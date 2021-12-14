Посол в Лондоне указал на нежелание Британии допустить диалог НАТО и России

Участники Североатлантического альянса из Восточной Европы, как и Британия, намерены добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности) с Россией», – заявил Келин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что британская сторона в этой теме также займет «одну из наиболее крайних позиций» по недопущению диалога по гарантиям с российской стороной.

Также дипломат отметил, что нельзя исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине.

«Теоретически такая ситуация возможна, это привилегированное партнерство, которое у американцев подписано с рядом стран на Востоке... Однако это будет означать отход от основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы. В НАТО не только есть горячие головы, многие люди, которые разбираются в этих вопросах европейской безопасности... они понимают недопустимость такого отхода, но теоретически этого исключать нельзя», – пояснил Келин.

Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.