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В Кремле выразили надежду на скорейшее признание ЕС сертификатов о вакцинации
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Переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются весьма позитивно, в скором времени Москва рассчитывает достичь договоренностей по этому направлению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи
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«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству. Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он оценил предложение сенатора Ивана Абрамова о льготах по жилищно-коммунальным услугам для вакцинировавшихся
«Антипрививочник – это определенный склад характера. К тому же, на него работает антипрививочная пропаганда. Накал антипрививочной кампании по коронавирусу – небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой BigFarma, крупных зарубежных фармацевтических компаний. Поэтому меры, подобные тем, что предлагает сенатор Иван Абрамов, недостаточны. Они могли бы помочь только на заре пандемии, когда накал антипрививочной кампании был сравнительно скромным», – отметил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству, – уверен собеседник. – Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп».
По мнению Вассермана, давно пора отказаться от лозунга «прививка – дело добровольное». «Это наследие горбачевской эпохи так же пагубно, как и все остальное, что дошло до нас от тех времен, – уверен депутат. – Прививаться обязаны все, кроме тех очень немногих граждан, у которых есть прямые медицинские противопоказания. Другой вопрос, как это будет оформлено и какие кары должны постичь тех, кто будет продолжать уклоняться от прививки».
Вассерман напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за распространение заразных заболеваний – это подпадает по статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». «Но эта норма – «спящая», ее почти никогда не применяют. Надо ее «разбудить», – считает законодатель.
Введение во многих регионах доступа в общественные места только при наличии данных о наличии антител или хотя бы об отсутствии на данный момент вируса в организме оказалось эффективным, отметил собеседник.
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Вассерман также напомнил об инициативе властей Белгородской области – доплачивать медикам за увеличение числа вакцинированных. «Это тоже разумная идея, – заметил депутат. - Но «кнут» и «пряник» работают только в гармоничном сочетании, и к врачам нужно применять оба элемента из этой связки».
«В анипрививочной кампании участвуют многие врачи. Среди активистов – несколько весьма уважаемых кардиологов, невропатологов, врачей других специальностей. В рамках своей специальности все они, безусловно, компетентны, но к иммунологии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому за участие в антипрививочной пропаганде их надо наказывать», – полагает Вассерман.
Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в понедельник предложил при вакцинации давать гражданам скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Такие скидки могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, отметил сенатор. «Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – полагает Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.
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Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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Попова не исключила продление нерабочей недели в России
Для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели, ситуация не нормализуется немедленно, заявила на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», – приводит «Интерфакс» слова Поповой.
Под инкубацией глава Роспотребнадзора подразумевает инкубационный период распространенного в России штамма «дельта» коронавируса. Он составляет порядка недели.
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По словам Поповой, в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания, поскольку любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями.
«К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться», – призвала глава Роспотребнадзора.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.
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Медик рассказала о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19
У пациентов, которые перенесли коронавирус, изменения в сердце выявляются в 87% случаев, сообщила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.
«По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли ковид, по данным МРТ, <...> имеют изменения в сердце», – сказала она на пресс-конференции «Группа высокого риска: осложнения сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19», передает ТАСС.
Голухова также рассказала об обращениях пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии. «Меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца и даже немного увеличилось число процедур имплантации кардиовектора», – отметила она.
Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина на круглом столе «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить» заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье.
Эксперты оценили «штурм» ТЦ в Улан-Удэ пенсионерками без QR-кодов
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В Улан-Уде граждане ворвались в торговый центр без средств защиты и QR-кодов потому, что устали от пандемии коронавируса и всех связанных с ней ограничений и мер, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
«Я бы не сказала, что это был штурм. По моему личному мнению, это локальный конфликт, который назрел потому, что люди, все-таки, уже не выдерживают. Это затяжная история: с коронавирусом, локдаунами, ограничениями. И потом, как было замечено в комментариях под видеороликом, в основном участниками были пожилые люди. Здесь тоже можно понять, что не все пожилые люди умеют пользоваться современными гаджетами, чтобы получить QR-код, необходимый для прохода в общественные места, многие просто боятся ставить прививки, кто-то по показаниям не может ее поставить. Поэтому, мне кажется, что сказывается общая усталость людей», – говорит главный редактор бурятской газеты «Номер один» Оксана Сажинова.
Она подчеркивает, что в данной ситуации также можно понять действия охраны, которые в Сети также активно обсуждали. По ее мнению, сотрудники торгового центра просто выполняли свои обязательства.
«Вообще, в городе достаточно пристально следят за соблюдениями мер. Буквально вчера я со своим ребенком заходила в два магазина, на входе стоит охрана, спрашивают QR-коды, документ, удостоверяющий личность, все проходило абсолютно спокойно. В кафе также спокойно все проверяют. Но хочу отметить, что сейчас в магазинах заметно меньше людей. В поликлинику лично я не ходила, но говорят, что появились очереди на прививку», – рассказывает собеседник.
Каких-то конфликтов касательно соблюдения мер главред вокруг не замечала, однако в Сети люди пишут, что устали и недовольны ситуацией. Тем не менее, она делится, что есть мнение, которое также озвучил и глава республики Алексей Цыденов, что если выбирать между полным локдауном и пропуском по QR-кодам, то выбор очевидно падает на второе, что и применили местные власти.
«С товарами, которые можно приобрести на вынос, вообще проблем нет: зашел, купил, пошел дальше. Сложнее с вещами: на нас наступает зима, регион все-таки не южный, предстоят заморозки, и люди, конечно, кинулись приобретать детям теплую верхнюю одежду, обувь, но это не тот товар, который можно примерить на улице или попросить, чтобы тебе его продавец вынес. Поэтому здесь, конечно, столкнулись интересы родителей без QR-кодов, которым нужно одеть тепло ребенка, но они не успели сделать это до 31 числа. То есть, помимо усталости есть еще и такие безвыходные ситуации», – считает Сажинова.
