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Глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить газ
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Украинцы должны экономить газ, если потребление будет как в Польше, то страна сможет экспортировать топливо и не будет нуждаться в импорте, заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.
Витренко заявил в эфире телеканала «1+1», что «если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу», потому «будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами, мы действительно будем садиться и решать, как проживать», передает РИА «Новости».
По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия «переходили с природного газа на биогаз».
«Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу», – сказал Витренко.
Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.
Ранее Витренко заявил о критически малом запасе угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».
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В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
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Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.
Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».
По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.
В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
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В России озаботились решением Украины создать новый род войск
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Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
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Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
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Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.
По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».
Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
Украина заявила о готовности стать лидером в водородной энергетике
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Восточного партнерства» заявил, что Украина может стать лидером в развитии водородной энергетики, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе... Владимир Зеленский рассказал, что на следующий год в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности», – сообщила пресс-служба.
Отмечается, что во время выступления в Брюсселе Зеленский заявил о важности привлечения ЕС к модернизации инфраструктуры на украинских границах, передает РИА «Новости».
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что водородные планы Украины зависят от российского газа.
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Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
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Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.
Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.
Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.
В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Зеленский выступил против военного противостояния с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой.
«Мы все-таки верим именно в дипломатический формат», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Глава государства отметил, что детально обсудил в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и Россией.
Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины. «Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерь жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», – сказал Зеленский.
Он признал, что украинская армия уступает по численности российской, которую он назвал «одной из самых мощных армий». «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
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В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России
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В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
Декларация занимает 24 страницы, на которых Россия ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что Россия якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Как заявил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС.
При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2».
На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины».
Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют.
Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
Киев не исключил начала новой мировой войны из-за «вторжения» на Украину
Вторжение на территорию Украины может спровоцировать новую мировую войну, заявила украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
По мнению Лапутиной, «с геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным». Она считает, что «уделять внимание ситуации на Украине» нужно «ради безопасности» всего континента. По ее словам, «в случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
Эксперты поспорили о степени влияния США на Зеленского
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«Представители украинской шляхты мастерски научились водить американцев за нос, поэтому выполнять Минские соглашения они не хотят и не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее президент Украины заявил о желании того, чтобы США играли главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
«Если бы Зеленский не был самым последним дураком, то понимал бы, что дело и так идет к этому. Только Вашингтон вместе с Москвой могут продвигать разрешение ситуации в Донбассе», – заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, американцы «уже принялись за работу и пытаются действовать в этом направлении». «Я это полностью поддерживаю, поскольку только США могут указывать Зеленскому и его врагам, что им делать», – подчеркнул собеседник.
«При этом Зеленский не сможет отказать Америке. Более того, на президента Украины сейчас влияние оказывают не только США, но и «партия войны», то есть противостоящие ему коррумпированные «аваковы», «порошенки», «яценюки» и прочие деятели, по которым тюрьма плачет. Американцы это хорошо знают. Также есть «улица» – это часть проплаченных и часть убежденных националистов, которые не готовы к компромиссам с Москвой», – уточнил эксперт.
«Если бы у Зеленского была нормальная оппозиция, условно пророссийская, он мог бы маневрировать между этими силами. А так он стал ручным для «партии войны», которую могут «построить» только американцы. Поэтому Зеленский сейчас пытается переложить ответственность в этом вопросе на США, но далеко не факт, что в итоге принятые решения будут соответствовать интересам Зеленского», – добавил политолог.
В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что подключение США к переговорам по Донбассу позволит достичь стабильного выполнения договоренностей.
«Зеленский понимает, что только Соединенные Штаты сегодня способны выступать гарантией безопасности Украины. Европейские партнеры вряд ли могут обеспечить защиту и в политическом, и в экономическом, и в военном плане, если мы говорим о взаимоотношениях с Россией. Поэтому вовлечение Вашингтона в вопросы украинского урегулирования выгодно Киеву», – добавил он.
С другой стороны, влияние Штатов на украинскую политику не абсолютно, полагает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «США никуда с Украины не уйдут, так как она слишком дешево им обходится, но и представители украинской шляхты очень мастерски научились водить американцев за нос», – сказал он.
«Да, американцы построили, например, антикоррупционную вертикаль, чтобы контролировать и влиять на украинских политиков, но она недееспособна. Точно так же будет и с Минскими соглашениями, поскольку Киев не хочет и не может их выполнять. Я думаю, все прекрасно понимают проблематичность возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию. Это все равно что пытаться затолкать зубную пасту обратно в тюбик», – заявил политолог.
«Что же касается заявления Зеленского об усилении роли США в урегулировании конфликтов, то это скорее отражение обиды на позицию европейцев. Украинские патриоты на каждом углу клеймят «Северный поток – 2». Но в реализации этого проекта заслуга не только Путина, но и Меркель. Кроме того, Меркель запретила поставки вооружения на Украину. Макрону тоже не до Украины. Франция вынуждена заниматься своими проблемами. Поэтому вся надежда на США», – пояснил Золотарев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал он в эфире телеканала «Рада».
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.
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Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Порошенко ворвался в студию телеканала «Рада»
Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.
Соответствующий видеофрагмент размещен на странице телеканала в YouTube.
Порошенко в прямом эфире «Рады» в студии, которая построена прямо в здании парламента, утверждал, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам «Прозорро» и направлены на противодействие оппозиции.
«Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы «Прозорро». Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим», – сказал он.
Также Порошенко назвал ведущую «молодой девочкой» и посоветовал ей «не принимать участия в этом скандале». Уходя, он извинился за свой поступок.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украину готовят к реваншу Порошенко. Согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади пророссийскую оппозицию.
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