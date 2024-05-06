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Российский беспилотник поразил бронетранспортер ВСУ при ротации в Запорожской области
Оператор ударного беспилотника 19-й гвардейской мотострелковой дивизии поразил бронетранспортер ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию военнослужащих противника, сообщил оператор ударного FPV-дрона c позывным Бекас.
По его словам, российские военные уничтожили двигавшийся в сторону украинских позиций бронетранспортер с десантом, сорвав смену личного состава, передает ТАСС.
По словам оператора беспилотника, максимальная дистанция, на которой он поражал противника FPV-дронами, составляла 15 км.
Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что российские FPV-дроны представляют самую серьезную проблему на поле боя для украинской армии.