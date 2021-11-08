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Соцкарты студентов с хроническими заболеваниями в Москве решили заблокировать
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Льготный проезд в общественном транспорте заблокировали для студентов, имеющих хроническое заболевание и соблюдающих домашний режим, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «социальные карты студентов заблокированы не будут, за исключением случаев, когда студент имеет хроническое заболевание».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Это связано с введением для этой категории жителей домашнего режима. Блокировка карт москвича не коснется тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию», – отмечается в сообщении.
При этом социальные карты горожанам младше 18 лет блокировать не будут.
Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве. Этот режим сохранился в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях.
Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов
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На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.
СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу приказа Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
«С утра зашла на «Госуслуги» – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.
Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.
«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.
Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.
Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Гинцбург назвал достаточный для защиты от «дельты» уровень антител
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Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург.
«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью», – заявил Гинцбург газете «Известия».
«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В минувший четверг ВОЗ предупредила о росте темпов заболеваемости COVID-19 в Европе и Центральной Азии при доминировании «дельта»-штамма. В конце октября иммунолог предупреждал о высокой способности «дельта»-штамма коронавируса к заражению.
Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов говорил, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в России обнаруживается в единичных случаях, отечественные вакцины достаточно эффективны против коронавируса достаточно эффективны против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.
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Изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID вступили в силу
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В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – приводит текст документа РИА «Новости».
Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.
Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.
Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.
Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.
В прошлую пятницу правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.
В Общественной палате отреагировали на сбой с QR-кодами на «Госуслугах»
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«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.
«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт. «Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.
В подельник на портале «Госуслуги» после введения новой формы
прививочного сертификата вдвое уменьшился
срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом побудила многих россиян проверить свои сертификаты, из-за чего сайт и приложение «Госуслуг» около двух часов не работали.
Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что «QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока». Таким образом, «старые» сроки годности сертификатов будут восстановлены.
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Сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации связали с техническим сбоем
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Изменение сроков действий QR-кодов вакцинированных от коронавируса связано с техническим сбоем на портале «Госуслуги», заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону: 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав о том, что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно, в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», – сказали на горячей линии оперштаба порталу E1.ru.
Там пояснили, что все желающие могут подать жалобу онлайн на «Госуслугах». В этом случае пользователь может получить временный QR-код на две недели.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19
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Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.
«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.
Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.
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Нерабочие дни продлили в ряде регионов России
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Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю, а в Смоленской области – до 10 ноября.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы, отметив, что эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. В регионе сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной. С 8 ноября жителям региона потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
Тем временем в Челябинской области режим нерабочих дней по решению оперативного штаба продлили до 12 ноября включительно. До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.
До 14 ноября в Челябинской области на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней – до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.
Вузы и учреждения среднего профессионального образования Курской области продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.
Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве режим нерабочих дней продлевать не будут, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.
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Ученый предложил ввести обязательную вакцинацию в России
Россиян необходимо обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию, заявил в эфире «Радио Россия» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.
Стало известно о планах Байдена созвать новый саммит по коронавирусу
Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
«Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир. Так что президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь [США Энтони Блинкен] проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики, лидеры приняли решение обеспечить всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса.
Военные ЗВО получили партию вакцин от COVID для ревакцинации
Российские военные начали применять «КовиВак« для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «КовиВак», увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона», – передает РИА «Новости» сообщение.
По данным пресс-службы, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Дополнительно были развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны.
«Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу», – добавили в пресс-службе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах России в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала.
Власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов
QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам, заявили в Минцифры.
«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там указали, что сейчас портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, а QR-коды «восстанавливаются».
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Минздрав Хабаровского края обратился в «Госуслуги» за разъяснениями по срокам QR-кодов
Руководство хабаровского минздрава обратилось в сервис «Госуслуги» за объяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис Госуслуг по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа», – цитирует сообщение хабаровского ведомства РИА «Новости».
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
В понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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В России выявили 39,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4982, Санкт-Петербурге – 3429, Московской области – 2597.
Всего в стране выявлено 8 834 495 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1190 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 248 004 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 587 560 человек.
Накануне, 7 ноября, в России выявили 39 165 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 235.
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Кремль объяснил ситуацию с QR-кодами
Ситуация с измененными сроками действия QR-кодов вакцинированных от коронавируса связана с техническим сбоем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что сокращение сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших не обсуждается и не обсуждалось.
Также представитель Кремля затронул тему эффекта от введения нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
«Пока рано делать вывод, он (эффект) будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе», – заключил он.
Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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У москвичей меньше чем за год изъяли долгов на 100 млрд рублей
Со столичных должников в 2021 году взыскано свыше 100 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.
«За 9 месяцев 2021 года <...> в пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд рублей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
За весь 2020 год столичные приставы взыскали с физлиц и юрлиц 96 млрд рублей, в 2018 – 97 млрд, в 2018 –почти 90 млрд, в 2017 – 92 млрд рублей.
В ведомстве указали, что взысканные долги по алиментам составили 1,1 млрд рублей, 342 млн рублей – долги по зарплате, 2 млрд рублей – долги за ЖКХ, 882 млн рублей –долги в пользу организаций ТЭК. Сумма принудительно взысканных административных штрафов составила 4,2 млрд рублей.
Главной категорией долгов стали долги по налоговым платежам (40,5 млрд рублей, 40% от общей суммы взысканных средств). В ГУ ФССП не сообщили, какую часть среди взысканных 100 млрд рублей составили долги по кредитам физлиц и юрлиц.
Также в ведомстве рассказали о числе должников, ограниченных в праве выезда за рубеж.
«За 9 месяцев текущего года в рамках более 434,3 тыс. исполнительных производств вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», – пояснили в управлении.
В среднем за месяц выносится порядка 48 тыс. подобных постановлений. В 2017 году в среднем за месяц это значение равнялось 13 тыс., в 2018 – 20 тыс., в 2019 – 30 тыс., в 2020 – 38 тыс.
За девять месяцев 2021 года в рамках 23,3 тыс. исполнительных производств приставы применили ограничение в праве пользования водительскими правами, показатель схож с показателем 2020 года.