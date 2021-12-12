Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование, сообщает издание Financial Times.

«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС. Польше также следует пересмотреть свои обязательства перед ЕС по энергетической и климатической политике, которые приводят к стремительному росту цен на электроэнергию», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что будет требовать прекращения выплат со стороны Варшавы в бюджет ЕС, если разногласия между сторонами усилятся. По его мнению, подобный шаг вполне оправдан, так как ЕС «незаконно» отказывает Польше в средствах из «общего бюджета (ЕС), в которой мы также вносим свой вклад».



В июле суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.

В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.