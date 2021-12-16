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Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз вакцины «КовиВак»
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Минздрав Белоруссии сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса «КовиВак», более 300 тыс. доз уже отправлены во все области республики.
«Министерством здравоохранения Республики Беларусь... выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства. Отмечается, что «эта вакцина инактивированная, цельновирионная, концентрированная, очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний». Производитель – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН (Российская Федерация).
«Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь и были оценены положительно», – подчеркивается в сообщении.
Согласно ему, вакцина «КовиВак» поступила 6 декабря на аптечный склад и 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Белоруссии.
Ранее «Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%.
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Тихановскую на саммите «Восточного партнерства» заменили на пустой стул
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В Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
«Участие Белоруссии также заявлено, однако страну представлять будет не провозглашенная Западом «президентом» Светлана Тихановская, а пустой стул. Как пояснили организаторы саммита, так они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве», – сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы «Восточного партнерства» в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
Муж Тихановской приговорен в Белоруссии к 18 годам колонии усиленного режима
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Гомельский областной суд за подготовку массовых беспорядков приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.
«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», – цитирует ее ТАСС.
В свою очередь адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что приговор будет обжалован.
«Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененным. В установленные сроки решение суда будет обжаловано», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».
Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.
Из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы
Вакцинированы от COVID были 11 человек из 16 прибывших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм «омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.
«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон», <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы – таких 11 человек, или перенесли заболевание – их семь», – передает ТАСС слова Поповой на Общем собрании Российской академии наук (РАН).
Ранее в России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон».
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Захарова оценила «успехи» дипломатии ЕС «соболезнованиями»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «главном успехе европейской дипломатии», выразив в связи с этим «соболезнования».
«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава в свою очередь пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Минск ограничил импорт украинских товаров
Белоруссия приняла решение ограничить импорт ряда украинских товаров, ссора с Минском будет стоить Украине более 100 млн долларов в год.
Товары теперь будут попадать в страну по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Поводом стало «систематическое нарушение Украиной принципов свободной торговли». Ранее сообщалось, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины.
Ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. Так, с 1 января в список попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль.
Стало известно о первом умершем от «омикрона»
Как минимум один человек, болеющий штаммом коронавируса «омикрон», скончался, заявил британский премьер Борис Джонсон. Это сообщение стало первым о смерти человека от омикрон-штамма коронавируса.
«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», – цитирует Джонсона ТАСС.
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Толстой: Старая версия закона о QR-кодах могла помешать ездить к родственникам на похороны
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«В доработке нуждаются разные пункты проекта. Прежде всего, мы должны сделать так, чтобы права граждан не нарушались в условиях, когда вакцинация остается добровольной», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, комментируя снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте.
«Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», – подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, на сегодня в проекте много недочетов – как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».
«Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолетах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», – спросил парламентарий.
«Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», – отметил вице-спикер.
С законом связан еще один серьезный вопрос – выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», – указал депутат.
«Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждет поезд, он приехал, а у нее телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», – подчеркнул собеседник.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о необходимости предъявлять QR-код для поездок на транспорте. По словам Володина, решение принято в результате диалога «с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Как сообщил позднее его заместитель Петр Толстой, работа над проектом при этом все равно «продолжается». Предстоит «проанализировать все нюансы и замечания к правительственным инициативам», а также изучить «десятки тысяч обращений от граждан» и 130 отзывов от регионов, добавил вице-спикер.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что рассмотрение проекта закона «отложено на неопределенный срок». «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – подчеркнул он.
Решение доработать закон о QR-кодах на транспорте прокомментировали и в Кремле. «С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, проект закона обязывал пассажиров поездов дальнего следования и самолетов предъявлять сертификат (QR-код) о вакцинации или о наличии антител к COVID-19. Рассмотрение проекта планировалось на 16 декабря.
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Россия обсудила со странами Европы взаимное признание сертификатов по COVID
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в ходе встреч с главами дипмиссий Британии, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудил пандемию и необходимость взаимного признания сертификатов.
«Состоялся заинтересованный разговор... о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации», – цитирует сообщение МИД России РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Напомним, в России привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами.
Скандал с «Беларуськалием» в Литве привел к объявлению об отставке главы ЛЖД
Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку, сообщил председатель правления компании Кястутис Шлюжас. При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса
Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По словам Шлюжаса, такой шаг необходим, чтобы «смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски».
Ландсбергис приветствовал сообщение о планируемой отставке Бартушки, заявив, что «репутационный урон был нанесен». Во вторник премьер-министр Литвы заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за скандала, передает ТАСС со ссылкой на BNS и Литовске радио и телевидение.
Шимоните не приняла отставку двух министров. Премьер заявила: «Я ценю готовность министров взять на себя ответственность, но не могу с этим согласиться... Я не буду подавать прошения об отставке министров президенту Литовской Республики, и сегодня вечером я убедила министров отозвать свои прошения». «Надеюсь, что не позднее 31 января будут представлены все национальные решения сложившейся ситуации, обеспечивающие интересы национальной безопасности государства и минимизирующие финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут сделаны предложения и будет стремление к дальнейшему расширению секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, лидер правящих консерваторов Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД уже после того, как санкции вступили в силу. Скуодис также подал премьер-министру заявление об отставке.
Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19
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В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код.
«Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба.
Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода.
Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год.
Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике.
Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.
Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год
Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID
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В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.
Позже на совещании правительства с Путиным она отметила, что в России начали проработку получения сертификата переболевшими COVID-19 бессимптомно.
Напомним, российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19».
Минск пригрозил в ответ на санкции перекрыть газ в Европу
Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если Минск окажется в безвыходном положении из-за санкций, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – передает его слова «БелТА».
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В «Единой России» указали на проблемы законопроекта о QR-кодах
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Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте решено отложить на неопределенный срок, на сегодняшний день он не готов к принятию, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. (…) На сегодняшний день законопроект не готов к принятию», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Турчак добавил, что «Единая Россия» обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Секретарь генсовета ЕР добавил, что диалог с правительством идет конструктивно и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии».
«Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – заключил Турчак.
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций.
Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет, когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список, сообщает агентство «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.