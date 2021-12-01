Медведев рассказал об информационной кампании против «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» пострадала от негативной информационной кампании, развязанной другими странами, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран. Просто отказываются помогать в той или иной сложной ситуации. Ее жертвами становятся вакцины. Наша вакцина «Спутник V» тоже в этом смысле пострадала, хотя является вполне эффективной», РИА «Новости» слова Медведева на международной межпартийной видеоконференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

По его словам, политизация вопроса сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом недопустима.

«Сейчас нам важно продолжить работу по созданию условий для максимальной международной кооперации в этой сфере», – сказал Медведев.

Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, показал, что принципы глобализации оказались не вполне устойчивыми, полагает он.

«Число жертв и пострадавших исчисляется уже десятками миллионов. Казалось бы, приверженность всех стран таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна была в этот период максимально усилиться. Однако кризис COVID показал, что принципы глобализации которые формировались последние десятилетия, в этом смысле оказались не вполне устойчивыми. Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран, отказываются помогать в той или иной сложности ситуации», – сказал Медведев.

В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.