Такое мнение высказали члены Сретенского клуба, собравшиеся для обсуждения вариаций будущего России и ее национальной идеи. Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще любую пьесу с матом можно даже не читать. Потому что автор, использующий мат, а) безнадежно устарел, б) у него нет художественных средств в принципе. Подробности...

Международные саммиты нужны не только для селфи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной саммит «Большой семерки» привел к очередному провалу. Никаких решений, никаких ответов на кризисы, никакого конструктива – одни лишь бессмысленные разговоры и позерство. Причем позерство в то время, когда миру действительно нужно лидерство. Подробности...

Кто такие соотечественники

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Русский мир – это не только Отечество, готовое принять тех, кто собирается связать с ним свою дальнейшую судьбу, но и русская культурно-цивилизационная экспансия. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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"Омикрон" побеждает вакцины

Что Украина должна России

Олимпиада в Китае расколола Запад

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «остановить спираль эскалации»


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    В ЕК заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины

    15 декабря 2021, 13:27

    Текст: Елизавета Булкина

    Евросоюз готов вместе с партнерами расширить санкции против России в случае эскалации на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

    «Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – прим. ВЗГЛЯД)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России», – передает ее слова РИА «Новости».

    Ранее в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».


    Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО

    14 декабря 2021, 16:09

    Текст: Евгения Шестак

    Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    «Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус. 

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

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    Экс-глава офиса Зеленского назвал президента Украины неудачной пародией на Путина
    		    15 декабря 2021, 01:48
    Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.

    Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.

    Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли...».

    Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.

    Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он заявил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».

    Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».

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    На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
    		    15 декабря 2021, 12:34
    Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    «Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».

    При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.

    «Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.

    Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года. 

    Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.

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    Захарова рассказала о продаже украинского гражданства мигрантам с Ближнего Востока
    		    14 декабря 2021, 17:50
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова написала в Telegram, что «президент Украины (Владимир Зеленский) внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России».

    «Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», – отметила она, комментируя законопроект, в котором предлагается разрешить двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.

    Она также задалась вопросом, знают ли «западные кураторы Киева» о том, что «украинские дипломаты за 3 тыс. евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу».

    «Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тыс. долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», – отметила официальный представитель МИД.

    Захарова также упомянула законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, включая граждан России.

    На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.

    Отметим, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.

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    Коментарии (23)
    Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной
    		    15 декабря 2021, 01:28
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

    Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».

    Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.

    США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Коментарии (26)
    В США отвели России три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной

    15 декабря 2021, 08:45

    Текст: Евгения Шестак

    Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня, заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Эксперты в своей статье для журнала The National Interest пишут, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», передает РИА «Новости».

    По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.

    «В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», – пришли к выводу Биби и Макгрегор.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

    Коментарии (44)
    Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций

    15 декабря 2021, 12:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.

    По информации СМИ, за диалог с Москвой выступают Германия и Франция, передает ТАСС.

    Кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла.

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    Украина одобрила допуск иностранных войск в страну для учений в 2022 году

    14 декабря 2021, 15:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

    Это решение приняли на заседании во вторник. В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многофункциональных учений, составят 106,5 млн гривен, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона в конце ноября. В документе говорится, что допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», Rapid Trident – 2022, украинско-британских «Cossack Mace – 2022 и других.

    Рада принимает подобные решения каждый год. В 2021 году было предусмотрено выделение более 38,5 млн гривен, чтобы провести семь международных учений.

    Ранее сообщалось, что Украина во время учений нарушила границу с Белоруссией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пилоты вертолета Ми-8 попали на территорию республики 4 декабря. 

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    На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов

    15 декабря 2021, 13:55

    Текст: Евгения Шестак

    Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

    В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ. 

    «На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов.

    По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах.

    «Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности. 

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    Болгары высмеяли возможные санкции G7 против России

    14 декабря 2021, 14:57

    Текст: Наталья Ануфриева

    Читатели болгарского издания «Факты» высмеяли заявление стран «Большой семерки» о возможных санкциях против России из-за Украины, указав, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет.

    «Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», – заявил Очаквам, передает РИА «Новости».

    Пользователь big отметил, что Запад угрожает России с 2014 года, однако, несмотря на уже введенные меры, в стране идет «рост экономики и военного производства»

    «Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!», – добавил он.

    «У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы», – иронизирует Ggr.

    Читатели отметили, что «евроатлантическим друзьям» Болгарии свойственны «наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью», они «взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна (Владимира) Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость».

    Ранее в Москве сочли очередными угрозами заявление G7 по санкциям против России.

