|
|
Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Киев, Тбилиси и Кишинев призывают ЕС признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдавии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран на саммите «Восточного партнерства».
Украина, Грузия и Молдавия приветствовали одобрение «экономического и инвестиционного плана для «Восточного партнерства». Они «подтвердили решимость» стать членами ЕС и призвали Брюссель поддержать их «суверенный выбор» вместе «со всеми шагами, сделанными в направлении европейской интеграции».
В заявлении также говорится о «постоянной дестабилизации и нарушении принципов международного права во многих частях региона «Восточного партнерства». ЕС призывают к «усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе». Предлагается «использовать все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо», передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии».
На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов
Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ.
«На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов.
По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах.
«Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
|
|
Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».
При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.
Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года.
Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»
|
|
Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента.
По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости».
«Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание.
Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.
«Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала.
Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего».
На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».
Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия.
Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
|
|
Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
Грузинское ТВ проанализировало истоки антироссийской политики Саакашвили
Грузинский телеканал PosTV проанализировал антироссийскую политику бывшего президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», заявив о том, что в реальности она использовалась и используется против внутренних оппонентов этой партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эти сумасшедшие (Саакашвили и его окружение) повели маленькую страну по пути ненормальной конфронтации, говорили, что у России ржавые танки и что в случае войны мы дойдем до Краснодара, а в итоге потеряли двадцать процентов наших территорий», – отметили ведущие телеканала.
«В реальности «Единое национальное движение» использовало во время пребывания во власти и сейчас в оппозиции русофобию против внутренних оппонентов. Кто против них – тот «агент России». Эта партия сделала легитимными антироссийские акты, прикрываясь псевдопатриотизмом объявила, что все российское – это плохое. Включая Достоевского и Толстого. Нет хуже ярлыка, чем «агент России», и он в те годы приклеивался на тех, кто создавал тебе дискомфорт. При этом очевидно, что это была политика двойных стандартов. Даже вскоре после войны 2008 года тогдашние власти Грузии официально предложили России интенсифицировать культурные контакты. Глава МИД в правительстве Саакашвили Григол Вашадзе гордился российским гражданством», – отметили на телеканале.
«Националы» выступают сейчас против надписей на русском языке или русских песен в барах, хвастаются, что отключили где-то песню или сорвали майку с российского туриста. Но как же быть, если к тебе приезжает миллион российских туристов? Это же абсурд. Тогда надо отказываться от российских лекарств или продуктов», – отметили ведущие.
«Ныне правящая «Грузинская мечта» не сделала и одной тысячной по сравнению с коллаборационизмом партии Саакашвили по отношению к России. Все признают прозападный курс «Грузинской мечты», – резюмировал ведущий Шалва Рамишвили.
Партия Саакашвили регулярно обвиняет власти Грузии в «пророссийскости». При этом именно при прежних властях Грузии Россия смогла закрепиться в стратегических областях местной экономики.
Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней.
Вице-председатель парламента Молдавии: Задержание журналиста Пегова лишено логики
|
|
«В Молдавии более двух лет не было ни одного случая выдворения людей из страны, ни одного подобного задержания в аэропорту. С чем связано субъективное отношение именно к этим людям, мы пытаемся выяснить», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-председатель молдавского парламента Влад Батрынча, комментируя задержание российского журналиста Семена Пегова в аэропорту Кишинева.
«Мы сделали запросы в компетентные органы и рассчитываем в ближайшее время получить ответ, чем было продиктовано решение не пускать в страну российских политологов и задержать российского журналиста», – заявил вице-председатель парламента Молдавии, член фракции «Блок социалистов и коммунистов» Влад Батрычна.
«С нашей точки зрения, эти люди (Наталья Нарочницкая, Владимир Журавлев, Семен Пегов и Александр Брод – прим. газеты ВЗГЛЯД) не представляют никакой угрозы национальной безопасности. Пока мы не видим причин для такого отношения к гражданам России, тем более, что это эксперты и журналист», – пояснил собеседник.
По его словам, на данный момент в действиях молдавских спецслужб не прослеживается никакой логики. Вице-председатель не смог предположить, чем обосновано такое отношение именно к этим людям, но отметил, что «Партия социалистов» осуждает подобные решения.