К соблюдению мер, как власти, так и граждане в целом относятся достаточно серьезно, убеждена собеседник. Их проверяют на входе в общественные места, при отсутствии маски или QR-кодов граждан просто не пускают. Более того, всем известно, что в регионе работают мобильные бригады, которые штрафуют за нахождение в общественных местах без основных средств защиты.
Юрист Дмитрий Королев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что проникновение на объект без QR-кода и защитной маски могут регламентироваться исключительно местными властями, в административном кодексе РФ (КоАП) наказания за подобные нарушения не предусмотрены.
«Единственное, что в этой ситуации могут сделать, это подать заявление на ворвавшихся граждан о том, что они без масок. Это может сделать сотрудник полиции, любое уполномоченное лицо, сотрудники на транспорте и так далее. Составляется протокол об отсутствии маски и суд выносит штраф. Поскольку законодательно предусмотрена видеосъемка, она может послужить доказательством, как и показания свидетелей», – объясняет эксперт.
Соответственно, если подобный инцидент произойдет в любом другом регионе, в том числе и в Москве, то как минимум участникам инцидента грозит штраф об административном правонарушении – нахождение в общественном месте без средств защиты.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
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Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
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Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.
В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.
По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.
До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
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Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева
Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.
Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.
Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.
«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.
За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.
Гражданам США рекомендовано не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медрегуляторов) США оценил как «очень высокий» уровень заражений COVID-19 в России.
«Уровень 4: очень высокий уровень COVID-19 в России. Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо отправиться в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», – приводит сообщение медрегулятора РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что в свете «текущей ситуации в России, даже полностью вакцинированные путешественники могут быть подвержены риску заражения и распространения штаммов COVID-19».
Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID
Лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет – с теми, кто занимается этим», – прокомментировал Путин ситуацию с коронавирусом в стране на совещании в Сочи по вопросам развития российской армии, передает ТАСС.
По его словам, «вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов (при заражении коронавирусом)».
«Самый универсальный и лучший способ защитить себя – вакцинироваться и, что касается армии, собственного говоря, всех касается, своевременно ревакцинироваться, – подчеркнул глава государства.
Президент поделился деталями бесед с коллегами из других стран, где изначально был высокий уровень вакцинации населения, однако через какое-то время показатели заболеваемости вновь стали расти. «Я лично спрашивал, что случилось. Говорят: упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Надо это иметь в виду», – указал Путин.
Напомним, что правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
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За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
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Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, сообщает ТАСС.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.
Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.
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Попова заявила об отсутствии планов вводить новые запреты из-за COVID
О новых супер-запретах из-за распространения коронавируса в России речи не идет, необходимо соблюдать уже введенные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что введения лишь одних QR-кодов в регионах России для борьбы с вирусом мало.
По ее словам, от перегибов никто не застрахован, сейчас как раз разрабатывается комплекс мер, которые реализуются уже две недели. Она перечислили нерабочие дни и контроль за ношением масок.
«И еще целый ряд мер, которые сегодня реализуются, вот, собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то супер-запретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», передает РИА Новости.
Ранее в этом же интервью Попова заявила об эффективности вакцинации от новых штаммов коронавируса. По словам чиновницы, вакцины дают эффект даже, несмотря на изменения вируса, мутации просчитываются и они не должны отразиться на действии препаратов.
В Севастополе объявили о снятии блокпостов
Власти Севастополя приняли решение снять блокпосты на въезде в город, несмотря на планы продлить их работу до 7 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в понедельник на заседании правительства.
«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим - снижение туристического потока», – цитирует главу региона ТАСС.
По словам губернатора, сейчас блокпосты приносят проблемы местным жителям, которые необходимо выезжать и въезжать в город. Поэтому блокпосты с сегодняшнего дня могут прекратить работу.
Развожаев поблагодарил всех за работу на пропускных пунктах. Он отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе. По словам главы региона, ситуация все же тяжелая, но есть вероятность того, что после окончания нерабочих дней ситуацию можно переломить.
Посты снимут в полночь. Также в конце недели проведут очередной оперштаб. На заседании подведут итоги мер, которые были приняты, рассмотрят предложения главного санитарного врача Крыма, а также решат, какие антиковидные меры будут сохранены и после 8 ноября.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября в городе закрыли все ТЦ, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, общепиту разрешено работать только навынос. В школах и организациях дополнительного образования запрещено проводить занятия очно.
С 30 октября в городе действовали блокпосты. Всем въезжающим необходимо было предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном ранее COVID.
Попова заявила о снижении темпа прироста заболевших коронавирусом
Темп прироста заболевших коронавирусом несколько снизился, но говорить о стабилизации пока рано, потому что велика база, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«43-я неделя показала нам максимальный рост регистрации случаев новой коронавирусной инфекции – это 274 тыс. 619 случаев, и темп прироста составил 8,7%. Несмотря на то, что темп прироста снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано», – приводит РИА «Новости» слова Поповой.
Ранее Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID. Вместе с тем, президент назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной.
За минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания.
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Новгородская область первой решила продлить нерабочие дни
Власти Новгородской области приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября, при этом требования будут ужесточены, заявил губернатор региона Андрей Никитин.
«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», – приводит ТАСС слова Никитина.
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Ранее Ленболасть стала первым регионом, где стали признавать QR-коды импортных вакцин.
До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение роста заболеваемости, число делающих прививку выросло в четыре раза.
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