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Захарова предложила Украине проползти в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, который пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО.
«Ползком?» – предложила Захарова в Facebook.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум». Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему.
Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»
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Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники Financial Times.
В материале отмечается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект. Однако, как утверждают близкие к новому правительству ФРГ источники издания, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Как уточняется, такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России, передает РИА «Новости».
В среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией», – приводит мнение Кивы РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что Киев и его партнеры пытаются таким образом «убить двух зайцев»: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод <…> на войну». Кива назвал сообщения западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждет «пик экономического краха».
«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», – уверен политик.
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Ранее стало известно, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает газопровод «Северный поток – 2», но может заблокировать проект в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В среду Германия и США договорились о закрытии проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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В Киеве дали оценку маневрам корабля ВМС Украины у Керченского пролива
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Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что корабль ВМС Украины «Донбасс» находился в Азовском море на законных основаниях. В пресс-службе штаба «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) заявили, что корабль ВМС Украины «не входил в чувствительные зоны».
«Корабль ВМС Украины «Донбасс» не входил в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», – говорится в сообщении пресс-службы «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) в соцсети Facebook.
Резников в свою очередь выступил с утверждением, что корабль «Донбасс» ВМС Украины находился в Азовском море на законных основаниях. «Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», – заявил Резников в комментарии «РБК-Украина», передает ТАСС.
По словам украинского министра, судно было без оружия. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», – заявил Резников.
Как считает украинский министр, никакой угрозы для экипажа шедшего курсом на Керченский пролив корабля ВМС Украины «Донбасс» не было. «Я хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», – сказал Резников в эфире канала «1+1».
Тем временем источник в морской сфере сообщил, что кораблей в судоходном канале Керченского пролива в настоящее время нет. Однако, по данным портала Marinetraffic, у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились десятки судов.
Накануне ФСБ России сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
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Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой
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Российская сторона якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины этой зимой, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину», – заявил Макогон в интервью «Бизнес Цензору».
«Я надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил глава компании.
При этом в случае прекращения транзита, по словам Макогона, украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые собрала для прохождения зимы. «Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», – подчеркнул Макогон.
По словам главы компании, в случае отключения транзита необходимо будет включить ГТС страны на реверс, «поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток». Такая операция проводилась в 2009 году.
«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 гоода, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы. К тому же составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют следующие списки», – заключил он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс
Направлявшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс, на запросы не реагирует, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
«Информация о движении корабля управления «Донбасс» (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
Ранее ФСБ РФ сообщала, что корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив, на требования российских пограничников не реагирует.
В Госдуме предостерегли Украину от провокаций в Керченском проливе
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив; в противном случае, по его словам, их корабли ждет незавидная участь.
«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.
По его словам, действия украинских военных создают угрозу международному судоходству, а киевские власти так и не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года.
«Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация. В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ», – сказал депутат.
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Львовские депутаты проголосовали за переименование России в Московию
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Парламентарии Львовского облсовета проголосовали за обращение в Раду и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Российскую Федерацию в «Московию».
Незадолго до голосования в совете один из депутатов назвал предложение «документальным», после чего в зале засмеялись, но спикер совета Ирина Гримак поддержала парламентария, передает ТАСС.
За предложение высказались 59 депутатов, всего в совете числится 84 члена.
В обращении депутаты требуют «восстановить историческую справедливость» и применять название «Московия» вместо названий «Россия» или «Российская Федерация» на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на Украине.
«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», – отмечается в документе.
Инициативу предложила фракция «Самопомощь». Теперь обращение планируется передать президенту и в Раду.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО.
В сентябре украинский журналист Дмитрий Гордон предлагал переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет
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«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.
При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».
«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.
«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».
В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.
Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
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Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе
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Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам телефонных переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек», – приводит ТАСС слова Ермака, сказанные в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. По словам экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, речь может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.
В четверг в МИД указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа
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Украинское посольство в США приняло участие в конкурсе имбирных пряников и одержало победу, выполнив из выпечки «Ласточкино гнездо» – крымский замок в готическом стиле.
«Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком. Поздравляем с праздниками», – передает «Страна.ua» со ссылкой на пост посольства в Twitter.
Ласточкино гнездо – стилизация под готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
Ранее в Минске заявили, что признание Крыма частью России неизбежно.
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также энергетику.
«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости».
Глава Франции заявил, что готов продолжить быть посредником в переговорах по конфликту на Донбассе в «нормандском формате» и готов продолжить эту работу с Россией.
С 2014 года переговоры по Украине ведутся в «нормандском формате». Обсуждали проблему впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Кремля заявили, что разговора с Макроном в графике Путина нет, но звонок может быть организован весьма оперативно.
Россия призвала Киев отказаться от тактики «мелкого фола»
Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола, за провокациями стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя инцидент в Азовском море.
«Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола и прекратить перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. За этими провокационными действиями, очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны», – цитирует РИА «Новости» Гаврилова.
По его словам, провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем управления «Донбасс» накануне, снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала.
Гаврилов отметил, что действующий порядок прохода судами Керчь-Еникальского канала эффективен и позволяет обеспечивать высокую пропускную способность. Для прохода направляется заявка, после чего судно досматривается, что занимает примерно 40-45 минут, при этом такая процедура действует для всех судов, в том числе российских и украинских. «К сожалению, помимо вчерашней провокации и ранее со стороны Украины были попытки подорвать существующий режим, что, в первую очередь, снижает пропускную способность канала и наносит экономический ущерб судовым грузоперевозчикам. Никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит, а лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе», – сказал Гаврилов.
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава американской администрации Джо Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.
В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что разговор Зеленского и Байдена длился «практически полтора часа», передает ТАСС.
По словам Ермака, Зеленский заявил в разговоре с Байденом, что Украина – «абсолютно мирное государство» и «не собирается ни на кого нападать». «Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», – заявил глава офиса президента Украины. «Это уже стало традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере», – добавил Ермак.
В офисе Зеленского сообщили, что в ходе разговора президентов США и Украины «состоялся обмен оценками по ходу и результатам переговоров лидеров Соединенных Штатов и России», при этом «ключевым вопросом переговоров [Байдена с Зеленским] стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования».
«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе», – подчеркнули в офисе президента Украины, уточнив, что «стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении». Как утверждается в сообщении, Зеленский в ходе телефонного разговора подчеркнул, что в Киеве «есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах».
Президенты США и Украины также предметно обсудили «пути продолжающейся в сферах безопасности, финансов и политики поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии». Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что «украинская сторона рассматривает проект «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности». «В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины», – отмечает офис украинского президента.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. По словам экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, речь может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.
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