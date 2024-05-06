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Власти Грузии обратили внимание на желание радикалов увидеть жертвы по примеру «майдана»
Протестующие в Тбилиси против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» радикалы «фактически анонсируют» жертвы по примеру «майдана», заявила депутат от «Грузинской мечты» Нино Цилосани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Исходя из сценария революции «Майдана», которому следует (оппозиционное) «Единое национальное движение», участники акции используют весь свой инструментарий. Они фактически анонсировали фатальный случай», – заявила она.
По ее словам, именно поэтому правоохранители «максимально воздерживаются от контактов с протестующими».
«Призываю организаторов акций взять на себя ответственность за их развитие, а участников осознать, что они являются инструментом злых политических акторов», – сказала, в частности, Нино Цилосани.
Член саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили, бывший мэр Тбилиси, заявил, что на акциях может быть «фатальный случай», который приведет к непрогнозируемым событиям.