Парламентарий пояснил, что ситуация с задержанием Семена Пегова в аэропорту Кишинева не только ставит под угрозу доверительные отношения межу Молдавией и Россией, но и может дискредитировать республику в глазах цивилизованного мира.
«Угрозы выдать Пегова украинским спецслужбам – это безусловное нарушение международных принципов, протоколов и здравого смысла. Мы все-таки предпочитаем думать, что такого не произойдет. Все это выглядит абсолютно нелепо. Мы надеемся, что молдавские спецслужбы и те, кто ставит им задачи, не деградируют настолько, и это останется на уровне угроз».
Батрынча указал на явные противоречия между словами молдавских властей и их действиями. «Санду и ее партия заявляют, что они хотят выстроить добрые отношения с Россией, что они не видят ничего враждебного во взаимной повестке дня. Более того, продление контракта с Газпромом было ими преподнесено, как небывалый дипломатический успех. При этом все отмечали, что никакой политизации и никаких скрытых условий со стороны РФ не было», – напомнил собеседник.
«То есть вот они трубили, что выстроили с Россией продуктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, а после этого выходят с заявлениями о вреде российской пропаганды на ТВ и задерживают российских политологов и журналистов? Это лишено логики, последовательности и это нелепо», – добавил вице-председатель парламента.
«Госпоже Санду нужно бороться с проблемами граждан Молдовы, с бедностью, а не с российской пропагандой на ТВ и российскими экспертами. Большая часть молдавских граждан смотрит российские телеканалы. Это право каждого гражданина, что ему смотреть и откуда получать информацию. Это не дело политиков и президента страны, у них должны быть дела поважнее», – считает собеседник.
Ранее спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров. Как пояснил депутат, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта, а также о роли российских миротворцев в его урегулировании.
Спецслужбы устроили обыск Пегова, «досконально» изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также «открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам». Депутат отметил, что Пегов «очень достойно реагировал на происходящее». В итоге его, «конечно, отпустили», сказал депутат. У Турова «вызывают недоумение» «недружественные действия» Молдавии «в условиях, когда наша страна оказывает» ей «беспрецедентную помощь».
Напомним, член Общественной палаты России Владимир Журавлев сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду Молдавия также запретила въезд на территорию страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Невролог заявил о ПТСР у Саакашвили
|
|
По мнению консилиума врачей омбудсмена Грузии, экс-президента страны Михаила Саакашвили пока не следует переводить из военного госпиталя в тюрьму, сообщил член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.
Консилиум подвел итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили. Указывается, что экс-президенту необходимо медицинское «внимание». Цуладзе сказал, что «из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия». Оценивая состояние психики Саакашвили, Цуладзе заявил, что «отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство». По его словам, «важна физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство», передает РИА «Новости».
Как считает врач, «психотерапия поможет и в этом плане». «Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда», – сказал Цуладзе, добавив, что лечить Саакашвили нужно в обстоятельствах, которые не будут напоминать пациенту о месте, где был получен стресс.
Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск
|
|
Новый род войск Украины – береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Зеленский уточнил, что Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. По его словам, в украинских ВМС появятся и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
Украинская ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.
В США отвели России три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной
Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня, заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Эксперты в своей статье для журнала The National Interest пишут, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», передает РИА «Новости».
По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500.
«В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», – пришли к выводу Биби и Макгрегор.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Член СПЧ: Кишинев сел в лужу в попытке повлиять на выборы в Приднестровье
|
|
«Своими действиями Кишинев устроил блокаду неудобных ему людей и попытался делегитимизировать приднестровские выборы», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Ранее его, а также ряд российских общественников и журналистов не пустили в Молдавию.
«Выборы президента Приднестровья прошли 12 декабря в соответствии с действующим международным законодательством, но власти Молдавии с этим не согласны. По их логике, непризнанное государство провело какое-то там кулуарное неполноценное волеизъявление, где выбрали того, кто нужен «сепаратистскому режиму», – рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
«Поэтому Кишинев попытался не допустить наблюдателей, чтобы нанести удар по легитимности выборов и способствовать непризнанию итогов. Это механизм политического давления Запада, порочащий молдавскую власть в глазах зарубежной общественности», – пояснил собеседник.
