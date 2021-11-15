Кремль выразил надежду на признание сертификатов о вакцинации с ЕС

Эксперт: Ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро

«У меня на факультете вакцинированы все, кроме одного упрямого профессора. Он предпочел остаться без зарплаты и сидеть на даче. Все остальные сделали прививку – и ничего с ними страшного не случилось», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Михаил Блинкин, комментируя законопроект о введении системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте и доступа в общественные места.

«Я поддерживаю меры, предложенные правительством, это очень хорошая мотивация для россиян сделать себе прививку», – сказал научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

«Антипривочники пугают нас тем, что уколы, дескать, бесполезны или даже проводят к обратному эффекту – мол, многие люди потом заражаются. Да, у меня на факультете тоже коллеги заболели ковидом уже после вакцинации, но обратите внимание: они болели не так тяжко и не с таким риском помереть, как люди, которые отказались вакцинироваться», – подчеркнул Блинкин.

Эксперт считает, что можно достаточно быстро установить систему QR-кодов при воздушных и железнодорожных перевозках. «Если у меня, допустим, павильонная посадка – то есть это железнодорожный вокзал, аэропорт, каждый пассажир на входе должен предъявить билет, то ввести систему QR-кодов вполне реально. Это может быть сложно, но технически возможно. Сотрудникам вокзала или аэропорта надо просто раздать обычные «читалки», которые считывают QR-коды – и они будут проверять. Это занимает очень мало времени, не нарушает процесс, не сбивает график движения», – пояснил эксперт.

Блинкин доволен тем, что решено ограничить применение QR-кодов лишь авиацией и железными дорогами. Он напомнил, что в последнее время обсуждалась идея распространить QR-коды и на городской транспорт. «Как только у вас не павильонная, а вагонная посадка, технически это сделать становится невозможно. Что я буду делать с салоном городского автобуса, троллейбуса и трамвая? Я тогда должен сажать столько наемных служащих, сколько у меня дверей, чтобы они проверяли QR-код на входе у каждого пассажира?» – интересуется эксперт.

«В расписание заложено, что у меня пассажиры на остановке быстро вошли-вышли, на это отводится минута. Пока я буду проверять у каждого входящего сертификат о вакцинации, на остановке выстроится очередь. Во-первых, нарушится перевозочный процесс, все расписание полетит. Во-вторых, вместо того, чтобы разрежать публику, помогать пассажирам соблюдать социальную дистанцию, я буду публику, наоборот, концентрировать, создавать толпу. Такие меры ничего кроме вреда не принесли бы», – подытожил научный руководитель факультета.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, правительство в пятницу направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.

Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, добавила Голикова. Отмечается, что закон о коде не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.

Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.