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21 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
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Турция заявила о переговорах по новым поставкам газа из России
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Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией, заявил замминистра энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
«Этот год будет очень тяжелым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с Газпромом, истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», – сказал он.
Кроме того, замминистра добавил, что Турция рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией, передает ТАСС.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
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Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»
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Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».
Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага.
Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград».
Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью.
Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС.
Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС.
Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.
Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа
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Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый».
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.
«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».
Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.
АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.
Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.
Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Стали известны условия поставок газа в Европу Роснефтью
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Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака.
Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант».
Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм Третьего энергопакета ЕС, отмечает издание.
Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка.
Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.
Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома.
ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки».
Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией
В случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.
Каракуш отметил, что Греция, будучи союзником США, предоставила американцам свою территорию для военных баз, одна из которых расположена под городом Александруполис во Фракии. База оборудована и готова блокировать наземную операцию Турции. В свою очередь, Греция, по мнению генерала, захочет взять Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.
Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.
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В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2»
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Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за спекуляций вокруг пуска «Северного потока – 2».
По его мнению, «спекуляции вокруг пуска газопровода» стали причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах, и, как прогнозирует аналитик, ситуация будет лишь ухудшаться, передает РИА «Новости».
«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», – сказал Гирман.
При этом он обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену. «Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», – считает эксперт.
Ранее депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Накануне Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири». В тот же день Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа в Европу через территорию Украины в октябре. При этом Газпром забронировал на октябрь возможность прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» лишь 31,3 из возможных 89,1 млн кубометров газа в сутки. На этом фоне цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии
С начала августа пять небольших британских энергокомпаний разорились из-за взлета оптовых цен на газ, сообщают СМИ.
Разорившиеся компании обслуживали 570 тыс. клиентов. Крупные компании обсепокоены возможностью новых банкротств. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
После того, как два завода по производству удобрений приостановили работу, британские производители мяса призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа.
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел в субботу срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора. Он заверил их, что «безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства», система «продолжает надежно работать». Квартернг подчеркнул, что используются «диверсифицированные источники поставок», которые «превышают спрос». Никаких «чрезвычайных ситуаций» зимой не ожидается, сказал он.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник на бирже ICE начала расти на фоне новостей о том, что Газпром не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину.
Так, цена на октябрьский фьючерс взлетела до 908 долларов за 1 тыс. кубометров после того, как находилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров в пятницу. Однако уже по состоянию на 13.40 мск стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 890 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Турция назвала состоявшиеся в Крыму выборы в Госдуму «нелегитимными»
Анкара считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России «нелегитимными», сообщило министерство иностранных дел Турции.
«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее в понедельник в Крыму огласили результаты выборов в Госдуму России. Как сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев после подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Республике Крым заручилась поддержкой 63,33% избирателей, КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 5,93%, ЛДПР – 7,75%. Явка на выборах в Государственную думу по Крыму составила 49,75%.
Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. В прошлую пятницу на Украине решили ввести санкции против организаторов голосования на выборах в Государственную думу России на территории Крыма и Донбасса.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
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Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Кремль рассказал о подготовке визита Эрдогана в Россию
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным готовится, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, «повестка дня [на переговорах будет] самая обширная, начиная с двусторонних отношений, это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть, о чем поговорить в этом контексте». «Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты», – прогнозирует Песков.
Эрдоган прибыл в США для участия в ГА ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также он примет участие в церемонии открытия нового 35-этажного здания «Турецкий дом» в Нью-Йорке.
Главу государства в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия нового 35-этажного здания «Турецкий дом» в Нью-Йорке, расположенного напротив штаб-квартиры ООН. В здании будет размещено постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.
Здание было приобретено у американского IТ-гиганта IBM в 1977 году. Сейчас на этом месте построен 35-этажный небоскреб. Новое здание высотой в 171 метр и площадью около 20 тыс. квадратных метров расположено напротив штаб-квартиры ООН и Постоянного представительства США при ООН. Проект разработан американской архитектурной компанией Perkins Eastman.
По данным агентства, здание возвышается в форме тюльпана, его также можно увидеть из центрального Манхэттена, Ист-Ривер и Лонг-Айленд-Сити. Небоскреб будет отражать турецкую культуру, историю Турции и ее разнообразие.
Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в начале торгов на бирже ICE растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров.
Так, цена на октябрьский фьючерс открыла торги на уровне 883,2 доллара за 1 тыс. кубометров, в 9.13 мск поднялась до 900 долларов, а в 9.19 мск – почти до 918 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник стоимость газа в Европе в ходе торгов начала расти на фоне новостей о том, что Газпром не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
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