По его мнению, учиненный Кишиневом «беспредел» не сработал, но лишь разозлил жителей Приднестровья и заставил сплотиться. «Люди были возмущены и выразили свой протест, проголосовав за независимое будущее. У них нет желания жить с таким агрессивным соседом. Молдавия еще больше оттолкнула от себя Приднестровье и посадила себя в лужу в глазах цивилизационного мира», – указал Брод.
«Приднестровье существует уже 30 лет. Там своя конституция, законодательная база, сформированы все необходимые органы власти, которые заботятся о безопасности и социальной защищенности своих граждан. Выборы там проходят постоянно, на них приезжают различные наблюдатели, хотя уже лет пять назад Молдавия начала их «отсеивать». Кого-то не пустили в страну, кого-то задержали и начали обыскивать на обратном пути. Ничего из этого не сработало», – подчеркнул он.
В условиях подобных провокаций России нужно продолжать поддерживать Приднестровье и защищать проживающих там соотечественников. По словам Брода, в непризнанном государстве на сегодняшний день проживает более 200 тыс. граждан с паспортами РФ. «Независимость Приднестровья необходимо поддерживать на международных площадках», – считает эксперт.
«Кроме того, на территории страны должен оставаться наш миротворческий контингент. Кишинев и Европа в целом добиваются вывода миротворцев, чтобы открыть путь для новых провокаций, в том числе военных», – отметил он.
Помимо этого Москва, если придется, должна применить санкции, полагает член СПЧ. «Меня удивляет, что мы делаем Молдавии скидки на газ, а она в ответ ведет себя настолько недружественно. На мой взгляд, молдавские власти должны перестать чувствовать безнаказанность. Если же они продолжат провоцировать, России нужно включать экономические механизмы воздействия», – резюмировал Брод.
Накануне депутат Госдумы Артем Туров сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали и обыскали российского журналиста Семена Пегова. Он снимал сюжеты о приднестровском конфликте и роли российских миротворцев в его урегулировании. По словам Турова, Пегову «открыто угрожали, что выдадут его украинским силовикам».
Вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрычна заявил газете ВЗГЛЯД, что задержание Пегова «лишено логики». «Мы сделали запросы в компетентные органы и рассчитываем в ближайшее время получить ответ, чем было продиктовано решение задержать российского журналиста», – сказал он.
Пегов – не единственный из граждан РФ, к кому у молдавских силовиков возникли претензии за последние несколько дней. На прошлой неделе погранслужба Молдавии не пустила в страну члена Общественной палаты России Владимира Журавлева. Пограничная полиция страны также отказала во въезде российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Въезд на территорию республики запретили и члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду.
Задержания и недопуски российских экспертов и журналистов произошли на фоне президентских выборов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). В них победил действующий президент Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский Интерпол решил не объявлять Поклонскую в розыск
|
|
Бюро Интерпола на Украине решило не объявлять в международный розыск российского посла в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщают украинские СМИ.
«Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», – привели «Украинские новости» сообщение украинского бюро ведомства.
Ранее в МВД страны также отказались объявлять Поклонскую в международный розыск.
В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа
Евросоюз выделит Кишиневу 60 млн евро для помощи наиболее пострадавшим потребителям газа в Молдавии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
«Я рада, что сегодня мы подпишем пакет на 60 млн евро, чтобы снизить последствия роста газовых цен для наиболее уязвимых людей в Молдавии», – цитирует ее ТАСС.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
Минск ограничил импорт украинских товаров
Белоруссия приняла решение ограничить импорт ряда украинских товаров, ссора с Минском будет стоить Украине более 100 млн долларов в год.
Товары теперь будут попадать в страну по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Поводом стало «систематическое нарушение Украиной принципов свободной торговли». Ранее сообщалось, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины.
Ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. Так, с 1 января в список попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль.
Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций
Некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.
По информации СМИ, за диалог с Москвой выступают Германия и Франция, передает ТАСС.
Кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла.
У журналиста украли велосипед во время интервью с начальником нацполиции Киева
Украинский журналист издания «РБК-Украина» Олег Черныш лишился велосипеда пока брал интервью у начальника Национальной полиции Киева Ивана Выговского.
Работник СМИ сообщил об инциденте в Facebook.
«Что такое «киевский парадокс»? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора», – передает Cтрана.ua со ссылкой на пост Черныша.
Журналист отметил, что украденный велосипед был старым и недорогим.
Ранее сообщалось, что плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили свой же беспилотный летательный аппарат.