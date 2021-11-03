Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве

В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – передает его слова РИА «Новости».

Собянин уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.

Мэр города вновь призвал москвичей вакцинироваться.

В Московской области нерабочие дни также закончатся с 8 ноября. Возобновится работа заведений общественного питания, торговых центров и непродовольственных магазинов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется. Спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», – передает его слова «360».

Ряд ограничений в регионе сохраняется: работодателям необходимо оставить на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранить этот режимы для сотрудников старше 60 лет.

В Московской области с 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код.

«Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%», – говорится в Telegram-канале Воробьева.

Также с понедельника допускается проведение спортивных, развлекательных мероприятий только если у всех зрителей имеется QR-код + маска.

Ранее власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.