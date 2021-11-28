Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС политикой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.

«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.

Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.

В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД