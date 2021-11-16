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В Турции рассказали о переговорах с Газпромом о наращивании поставок газа
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Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.
«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», – цитирует его ТАСС.
По словам замминистра, Турция ожидает поставки газа из России по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров.
В сентябре стало известно, что Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Вучич отметил возможность многому научиться у Путина
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» Вучич рассказал, что в сербском президентском кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным». По словам Вучича, «Владимир Путин – это сила России», «тот, кто возвысил Россию», передает РИА «Новости».
«Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич, добавив, что «от президента Путина всегда может многому научиться, многое услышать от него».
«Я хочу, чтобы люди в России знали, что Сербия успешно сопротивлялась давлению, и мы никогда не были проблемой: ни когда строился «Южный поток», ни когда строился «Турецкий поток», ни когда – «Балканский поток», – приводит его слова ТАСС.
Вучич отметил, что Сербия построила газопровод вместе с Газпромом, «и сегодня уже идет газ по газопроводу», страна «готова далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода». Президент Сербии подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций против России.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе
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Из европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закачанного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.
«Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.
Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер. Эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев сейчас делает все, чтобы контракта на транзит российского газа после 2024 года не было.
Зеленский призвал Вашингтон ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский написал в Twitter, что «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток – 2».
«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», – написал президент.
Ранее в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.
«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».
«Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».
Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок.
«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
«Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Ранее президент Сербии сообщал, что предварительная дата встречи с российским лидером – 25 ноября. Он отмечал, что в ходе встречи политики будут обсуждать поставки и цену российского природного газа.
Сейчас Россия фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»
Страны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как заявила министр, «если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению.
Германия призвала не использовать «Северный поток – 2» против Украины
«Северный поток – 2» не должен использоваться для давления на Украину, Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через эту страну, даже в том случае, если трубопровод будет принят в эксплуатацию, заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежные, долгосрочные, закрепленные контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит», – приводит ТАСС слова Мааса.
В ФРГ против проекта выступают «зеленые» и различные природоохранные организации. И.о. канцлера Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект нужно завершить, поскольку Германии требуется больше газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
До этого в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Россия и Турция обсудили совместную разработку вооружений
Россия обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения», – сказал Шугаев, комментируя возможное подписание контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, передает «Интерфакс».
По его словам, ВТС с Турцией стабильно развивается, а интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны региона.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что
Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Цена газа в Европе выросла на отказе Газпрома бронировать доптранзит через Украину
Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5% на отказе Газпрома бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, свидетельствуют данные биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за тысячу кубометров, или 81,215 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник.
Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай поставили новый рекорд
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Поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%, сообщили в пресс-службе российского холдинга.
«Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома, – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства Газпрома лишь на 19%.
Зампредседатель правлении Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявляла, что, согласно предварительным данным, объем поставленного в Китай по трубопроводу газа с января по сентябрь составил 7,1 млрд куб. метров.
Напомним, газопровод «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
В Китай поставлять газ про данному маршруту начали в декабре 2019 года, а договор был заключен в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет.
На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину и Польшу в декабре
Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». По итогам аукциона, который завершился в 14.00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн кубометров в сутки), сообщает ТАСС.
Отмечается, что Газпром не забронировал на декабрь мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, на аукционе были предложены объемы в 89 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе.
Цена на газ в Европе поднялась выше 950 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник поднималась выше 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 951 доллара за тысячу кубометров, или 80 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
К настоящему моменту рост цены замедлился до 930 долларов за тысячу кубометров.
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