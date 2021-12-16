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Глава «Нафтогаза» заявил о критически малом запасе угля на Украине
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Украина имеет критически малые запасы угля, однако ожидаются поставки, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Витренко заявил в эфире телеканала «1+1», что «уголь – его сейчас критически малые запасы, меньше, чем обычно». При этом он заявил, что «сейчас идет много угля», имея в виду поставки, в том числе, топлива из-за границы, передает РИА «Новости».
Относительно газовых запасов он сообщил, что «сейчас нормальные запасы газа»: по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние запасы в 2015-2019 годы.
Между тем стало известно, что АО «Укргаздобыча» ввело в эксплуатацию на Скидановском месторождении в Полтавской области сверхглубокую скважину глубиной 6 тыс. 300 метров, которая обеспечивает добычу 200 тыс. кубометров газа в сутки. Предварительно оцененная ресурсная база месторождения составляет более 2,7 млрд куб. м газа.
Ранее стало известно, что в ЛНР отказались поставлять Киеву уголь. До этого на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».
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В России озаботились решением Украины создать новый род войск
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Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
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В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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Украина заявила о готовности стать лидером в водородной энергетике
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Восточного партнерства» заявил, что Украина может стать лидером в развитии водородной энергетики, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе... Владимир Зеленский рассказал, что на следующий год в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности», – сообщила пресс-служба.
Отмечается, что во время выступления в Брюсселе Зеленский заявил о важности привлечения ЕС к модернизации инфраструктуры на украинских границах, передает РИА «Новости».
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что водородные планы Украины зависят от российского газа.
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Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Зеленский выступил против военного противостояния с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой.
«Мы все-таки верим именно в дипломатический формат», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Глава государства отметил, что детально обсудил в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и Россией.
Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины. «Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерь жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», – сказал Зеленский.
Он признал, что украинская армия уступает по численности российской, которую он назвал «одной из самых мощных армий». «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
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В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России
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В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
Декларация занимает 24 страницы, на которых Россия ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что Россия якобы может осуществить «вторжение» на Украину.
Как заявил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС.
При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2».
На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины».
Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют.
Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
Киев не исключил начала новой мировой войны из-за «вторжения» на Украину
Вторжение на территорию Украины может спровоцировать новую мировую войну, заявила украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
По мнению Лапутиной, «с геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным». Она считает, что «уделять внимание ситуации на Украине» нужно «ради безопасности» всего континента. По ее словам, «в случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
Эксперты поспорили о степени влияния США на Зеленского
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«Представители украинской шляхты мастерски научились водить американцев за нос, поэтому выполнять Минские соглашения они не хотят и не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее президент Украины заявил о желании того, чтобы США играли главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
«Если бы Зеленский не был самым последним дураком, то понимал бы, что дело и так идет к этому. Только Вашингтон вместе с Москвой могут продвигать разрешение ситуации в Донбассе», – заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, американцы «уже принялись за работу и пытаются действовать в этом направлении». «Я это полностью поддерживаю, поскольку только США могут указывать Зеленскому и его врагам, что им делать», – подчеркнул собеседник.
«При этом Зеленский не сможет отказать Америке. Более того, на президента Украины сейчас влияние оказывают не только США, но и «партия войны», то есть противостоящие ему коррумпированные «аваковы», «порошенки», «яценюки» и прочие деятели, по которым тюрьма плачет. Американцы это хорошо знают. Также есть «улица» – это часть проплаченных и часть убежденных националистов, которые не готовы к компромиссам с Москвой», – уточнил эксперт.
«Если бы у Зеленского была нормальная оппозиция, условно пророссийская, он мог бы маневрировать между этими силами. А так он стал ручным для «партии войны», которую могут «построить» только американцы. Поэтому Зеленский сейчас пытается переложить ответственность в этом вопросе на США, но далеко не факт, что в итоге принятые решения будут соответствовать интересам Зеленского», – добавил политолог.
В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что подключение США к переговорам по Донбассу позволит достичь стабильного выполнения договоренностей.
«Зеленский понимает, что только Соединенные Штаты сегодня способны выступать гарантией безопасности Украины. Европейские партнеры вряд ли могут обеспечить защиту и в политическом, и в экономическом, и в военном плане, если мы говорим о взаимоотношениях с Россией. Поэтому вовлечение Вашингтона в вопросы украинского урегулирования выгодно Киеву», – добавил он.
С другой стороны, влияние Штатов на украинскую политику не абсолютно, полагает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «США никуда с Украины не уйдут, так как она слишком дешево им обходится, но и представители украинской шляхты очень мастерски научились водить американцев за нос», – сказал он.
«Да, американцы построили, например, антикоррупционную вертикаль, чтобы контролировать и влиять на украинских политиков, но она недееспособна. Точно так же будет и с Минскими соглашениями, поскольку Киев не хочет и не может их выполнять. Я думаю, все прекрасно понимают проблематичность возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию. Это все равно что пытаться затолкать зубную пасту обратно в тюбик», – заявил политолог.
«Что же касается заявления Зеленского об усилении роли США в урегулировании конфликтов, то это скорее отражение обиды на позицию европейцев. Украинские патриоты на каждом углу клеймят «Северный поток – 2». Но в реализации этого проекта заслуга не только Путина, но и Меркель. Кроме того, Меркель запретила поставки вооружения на Украину. Макрону тоже не до Украины. Франция вынуждена заниматься своими проблемами. Поэтому вся надежда на США», – пояснил Золотарев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал он в эфире телеканала «Рада».
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.
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Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Порошенко ворвался в студию телеканала «Рада»
Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.
Соответствующий видеофрагмент размещен на странице телеканала в YouTube.
Порошенко в прямом эфире «Рады» в студии, которая построена прямо в здании парламента, утверждал, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам «Прозорро» и направлены на противодействие оппозиции.
«Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы «Прозорро». Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим», – сказал он.
Также Порошенко назвал ведущую «молодой девочкой» и посоветовал ей «не принимать участия в этом скандале». Уходя, он извинился за свой поступок.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украину готовят к реваншу Порошенко. Согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади пророссийскую оппозицию.
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Тимошенко сыграла на барабанах
Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады показала, как играет на барабанах.
«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» – написала Тимошенко в Facebook.
Видео поразило подписчиков Тимошенко, которые в основном похвалили ее. На кадрах Тимошенко в том же наряде, что она была на заседании Рады в среду – в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками.
Ранее Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждена сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Киев, Тбилиси и Кишинев призывают ЕС признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдавии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран на саммите «Восточного партнерства».
Украина, Грузия и Молдавия приветствовали одобрение «экономического и инвестиционного плана для «Восточного партнерства». Они «подтвердили решимость» стать членами ЕС и призвали Брюссель поддержать их «суверенный выбор» вместе «со всеми шагами, сделанными в направлении европейской интеграции».
В заявлении также говорится о «постоянной дестабилизации и нарушении принципов международного права во многих частях региона «Восточного партнерства». ЕС призывают к «усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе». Предлагается «использовать все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо», передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
На Украине сочли давлением на суд акцию с надувными танками в Киеве
Оперативное командование «Юг» ВС Украины отреагировало на акцию с надувными танками в центре Киева, назвав ее попыткой давления на суд, который рассматривает иск изготовителя «танков» к военным.
«В прошлом году был объявлен тендер на закупку надувных макетов военной техники. Согласно договору был определен перечень требований, которым должны соответствовать макеты. Исполнитель не придерживался этих требований. В связи с чем в декабре 2020 года заказчиком был расторгнут договор. Мы не можем допустить нецелевого использования государственных средств. Дело находится в суде, который и должен поставить окончательную точку в сложившейся ситуации. Сегодняшнюю акцию предпринимателя расцениваем как попытку давления на суд», – сообщил пресс-центр командования «Юг» в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее частный предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, у него отказалась принимать воинская часть, разместившая заказ на их производство. По его словам, он обратился с иском в суд, который постоянно откладывают. Тогда предприниматель решил привлечь внимание к проблеме и организовал выставку надувных танков в центре Киева.
В СБ Украины заявили о проверке информации о гражданстве США у депутатов Рады
Служба безопасности Украины изучит информацию о том, что у главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и депутата от партии «Голос» Киры Рудик есть гражданство США, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
«Депутатский запрос не может проигнорировать ни одна инстанция. Поэтому парламентарии в определенный срок получат ответ, есть ли у Рудик и Арахамии гражданство США», – цитирует Дехтяренко агентство «Укринформ», передает РИА «Новости».
Ранее депутат от «Слуги народа» Александр Качура обратился в СБУ с просьбой проверить информацию о возможном наличии у Арахамии и Рудик гражданства США.
Ранее президент Украины внес в парламент законопроекты, направленные на урегулирование вопросов, связанных с получением украинского гражданства, а также вводится процедура декларирования наличия иностранного гражданства. За сокрытие данного факта грозит уголовная ответственность.
Согласно конституции Украины, в стране действует единое гражданство.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке.