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Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве
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В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.
«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – передает его слова РИА «Новости».
Собянин уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
Мэр города вновь призвал москвичей вакцинироваться.
В Московской области нерабочие дни также закончатся с 8 ноября. Возобновится работа заведений общественного питания, торговых центров и непродовольственных магазинов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется. Спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», – передает его слова «360».
Ряд ограничений в регионе сохраняется: работодателям необходимо оставить на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранить этот режимы для сотрудников старше 60 лет.
В Московской области с 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код.
«Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%», – говорится в Telegram-канале Воробьева.
Также с понедельника допускается проведение спортивных, развлекательных мероприятий только если у всех зрителей имеется QR-код + маска.
Ранее власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
Девелопер объяснил провал грунта у «Москвы-Сити»
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Провал грунта возле строительной площадки жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной связан с изливом грунтовых вод, заявили в девелоперской компании Capital Group.
В компании пояснили, что вечером 2 ноября «возле строительной площадки Capital Towers, со стороны Проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление», передает РИА «Новости».
По словам представителя пресс-службы, были оперативно проведены противоаварийные мероприятия.
«Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время», – добавили в компании.
Capital Group – это один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Те, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.
Ранее экстренные службы сообщили, что на Краснопресненской набережной, напротив дома номер 14, произошел провал грунта площадью 30 на 40 метров.
Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что с одной из башен «Око» в комплексе «Москва-Сити» упала часть конструкций. Позже управляющая компания «Око Сервис» опровергла эту информацию, уточнив, что упала лишь небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене.
Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
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Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
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В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.
Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.
«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.
По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», – сообщается на сайте РФПИ.
Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем.
Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
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Ряд регионов продлили нерабочие дни
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Власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
В Челябинской области режим нерабочих дней будет продлен до 12 ноября.
«По решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы», – передает сообщение правительства региона РИА «Новости».
С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Вузам также рекомендуется перейти на удаленную работу.
Кроме того, для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров гражданам необходимо предоставить QR-код.
В Томской области нерабочие дни продлеваются до 15 ноября.
«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – передает сообщение властей региона ТАСС.
В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», – сказал губернатор Роман Старовойт в эфире канала «Россия 24».
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Также власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю.
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В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ
В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.
«Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан
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Главное – объяснять людям важность прививки, а также создать необходимые условия, чтобы каждый мог спокойно ее сделать. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил замруководителя аппарата челябинского губернатора Сергей Зюсь, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею финансово поощрять россиян за вакцинацию.
«Нужно, чтобы у человека, где бы он ни находился, была возможность прийти и поставить прививку. Для этого у нас в области создается максимально возможное число пунктов вакцинации, налаживается логистика, введен режим нерабочих дней», – подчеркнул заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь.Что касается идеи предоставлять привитым скидку по оплате за услуги ЖКХ, то подобные предложения по повышению темпов вакцинации приветствуются, сказал Зюсь: «Но надо сперва обсудить со специалистами механизм того, как это будет работать».
В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель Амурской области Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил эту идею с попыткой «купить здоровье за деньги».
Кроме того, убеждать рядовых граждан в необходимости прививки могут и сами врачи, материально заинтересованные в вакцинации. «У нас действует решение о доплатах врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного. Эти средства распределяются между членами вакцинальной бригады», – подытожил Зюсь.
Как сообщал «Интерфакс», медики в России получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID-19 пациента. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к зарплате медработника.
Пока неясно, как именно может быть реализована такая идея, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение сенатора Ивана Абрамова. По словам Лыскова, калининградцев мотивируют прививаться иначе: через введение COVID Free Zone («свободных от ковида зон») в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах, концертных залах и прочих общественных пространствах. «Это действенная мера. Мы ввели еще до «локдауна». В результате у нас стало прививаться в десять с лишним раз больше людей: с 600 в сутки до почти 9 тысяч», – отметил Лысков.
В России выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3452 (8,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6827, Санкт-Петербурге – 3269, Московской области – 2744.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 633 643 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 242 060 человек.
Накануне, 2 ноября, в России выявили 39 008 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1435.
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В Пермском крае временно ограничили использование вакцины «Спутник лайт»
Вакцину «Спутник лайт» намерены использовать в Пермском крае только в случае ревакцинации и прививать тех, кто переболел ковидом в течение шести месяцев, это временная мера, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ведомстве заявили, что, согласно временным рекомендациям Минздрава, в регионе приняли решение «не использовать «Спутник лайт» для первичной иммунизации граждан», вакцина (...) будет использоваться для вакцинации пациентов, перенесших коронавирус спустя шесть месяцев, или вакцинированных ранее (более шести месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», передает ТАСС.
Речь идет о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, принятых на минувшей неделе Минздравом.
Уточняется, что в регионе в наличии около 240 тыс. доз вакцины «Спутник V», которая будет использоваться для первичной иммунизации. Вакцина «Спутник лайт» имеется в регионе, но в ограниченном количестве.
В Пермском крае вакцинировали около 936,6 тыс. человек, из них 678,8 тыс. – двумя компонентами. План по вакцинации исполнен более чем на 52%.
Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации.
До этого стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
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В ОП раскритиковали запрет посещать ТЦ несовершеннолетним в ряде российских регионов
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Решение запретить посещать торговые центры для подростков правильное. Однако детям должны дать альтернативу времяпровождения, поскольку так они начнут «слоняться где попало», заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
В Свердловской, Псковской областях, Алтайском крае, Рязани, на Камчатке и в других российских регионах несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без родителей. Объясняется, что такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
«В целом, запрет я поддерживаю, потому что не вижу ничего хорошего в торговых центрах. Там игровые автоматы, кинотеатры с 90 % всякой похабщины и так далее. Наши дети ничего хорошего там не получают. Поэтому, торговый центр – не лучшее место для проведения досуга», – говорит Пожигайло.
Однако он опасается, что подростки из теплых и безопасных торговых центров переместятся в более опасные места - подъезды и подворотки. Поэтому, считает эксперт, местные власти вместе с запретом должны предложить несовершеннолетним какую-то альтернативу.
«Власти должны позаботиться и открыть какие-то площадки открытые, например, для игры в футбол или воркаута. Кроме того, можно было бы сделать бесплатным в этот период посещение музеев, усадьб, чтобы дети поехали куда-нибудь просвещаться, а не слонялись где попало. Нужно предлагать альтернативы, а пока мы видим только запрет», – считает член ОП.
Также он убежден, что во время нерабочих дней для детей можно было бы организовать какие-то мероприятия или мини-лагерь, чтобы дети разъехались из крупных городов, где повышенная заболеваемость.
Ранее власти Свердловской области предупредили, что если торговые центры и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, то в регионе будет объявлен локдаун, во время которого заведениям вообще будет запрещено работать.
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Переболевшим COVID «неофициально» в Петербурге пообещали QR-коды
В петербургском комитете по здравоохранению обещают в ближайшее время разрешить поликлиникам присваивать QR-коды переболевшим коронавирусом «неофициально», основанием для оформления кода сможет служить выписка из больницы или положительный ПЦР-тест.
«Что касается пациентов, которые переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу и приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. На штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства», – заявил главы комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос «Фонтанки».
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По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение, информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.
«Оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня», – подчеркнул Лисовец.
Также с 1 ноября выдаются QR-коды людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генерируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации». И с 15 ноября эти QR-коды можно будет распознавать при посещении любых общественных мест. Это позволит вакцинированным посещать театры, музеи и рестораны без регистрации на Госуслугах.
Ранее стало известно, что в музеи и театры Ленинградской области открыли для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.
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Минобрнауки разрешило вузам продолжить обучение удаленно
С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки России.
«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», – говорится в документе ведомства.
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При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, поясняют в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели.
В Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19
Усилить ограничения для граждан, у которых отсутствует прививка от коронавируса, могут в Греции и Германии. Там собираются ввести регулярное тестирование непривитых сотрудников на рабочих местах. Также в Греции непривитым можно будет посещать банки, парикмахерские и другие общественные места только по ПЦР-тесту.
О введении «жестких ограничений» для непривитых объявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель на заседании «Христианско-демократического союза», передает телеканал N-TV. Конкретных мер она не назвала, но допустила, ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте, передает РБК.
Меркель отметила, что ее волнует рост числа заражение COVID-19. В стране растет заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом.
Всего в Германии выявили 4,6 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки это число выросло на 10,8 тыс. Умерли с начала пандемии 95,8 тыс. человек, за последние сутки – 81.
В Греции ограничения для непривитых вводятся с субботы, 6 ноября. Граждане, не получившие вакцину, смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сообщает издание Ekathimerini. При этом в продовольственные магазины, аптеки и религиозные учреждения можно будет зайти свободно.
Также всех невакцинированных работников частного и государственного секторов обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус за свой счет.
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что штрафы за нарушение антикоронавирусных мер будут увеличены.
Ранее в Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября.
В Дагестане стартовала акция «Плов Врачам»
В ближайшие дни в больницах Дагестана пройдет бесплатная раздача плова для медиков в красных зонах в рамках акции #МыВместе.
Инициатором акции выступил депутат Госдумы, лидер общероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В среду мероприятие прошло в 1-й городской больнице города Махачкалы. По словам инициаторов акции, таким способом жители Дагестана решили поблагодарить врачей и медиков за самоотверженный труд на передовой, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодняшняя акция – благодарность от всех дагестанцев врачам, медицинскому персоналу, которые ведут борьбу на передовой за жизни и здоровье наших людей! Уверен, долг каждого гражданина сказать спасибо нашим врачам!» – заявил Хамзаев.
Напомним, с марта 2020 года акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных граждан и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. За это время волонтеры помогли уже более 6,5 млн человек.
Добровольцы оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19.
Осенью 2021 года депутаты и российские звезды поддержали перезапуск акции на фоне возросшего числа болеющих коронавирусом.
Депутат рассказала о враче из Асбеста, машину которого обстреляли
Врач, машину которого накануне обстреляли из ружья перед ковидной реанимацией городской больницы №1 в Асбесте – это реаниматолог Антон Райковский, жалоб на него не поступало, рассказала муниципальный депутат Наталья Крылова.
Крылова отметила, что Райковский – «хороший врач», жалоб на него ранее не поступало. У полиции уже есть подозреваемый – это местный житель, который на минувшей неделе похоронил жену, скончавшуюся от коронавируса, передает «Ридус».
Инцидент произошел во вторник, 2 ноября: злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», – сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственный источник.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает нанесенный больнице и врачу материальный ущерб и возможных очевидцев происшествия.
Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла.
Крылова добавила, что ситуация с коронавирусом в Асбесте умеренная, «такая же, как и в среднем по Свердловской области».
При этом больница уже подвергалась нападению: 29 октября туда проник мужчина с ножом и угрожал медсестре. Пострадавших из-за его действий не было. Причастен ли к обоим нападениям на медиков Асбеста один и тот же человек, неизвестно.
Ранее в медицинском центре Якутска пациентка избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди.