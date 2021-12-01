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В Кремле выразили уверенность в посещении Путиным и Лукашенко Крыма
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Нет сомнений, что в подходящий момент президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», – передает его слова РИА «Новости».
Песков при этом не уточнил, что для поездки на полуостров рассматривается какой-то конкретный город.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».
Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие
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Белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«(В таком случае) я предложу (президенту России Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
На уточняющий вопрос о том, о каких системах идет речь, президент Белоруссии пояснил, что Минск и Москва договорятся о типах вооружений.
«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул политик.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
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«Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.
«Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.
По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.
Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.
Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.
«Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет
Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений.
По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач.
Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки».
Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной
О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.
По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.
«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (...) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».
Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.
«Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.
Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.
Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.
Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым
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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.
Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».
Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Путин заявил об ускорении роста цен в России
Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян.
«Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости».
Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.
Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии.
Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.
Лукашенко пообещал «быть с Россией» в случае агрессии Украины
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Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что «если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией, это – главное», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Минск никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».
«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», – подчеркнул глава белорусского государства.
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Ранее Украина пригрозила Белоруссии за признание Крыма российским. Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.
Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть политика.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Лукашенко пригрозил остановкой транзита при закрытии Польшей границы
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Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей в случае закрытия Польшей границы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите», – сказал белорусский президент в интервью РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия «не очень-то часто ездит в Евросоюз». Он отметил, что интерес для страны представляет Россия, Китай и Восток.
«А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» – спросил Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через «Прибалтику нам на плечах носить – дорог нет».
«Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», – сказал он, предложив польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого.
«Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», – сказал Лукашенко.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Политолог: России проще разместить ядерное оружие в Калининграде, чем в Белоруссии
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«Если представить себе, что в Белоруссии появится российская база с ядерным оружием, Лукашенко наверняка потребует для себя право «двойной кнопки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. Ранее белорусский президент допустил, что попросит Москву «вернуть ядерное оружие» в ответ на угрозы со стороны НАТО.
«Для Лукашенко, как и для любого жесткого руководителя, очень болезненно, если он не контролирует полностью свою территорию. Но Москву такое условие вряд ли устроит», – предположил белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Лукашенко не первый год ведет переговоры с Москвой о создании военной базы. Этот вопрос публично бурно обсуждался еще в 2015 году и тогда казалось, что стороны почти договорились. Однако в итоге Лукашенко отверг эту идею. Теперь, похоже, все наоборот», – указал эксперт.
Как известно, ядерный потенциал был выведен из Белоруссии в ноябре 1996 года – через два года после того, как республика официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве безъядерной державы, отказавшись от вооружений, доставшихся ей после распада Советского Союза.
Как считает Карбалевич, международные структуры могут обвинить Минск в нарушении ДНЯО. «Даже если, допустим, ядерные ракеты будут дислоцированы в Белоруссии лишь внутри российских военных баз с экс-территориальным статусом, не уверен, что международные юридические нормы таким образом не будут нарушены», – пояснил Карбалевич. «Кроме того, и Россия вряд ли пойдет на такой шаг. Если ей понадобится ответить на появление американского ядерного оружия в Польше, то проще разместить ракеты и боеголовки в Калининградской области и открыто объявить об этом», – добавил эксперт.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что «предложит Путину вернуть ядерное оружие» в Белоруссию, если НАТО переместит свои боеголовки в Польшу. Ранее о таком сценарии говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, если Германия откажется разместить у себя американские ракеты, они могут быть передислоцированы в Восточную Европу.
Разговоры о дислокации ядерного оружия в Польше, вроде заявления Столтенберга, следует воспринимать лишь как элемент информационной войны – с целью «прощупать решимость противоположной стороны предпринимать ответные действия», считает белорусский военный аналитик Александр Алесин. «Заявление Лукашенко последовало после разговора с Путиным. России, наверное, не с руки заявлять такие вещи, а вот Лукашенко, которого Евросоюз считает нелегитимным, «отвязным», может говорить все что угодно», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
Кроме того, слова Лукашенко о ядерном оружии могут быть предупреждением «силам на Западе, желающим развязать в нашем регионе войну, втянуть Россию силами Украины в длительный кровопролитный конфликт». «Вся эта информационная кампания последних недель в СМИ о войне – психологическая подготовка, попытка приучить общественное мнение к тому, что столкновение неизбежно», – убежден собеседник.
«Одновременно США предупреждают, что не будут вмешиваться в эту новую войну. То есть они провоцируют Украину, – чтобы она своими руками устроила новую бойню в Донбассе. Поводом может стать убийство российских граждан, живущих в Донбассе. Так что политика Москвы в ближайшее время должна быть особенно выверенной. От нее зависит, ограничится ли дело локальной стычкой или все превратится в гораздо более серьезный эпизод», – подытожил Алесин.
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Путин объяснил, в каком мире хотел бы жить
Президент Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет», что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде.
На форуме глава ВТБ Андрей Костин сообщил главе государства про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни, передает РИА «Новости».
По этому документу ответственные потребители, желающие сохранить климат Земли должны отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.
«Вы хотели бы жить в таком мире?» – обратился Костин к Путину.
«Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», – ответил президент.
Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно.
«Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем», – сказал Путин.
Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.
Путин: Россия не откажется от доллара
Россия продолжит работать с долларом, однако его использование будет сокращаться, учитывая тренд на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путина форуме «Россия зовет».
«На сегодняшний день, наверное, основной тренд – это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет – не захочет и не надо, будем сокращать», – добавил Путин.
При этом, по словам глав государства, доверие к доллару подрывают США.
«Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны», – сказал он.
Путин отметил, что США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса.
«Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить [от доллара]. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом», – пояснил президент
В мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. «Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом», – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях.
Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума.
Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.