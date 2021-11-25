В США предложили выделить Украине дополнительно 50 млн долларов через Пентагон

Янукович заявил об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.

«С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?», – говорится в обращении экс-президента к восьмой годовщине начала событий, известных как «евромайдан», которое опубликовал на своей странице в Facebook представитель Януковича Юрий Кирасир.

По словам Януковича, промышленный потенциал Украины практически разрушен, а энергетическая безопасность находится в критическом состоянии.

«Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем. Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав», – заявил Янукович.

Бывший президент выразил мнение, что такой шаг «будет положительно оценен как в России, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение».

«Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами», – заявил экс-президент.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.

По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь майдан Незалежности вышли сторонники евроинтеграции.

На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».