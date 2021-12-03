Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс

Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.

Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.

Он отказался называть эти столицы, и подчеркнул, что когда в этих странах изменится отношение к Киеву, то ситуация «кардинально изменится».

«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.

До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.