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США пообещали Украине 20 млн долларов на укрепление границы с Россией
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Государственная погранслужба Украины и американское посольство в Киеве дали старт проекту по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, в рамках проекта Вашингтон выделит Киеву 20 млн долларов, сообщила пресс-служба МВД Украины.
«Государственная пограничная служба Украины и U.S. Embassy Kyiv Ukraine (посольство США – прим. ВЗГЛЯД) положили начало проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины. Начало проекта стартует в январе 2022 года. Общая сумма помощи составит около 20 млн долларов США. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.», – говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.
Ранее Американские сенаторы Роб Портман (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) предложили включить в проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (стартовал 1 октября) 50 млн долларов для Украины по линии минобороны.
Украина собралась подать иск против ЕС
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В ближайшие дни Украина подаст иск против ЕС, так как Польша отказывается увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году, сообщил замминистра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.
На конференции «Пять лет экономического сотрудничества ЕС – Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли» он заявил, что отказ Польши «противоречит» соглашению. По его словам, «это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».
Качка заявил, что позиция Варшавы наносит урон не только украинским, но и европейским компаниям. Киев надеется, что ситуация изменится, иначе Украина может ввести ответные ограничения. Польша согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на грузоперевозки, Киев просит 200 тысяч.
Напомним, Украина хочет скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни.
Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой
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Российская сторона якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины этой зимой, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину», – заявил Макогон в интервью «Бизнес Цензору».
«Я надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил глава компании.
При этом в случае прекращения транзита, по словам Макогона, украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые собрала для прохождения зимы. «Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», – подчеркнул Макогон.
По словам главы компании, в случае отключения транзита необходимо будет включить ГТС страны на реверс, «поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток». Такая операция проводилась в 2009 году.
«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 гоода, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы. К тому же составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют следующие списки», – заключил он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан.
«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.
Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Львовские депутаты проголосовали за переименование России в Московию
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Парламентарии Львовского облсовета проголосовали за обращение в Раду и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Российскую Федерацию в «Московию».
Незадолго до голосования в совете один из депутатов назвал предложение «документальным», после чего в зале засмеялись, но спикер совета Ирина Гримак поддержала парламентария, передает ТАСС.
За предложение высказались 59 депутатов, всего в совете числится 84 члена.
В обращении депутаты требуют «восстановить историческую справедливость» и применять название «Московия» вместо названий «Россия» или «Российская Федерация» на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на Украине.
«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», – отмечается в документе.
Инициативу предложила фракция «Самопомощь». Теперь обращение планируется передать президенту и в Раду.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО.
В сентябре украинский журналист Дмитрий Гордон предлагал переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Окружение Зеленского предложило ввести санкции против России немедленно
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В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против России после начала военного вторжения будет бесполезно, некоторые санкции нужно ввести заранее, чтобы заставить Москву отступить.
«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания», – передает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера.
Он добавил, что введенные заранее санкции со встроенными в них положениями об откате могут сработать.
«У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас...», – передает Страна.ua., ссылаясь на американское СМИ.
Инициативу прокомментировали в Telegram-канале «Политика страны», отметив, что идея предложить Западу ввести санкции против России обречена на провал, как это было с призывами Киева остановить строительство «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы и имеет суверенное право развертывать войска на своей территории.
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Зеленский не исключил референдум по Донбассу
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», – сказал он в интервью телеканалу «1+1», передает РИА Новости».
Ранее украинский лидер говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным. Якобы в этом украинскую сторону поддерживают коллеги из европейских стран и США.
Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали.
Зеленский пожаловался на «культ России» в Европе
Европа создает культ России, а некоторые люди «цинично» думают о «своих рынках», а не об Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось». «Мы ж сами виноваты в этом», – сказал он, добавив, что «откровенно говорил про это европейским коллегам».
«Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент России верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Зеленский отметил, что «пока мощные санкции никто ни с кого не снимал». По его словам, «все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику». При этом, как заявил украинский президент, «не все государства думают про Украину или людей», есть «много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит». Зеленский заявил, что «поэтому всем непросто».
Напомним, Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан. Он не исключил референдум по Донбассу и заявил о сохранении угрозы госпереворота на Украине. Зеленский также сказал, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум».
Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа
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Украинское посольство в США приняло участие в конкурсе имбирных пряников и одержало победу, выполнив из выпечки «Ласточкино гнездо» – крымский замок в готическом стиле.
«Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком. Поздравляем с праздниками», – передает «Страна.ua» со ссылкой на пост посольства в Twitter.
Ласточкино гнездо – стилизация под готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
Ранее в Минске заявили, что признание Крыма частью России неизбежно.
Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет
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«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.
При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».
«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.
«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».
В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.
Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
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Хорваты раскритиковали визит своего премьера на Украину
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Сообщение главы правительства Хорватии Андрея Пленковича о визите на Украину вызвало поток критики в соцсетях от его сограждан.
В частности, Пленковичу предложили продать Украине приобретенные Хорватией во Франции истребители Rafale, «пока они еще на рынке», передает РИА «Новости».
Некоторые комментаторы заявили, что Пленковичу следовало посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, другие задались вопросом, как Москва расценит визит Пленковича на Украину. Его обвинили в том, что он «по указанию Брюсселя провоцирует Россию», «злит «большого брата» в ущерб хорватам» и «сервильно служит ЕС». «Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение», – говорится в одном из комментариев.
Другие комментаторы беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из России, что придется «третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте» и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию.
Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве: «Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает», – заявил пользователь Zlatko Ujo Bartolovic.
Пользователь Mato Bosjak заявил, что «премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха».
Напомним, Пленкович посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины.
Захарова предложила Украине проползти в НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, который пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО.
«Ползком?» – предложила Захарова в Facebook.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум». Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему.
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также энергетику.
«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости».
Глава Франции заявил, что готов продолжить быть посредником в переговорах по конфликту на Донбассе в «нормандском формате» и готов продолжить эту работу с Россией.
С 2014 года переговоры по Украине ведутся в «нормандском формате». Обсуждали проблему впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Кремля заявили, что разговора с Макроном в графике Путина нет, но звонок может быть организован весьма оперативно.
Зеленский пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО
Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум», заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно?», – сказал Зеленский. Украинский президент заявил, что необходимо «обойти шлагбаум», но «не выходит обойти», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Зеленский заявил: «Президент Байден сказал публично, что НАТО и членство в альянсе – это выбор не США и России и любой страны альянса. Это выбор общества Украины, выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а те страны, о которых я раньше сказал». По мнению Зеленского, «важно, что думает народ Украины».
Напомним, президент США Джо Байден обсудил с лидерами восточного фланга НАТО Россию и Украину. Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
Американский пехотинец подсчитал, сколько Украина продержится в войне с Россией
Российский армии хватит 30 минут, чтобы разгромить украинские войска, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, чьи слова приводит The New York Times.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – передает его слова «Царьград» со ссылкой на NYT.
Аналогичного мнения придерживаются даже некоторые украинские военные. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что если Киеву не помогут западные страны, то справиться с Россией не получится. Он пояснил, что без поддержки украинская армия станет разрозненной, а командование перестанет координировать оборону.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наносить удар по Украине.