    Напомним,  госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва.

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    Еврокомиссия захотела реформировать Шенгенскую зону

    15 декабря 2021, 04:01

    Текст: Антон Антонов

    Шенгенскую зону предлагается реформировать с учетом опыта борьбы против коронавируса и миграционного кризиса на границах ЕС и Белоруссии, сообщила Еврокомиссия.

    ЕК хочет «усилить координацию внутри ЕС», чтобы страны получили «инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», передает РИА «Новости».

    В случае миграционного кризиса предлагается сокращать число работающих КПП, усилить охрану внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на убежище прямо на приграничной территории. ЕК советует странам заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, добиться большего сотрудничества между органами правопорядка. Это, по мнению ЕК, поможет депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту страну Европы, из которой они прибыли.

    Предлагается также упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. По задумке ЕК, ограничение будут вводить общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Подчеркивается, что временные ограничения внутри Шенгенской зоны остаются решением на крайний случай.

    Поправки увеличивают срок, на который страны могут вводить проверки на внутренних границах, а также создают юридические основания для ограничений поездок в ЕС. После того, как центр ЕС по контролю и предотвращению заболеваний выявит болезнь, угрожающую эпидемией, Еврокомиссия может предложить Совету ЕС ввести ограничения. При этом людям, которые вправе перемещаться в пределах союза, будет разрешено прибывать в ЕС в любом случае, пишет «Коммерсант».

    Напомним, в мае крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия заявила, что кризисы последних лет показали, что нельзя принимать существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей как должное. Партия выступила за пересмотр правил работы Шенгенской зоны.

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    Помощник генсека НАТО по разведке посетил Донбасс

    15 декабря 2021, 02:55

    Командующий украинской Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк встретился в Донбассе с помощником генсекретаря НАТО по разведке Дэвидом Кеттлером, сообщили украинские силовики.

    Павлюк и Кеттлер «обсудили ситуацию в области проведения ООС». Также в переговорах участвовал глава аналитического управления объединенного департамента по разведке и безопасности международного секретариата НАТО Капо Россин. Представителям НАТО объяснили «обстановку, которая сложилась на приморском направлении». Киев заявил им о якобы «нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы». 

    «Были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    После брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино.

    Напомним, Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

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    Посол в Лондоне указал на нежелание Британии допустить диалог НАТО и России

    14 декабря 2021, 15:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Участники Североатлантического альянса из Восточной Европы, как и Британия, намерены добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

    «Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности) с Россией», – заявил Келин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что британская сторона в этой теме также займет «одну из наиболее крайних позиций» по недопущению диалога по гарантиям с российской стороной.

    Также дипломат отметил, что нельзя исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине.

    «Теоретически такая ситуация возможна, это привилегированное партнерство, которое у американцев подписано с рядом стран на Востоке... Однако это будет означать отход от основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы. В НАТО не только есть горячие головы, многие люди, которые разбираются в этих вопросах европейской безопасности... они понимают недопустимость такого отхода, но теоретически этого исключать нельзя», – пояснил Келин.

    Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.

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    Мальта собралась первой в Европе легализовать марихуану
    		   15 декабря 2021, 11:17
    Фото: Amazing Aerial/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Парламент Мальты одобрил законопроект, позволяющий выращивать коноплю и потреблять каннабис в рекреационных целях. Если президент страны подпишет документ, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей марихуану для личного пользования, сообщили СМИ.

    Как передает Deutche Welle, за инициативу проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Взрослым мальтийцам будет позволено иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. В то же время потребление марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях – от 300 до 500 евро.

    «С помощью этого закона мы пытаемся подойти к проблеме с точки зрения снижения ущерба, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось покупать каннабис на черном рынке», – пояснил в ходе дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.

    В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса: в Испании и Нидерландах при определенных условиях на это закрывают глаза, а в Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Но Мальта может стать первым государством ЕС, где легализовано и личное употребление, и выращивание.

    Ранее сообщалось, что коалиция социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя, и табака будут ужесточены.

    Напомним, как следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine, 43% немцев поддержали идею, и ровно столько же выступили против. Дать определенный ответ затруднились 14%.   

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    Противотанковые подразделения армии Украины провели учения на границе с Крымом

    15 декабря 2021, 12:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, сообщило министерство обороны страны.

    «Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом», – передает ТАСС сообщение ведомстве.

    По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении». «За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений», – сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно.

    Ранее украинские артиллеристы провели учения вблизи границы с Крымом.

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