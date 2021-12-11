Песков заявил об отсутствии у России намерения снижать цены на газ для Греции

Россия не планирует снижать цену на газ для Греции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.

Журналист уточнила, что по Греции сильно ударил рост цен на природный газ, и спросила, собирается ли Москва помочь, передает РИА «Новости».

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» – спросил Песков.

«Нет, но как мы могли бы обеспечить стабильные цены в такой нестабильной обстановке?» – сказала корреспондент.

Песков в ответ заявил, что цены на природный газ стабильные. «Они подскочили на спотовом рынке. Цены в рамках действующих соглашений связаны определенными формулами, основанными на цене нефти», – сказал он.

Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Россия сделать что-то для снижения цен и дать для страны скидку.

«Нет, потому что это вопрос двусторонних соглашений. Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов (за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена», – сказал Песков.

Он напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в природном газе и полностью выполняет свои обязательства. «Мы повысили поставки в рамках наших действующих долгосрочных соглашений», – сказал Песков.

При этом, отметил пресс-секретарь российского лидера, США сократили поставки газа в Грецию на 43%, поскольку стали отправлять газ на Дальний Восток, поскольку газ там дороже.

Песков пояснил, что Россия пытается объяснить ситуацию с газом европейцам и необходимости стабильности, но Брюссель выбрал закупку газа на спотовом рынке, а также рынок возобновляемых источников энергии. «Но возобновляемые источники энергии не являются стабильными. Один год у вас есть ветер, другой год его нет. И климат больше непредсказуем», – сказал Песков.

Ранее замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров.