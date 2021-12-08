Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...

Каким будет мир после Google

Эудард Стругов
Эудард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

    Газ многим украинцам уже просто не по карману - и они вынуждены переходить на дрова
    		   8 декабря 2021, 18:55
    Фото: Валерий Морев/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Отдать пятьдесят тысяч рублей в месяц за газовое отопление небольшого домика? Для России звучит как фантастика, но для Украины это уже текущая реальность. Виной тому не только резкое повышение цен на газ в Европе, но и политика евроинтеграции, которую активно проводит Киев. И это, похоже, только начало.

    СМИ Украины сообщают, что примерно полмиллиона украинских домохозяйств… вступили в ЕС. По крайней мере, с экономической точки зрения. Причем сами того не желая. Как же такое произошло?

    Почему цены улетели в космос

    Начать тут стоит с ситуации на рынке газа. А для этого – вернуться в декабрь 2020 года. Согласно отчету Ассоциации газодобывающих компаний Украины, в те дни оптовая цена газа на рынке Украины подросла до 205 долларов за 1000 куб. м (15,22 тыс. рублей). Правда, это «голый» тариф, без НДС, транспортировки и наценки трейдера. Конечный потребитель платил от 260 до 400 долларов (19,3–29,7 тыс. рублей).

    Затем пришел 2021 год с его дефицитом газа в ЕС и рекордными котировками на спотовом рынке. И Украина, у которой нет прямого контракта с Газпромом, оказалась, скажем так, в газовом «котле». «У кремлевских подгорает, ведь на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они. Пусть подгорает». Такие хвастливые вывески заказал «Нафтогаз» летом 2020 года. Но спустя год рынок качнуло в другую сторону – и в декабре 2021 года рынок установил ценовую вилку в пределах 1265–1480 долларов за 1000 куб. м (93,64–109,5 тыс. рублей).

    Цены выросли, а предложение уменьшилось. В 2020-м поставщиков газа можно было выбирать, на украинском рынке было более 50 компаний. Сегодня – менее двадцати. То есть рыночная цена на газ выросла раза в четыре – а значит, настолько же должны были вырасти и цифры в квитанциях украинцев. Год назад потребители ужасались сумме 3-5 тыс. гривен за отопление одно- и двухкомнатной квартиры в месяц (8,1–13,5 тыс. рублей), значит, теперь пришел черед 12–20 тыс. гривен (32,5–54 тыс. рублей).

    Но в правительстве Украины прекрасно понимали, что с такой математикой они даже до Нового года не доживут. Медианный доход украинца – около 10 тыс. гривен (27 тыс. рублей) в месяц. То есть семья из двух человек отдаст весь свой месячный доход только за отопление? Это же гарантированный социальный взрыв.

    Поэтому выбрали компромисс. До мая 2022 года тариф для отопления многоквартирных домов на Украине фактически заморозили на прошлогоднем уровне: в основном в пределах 8-10 тыс. грн за 1000 куб м (21,65-27 тыс. руб.). Правда, взамен Киеву и лично Зеленскому пришлось пообещать, что это – в последний раз. Очередной меморандум с МВФ обязывает «Укргаздобычу» (основная добывающая компания на Украине, 14-15 млрд куб м в год) с мая 2022 года продавать до 50% своего газа на бирже. С 2024 года – 100%. А значит, даже в следующем году провернуть такой трюк уже не выйдет.

    Следствием этого трюка был массовый уход с рынка мелких трейдеров. Компаний, работавших в пределах одной области или даже нескольких районов. Они брали газ на бирже или у того же «Нафтогаза» и перепродавали с наценкой. Но делать это по фиксированным ценам, конечно же, не могли. В итоге масса индивидуальных потребителей - тех, кто живет в собственных домах и отапливает их газом - накануне отопительного сезона остались без поставщика. В теории у них было несколько месяцев на то, чтобы найти замену. На практике смогли не все, а многие даже не знали, что нужно.

    И вот этим «моя хата с краю» – хуже всех. В крайнем случае они могут побежать к «Нафтогазу» и купить у него. Но уже не за 8 грн/куб. И не за 35-40, как платит промышленность. А за 46! К тому же каждый месяц «Нафтогаз» эту цену пересматривает. И если зима в Европе будет холодной и цены на хабах далее пойдут вверх, владельцы украинских коттеджей и избушек тут же это почувствуют. Это даже выше текущих европейских цен. Евроинтеграция Украины, таким образом, действительно состоялась.

    Эксперты это подтверждают. Согласно подсчетам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, «не вписались в отопительный сезон» около 460 тыс. украинских домохозяйств (320 тыс. в сельской местности и 140 тыс. – в городах). В сумме они переплатят за газ до 5 млрд грн (13,5 млрд руб.) в месяц. Это разница между фиксированной ценой и ценой т.н. последней надежды.

    Причем основную переплату будет генерировать сельская местность, там выше потребление. По его данным, среднемесячные расходы на газ для селян при расходе 400 куб/месяц – очень скромный расход для частного дома – составят 18,7 тыс. грн (почти 50,5 тыс. руб.). Зачастую это даже больше месячного дохода всей семьи. Минимальная зарплата сегодня – 6500 грн (17,5 тыс. руб.). 

    Все это уже было, но есть нюанс

    Рост тарифов на Украине – регулярный сезонный сюжет. Но Зеленский попал, что называется, в идеальный шторм. Во времена Порошенко цены на энергоносители, в т.ч. из-за санкций в отношении России, были значительно ниже нынешних. К тому же в 2015-м, после необъявленного дефолта, МВФ добился от Украины постепенного введения рыночных цен на газ в обмен на механизм субсидий для самых незащищенных категорий населения. Наконец, первую половину срока Порошенко Украина еще закупала уголь на неподконтрольных территориях и колебания цен на газ пугали ее куда меньше. 

    Теперь же все иначе. Донбасского угля нет, из США и Африки его везут с сильным опозданием. 90% блоков украинских ТЭС и ТЭЦ простаивают, многие успели даже ополовинить неприкосновенный запас. Прямых поставок нет: с конца ноября 2015 года Украина от них отказалась. А в ЕС теперь – дефицит и дорого.

    Ну и наконец, МВФ больше не устраивает прежний механизм субсидирования. Хотя в этом году у украинцев все же репетиция, полностью в европейский рынок «вошли» менее 500 тыс. домохозяйств.  Основное веселье начнется в конце 2022 года.

    Война как отвлекающий повод

    Нельзя сказать, что в украинских СМИ об этом совсем не пишут. Пишут. Но весь фокус надежно смещен на мифическую подготовку «российского вторжения» и, соответственно, его отражения. Украинцы охотнее читают о рытье окопов на пляжах Мариуполя, чем о перспективах оплаты отопления.

    Оно и понятно. Даже прошлогодние тарифные протесты больно ударили по рейтингу Зеленского. А ведь в сравнении с нынешними они были откровенно смешны. И если бы не спешный мораторий, если бы не уступчивость МВФ, Зеленский сегодня боялся бы не российских танков, а злых и замерзших украинцев. Поэтому в этом сезоне басни о вторжении будут нестись из каждого утюга.

    Вопрос только один: что Зеленский будет делать в конце 2022 года, если мировые цены на газ и уголь не пойдут вниз? Как бы ему не пришлось молить Россию о вторжении, которым он сегодня пугает свой народ. 


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