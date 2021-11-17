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«Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%
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Исследование вакцины «Спутник V» в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность препарата против COVID-19 на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.
До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
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Минобороны Белоруссии: Можно сказать, что мы имеем комплексы «Искандер»
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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы «Искандер», но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи.
«Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Хренин заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.
Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого
Минздрав России предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19
Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;
При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.
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При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.
За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Срок действия сертификатов для перенесших COVID могут увеличить
Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил источник в министерстве.
«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода, но «в то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года».
Ранее стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
Переболевшим после прививки россиянам изменят срок действия QR-кода
QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит», сообщается в новом приказе Минздрава.
«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», – сообщается в приказе Минздрава от 12 ноября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Сертификат о перенесенном COVID-19 действует полгода, а о вакцинации – год. Соответственно, если человек заболеет коронавирусом после того, как поставит прививку, оставшийся срок его QR-кода о вакцинации аннулируется.
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Ранее привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Варшава обвинила белорусских офицеров в нападении на польскую границу
Офицеры белорусских служб участвовали не только в планировании, но и в самой атаке мигрантов на границу Польши, заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.
Шимчик заявил, что «офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции». Он указал, что у мигрантов были шумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам коменданта, «не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают», это «подготовленная и хорошо спланированная акция», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.
Он полагает, что люди, которые «бросали камни», были «хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях», прошли «подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб». По словам Шимчика, многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.
Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских. Их ранения – это результат попадания по полицейским камнями. Как заявил Шимчик, в результате удара таким тяжелым предметом человек может умереть. Поскольку из-за расстояния распыление газа не дало никакого эффекта, польские силовики решили использовать в ответ водометы. Польша «перебросила туда очень большие силы контртеррористических подразделений», это «офицеры, наиболее подготовленные в польской полиции для ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия», сказал Шимчик.
Напомним, сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов. Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией.
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В Белоруссии исключили размещение военной базы России
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.
«А зачем они (базы России) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы – они не нужны», – приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось, что минобороны России и Белоруссии усилили взаимодействие на фоне обстановки в Европе.
В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
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Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».
«Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.
На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.
«При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.
«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».
Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Минтранс обещает распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании
Требование о продаже билетов на авиарейсы и допуска на самолеты по QR-кодам планируется распространять и на зарубежных авиаперевозчиков, заявил замминистра транспорта Кирилл Богданов.
«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», – цитирует Богданова ТАСС.
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
ЕС призвал Белоруссию немедленно приступить к восстановлению порядка на границе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал свои переговоры с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Боррель сообщил, что «побеседовал с министром иностранных дел Макеем по итогам обсуждения Белоруссии на Совете МИД ЕС». Он призвал Макея «к немедленным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Белоруссии и Евросоюза». Также ЕС призвал Белоруссию к «урегулированию гуманитарной ситуации находящихся там людей», передает ТАСС.
Напомним, Макей и Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Папа Римский счел признаком возврата в прошлое возведение стен от мигрантов
Строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое, заявил папа Римский Франциск.
«В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей», – цитирует во вторник агентство АНСА обращение понтифика, передает ТАСС.
Папа Римский также добавил, что за «последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».
Между тем, польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как беженцы принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
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Россия указала путь для урегулирования кризиса на границе ЕС и Белоруссии
Для урегулирования критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе требуется диалог Брюсселя с Минском, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
Евстигнеева на заседании СБ ООН призвала ЕС «отказаться от двойных стандартов», а также «нести ответственность за свои действия». Для «устойчивого» урегулирования ситуации, по ее словам, ЕС нужно «вступить в равноправный диалог с Минском». Москва «готова этому содействовать», если готовность продемонстрирует и сам Брюссель.
При этом Евстигнеева отметила, что «ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства», пример «применения двойных стандартов», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
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На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС
Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».
«Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.
Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
«В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам о вакцинации
В Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.
В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция.
Однако, как отмечается в статье, если утром такие требования на заправках предъявлялись, то во второй половине дня подобный подход пришлось отменить из-за угроз сотрудникам.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
Вассерман выступил за локдаун для непривитых
Для защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».
По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».
Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?