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Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян, не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40 % граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше 4 тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть, грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит их документ о прививке скорее всего поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом приходится признать, что по крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили покончить с собой за свои же деньги. Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным, и могу только сожалеть о столь изощренном способе самоубийства», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4 117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
«Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.
Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
«Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года.
Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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Со вторника возобновляются чартерные рейсы из России на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщают информационные агентства.
Представители туротрасли сообщили, что минимальная стоимость недельных чартерных туров составляет от 15–26 тыс. рублей. Первые клиенты «Интуриста» по чартерной цене отправятся в Шарм-эш-Шейх из Москвы самолетом Egypt air, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду рейсом Azur air. В компании при этом отметили, что «рейс из Москвы регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене». «У нас жесткие блоки на этих рейсах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Кроме того, Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. В начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Врач назвала продукты для сдерживания COVID-19
В разгар коронавирусной эпидемии животные и нерафинированные растительные жиры помогут обеспечить клеткам организма защиту от проникновения вируса, считает профессор ФМБА, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
В первой половине дня врач, которого цитирует «Российская газета», советует съедать, например, кусочек сала – это поддержит щелочную среду в организме. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность и гибнут, а в кислотной, наоборот, размножаются.
Очень полезным является масло гхи – топленое сливочное масло, лишенное провоспалительных лактозы и казеина коровьего происхождения. Маргарита Королева рекомендует употреблять масло гхи по 1,5-2 чайные ложки в день, добавляя к завтраку или в составе «зеленых» смузи. Также куриное или перепелиное яйцо на завтрак – хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты.
Прежде чем использовать орехи, их предварительно следует вымочить в воде не менее четырех часов и тщательно промыть. В орехах и семенах содержатся не только полезные жиры и жирорастворимые витамины, но и минералы, включая цинк, необходимый для клеточного иммунитета. Так же врач не советует орехи жарить: в этом случае жиры окисляются.
Источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот могут стать как рыба северных морей, так и льняное или рапсовое нерафинированные масла.
Ранее шотландские ученые назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием.
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В России за сутки выявили 39,1 тыс. зараженных коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах, из которых 3200 (8,2%) – без клинических проявлений.
С начала пандемии в стране выявили 8 873 655 инфицированных в 85 регионах. За сутки скончались 1211 человек (всего 249 215), а выздоровели и покинули больницы 32 036 граждан. За весь период переболели 7,6 млн человек, говорится в сообщении штаба.
Днем ранее в стране выявили 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них у 3422 (8,7%) болезнь протекает без клинических проявлений. Скончались, по данным за понедельник, 1190 граждан, а выздоровели 25 582 человека.
Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 240.
Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.
Ранее в Минздраве заявили, что третья волна коронавируса плавно перетекла в четвертую, так как несколько дней подряд в стране выявляют около 40 тыс. зараженных COVID-19.
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В Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Система QR-кодов для посещения всех общественных мест, включая торговые центры и предприятия сферы услуг, вводится в Воронежской области.
«По поручению губернатора Александра Гусева после постепенного снятия антиковидных ограничений в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов. При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе», – приводит сообщение пресс-службы правительства региона ТАСС.
Ранее власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю», – приводит его слова ТАСС.
Объем госпитализаций с коронавирусом в Москве в понедельник был ниже, чем неделю назад, сообщает РИА «Новости».
«Люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме и их приходится госпитализировать. Так вот объем госпитализаций меньше, чем неделю назад, хотя неделю назад были нерабочие дни <...>. Это позитивная тенденция. Также объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии», – сказал мэр.
По словам Собянина, процесс распространения COVID-19 в Москве замедлился. За неделю в городе записались и вакцинировались около 100 тыс. человек. Первым компонентом вакцины он коронавируса в Москве привились 80% сотрудников, вторым – 60%.
Также мэр пообещал совершенствовать систему QR-кодов в столице. Собянин отметил, что решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.
«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации – это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная», – рассказал он.
Ранее Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
В Минздраве заявили о четвертой волне коронавируса
Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
По его словам, ежедневно сейчас регистрируют больше 40 тыс. случаев заражения за сутки.
«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается», – цитирует эксперта РИА «Новости».
Заявление Чуланов сделал на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».
Самая неблагоприятная ситуация по числу зараженных коронавирусом наблюдается в европейской части, это связано и с ситуацией в России.
Ранее президент России Владимир Путин назвал вакцинацию от коронавируса реальным спасением от смерти, а также тяжелого течения болезни.
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Мишустин рассказал о способе получения бумажного сертификата о вакцинации
Граждане России с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в отделениях МФЦ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», – передает его слова ТАСС.
«Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», – отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что в России сейчас ситуация с распространением коронавируса неоднородная.
«В некоторых [регионах] рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом», – сказал премьер.
Так, в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях рост заболеваемости коронавирусом больше, чем в целом по стране, и составляет 15%, передает РИА «Новости».
Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко продолжать поддерживать такие субъекты. «Это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент», – пояснил он.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19.
Мурашко назвал число привитых в России за нерабочие дни
В нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
«Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», – цитирует Мурашко ТАСС.
Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране уже привиты 62 млн человек.
Также в России проходит кампания по вакцинации от гриппа, в общей сложности привито 65% от поставляемых вакцин, это около 40 млн человек.
Ранее Мурашко сообщал об отправке дополнительной партии вакцины «Спутник Лайт» в регионы России.
Попова заявила о значительном снижении роста заболеваемости COVID-19
Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились в России за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала значительное снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 [процентов], то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса», – приводит ТАСС слова Поповой.
Вместе с тем, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю фиксируется в 32 регионах. По словам Поповой, тремя неделями раньше это количество было почти 50.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах. Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.
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Пескова спросили о введении QR-кодов для транспорта
В Кремле не ведется обсуждений на тему введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
Специалист Минздрава объяснил, как носить маску на улице
Ношение маски на улице необходимо только в случае большого скопления людей, в иной ситуации этого делать не стоит, так как она раздражает кожу лица, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица, и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор», – заявил врач в беседе с Ura.ru.
Он пояснил, что маски в большей степени нужны для ношения в помещениях, в случае прогулки на улице, когда никого нет рядом, необходимости в ней нет. «Риск заразиться в этом случае минимален», – добавил Токарев.
С мнением специалиста Минздрава согласна врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Носить маску на улице не надо. Маски нужны, чтобы носить их в помещении – это факт. Хотя, с другой стороны, она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться. Но если вы с улицы зимой заходите в помещение, то нужно поменять маску на новую и сухую», – указала она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.
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Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах
Необходимо сохранять введенные ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением для стабилизации эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России», – цитирует ТАСС Попову.
Ранее Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.
Между тем, в Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, а власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.
До этого власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.
Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.
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Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.
В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.
Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.