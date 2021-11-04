Казахстан анонсировал переговоры по Сирии в астанинском формате

Эксперт назвал бредом и абсурдом претензии Байдена к России по нефти

«У Байдена его же нефтяники спрашивают: «Ты совсем с ума сошел? Сначала тебе нужна зеленая повестка, а потом, оказывается, нужно больше нефти», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее американский президент обвинил Россию и ОПЕК+ в низких объемах добычи черного золота, что привело к подорожанию бензина в США.

«Это тот случай, когда политики путаются в своих действиях, а потом пытаются сохранить лицо, чтобы не выглядеть клоунами. Байден пришел во власть на волне зеленой повестки, когда раздавались лозунги, мол, нефть – это что-то плохое. Его администрация объявила, что будет делать ставку на ускоренный энергопереход. Но о каком переходе может идти речь, если Байден одновременно призывает увеличить добычу нефти? Это просто бред и абсурд», – подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, дорогой американский бензин сразу бьет по рейтингу Байдена, чего он усиленно пытается избежать. Отсюда непоследовательность по линии ОПЕК+ и необоснованные претензии к России. «Обвинять нас в этом вопросе еще глупее: мы второй поставщик нефти в Америку после Канады, даже Мексику переплюнули, – сказал собеседник. – Более того, Россия поставляет много нефти даже с учетом ограничений по ОПЕК+. Мы сократили добычу и пока не можем ее мгновенно нарастить из-за удара пандемии в 2020 году».

При этом сейчас США не могут производить бензин и другие нефтепродукты так масштабно, как у них это получалось раньше. Во-первых, нефтяникам при Байдене стало очень некомфортно: новая администрация принимает странные решения – то за, то против нефти. Во-вторых, черное золото в Америке объявляют чуть ли не вторым табаком, а дополнительные проблемы создают активисты и суды. В результате многим компаниям приходится продавать свои активы в нефтяной сфере.

«Сейчас цена на нефть поднялась и у нефтяников появились хоть какие-то деньги. Но они их отправляют на дивиденды, а не вкладывают в дополнительную добычу, – рассказал собеседник. – Отсюда попытки пойти за нефтью в ОПЕК+, что создает противоречие в зеленой повестке. Решить его можно, скорректировав темпы обещанного энерогоперехода. Но тогда Байдену придется признать свою неправоту».

Что касается отношений Вашингтона и ОПЕК+, то их можно описать формулировкой «любовь и ненависть в одном флаконе».

«С одной стороны, Америка потребляет опековскую нефть. С другой стороны, ОПЕК для нее – конкурент. С третьей стороны, американская администрация в угоду зеленой повестке вообще призывает закрывать нефтяные производства в этих странах. Хотя их потом петух клюет в одно место, и внезапно Штатам нужно больше нефти», – уточнил экономист.

«Пока что Америка предпочитает сохранять хоть какие-то отношения с ОПЕК+, чтобы в случае чего можно было опереться на Саудовскую Аравию. Но надо понимать, что при желании она может выкрутить саудитам руки в любую сторону», – отметил он.

Поэтому говорить о будущем цен на нефть проблематично – ситуация очень переменчива. Некоторые западные банки, по словам собеседника, ожидают, что она может подорожать до 100–120 долларов за баррель, если мировая экономика будет восстанавливаться быстрыми темпами. Но у игроков на рынке сохраняются опасения из-за распространения новых штаммов коронавируса, которые приведут к локдаунам и понижению спроса на нефть.

«Поэтому России надо приспосабливаться к любому возможному сценарию и выживать в любых условиях», – считает Митрахович. Он также указал на символичность того, что заявление Байдена о низких темпах добычи нефти Россией и ОПЕК+ прозвучало на фоне подорожания «ненужных энергоресурсов».

«На конференции в Глазго звучал лозунг: «Отправить уголь и другие ископаемые виды топлива в историю!» Ну в какую историю вы собрались их отправить, когда сами же в Британии наращиваете производство электроэнергии из угля. Это все выглядит глуповато, как и позиция Байдена, который сам не знает, чего хочет», – заключил эксперт.

Во вторник Джо Байден на 26-й конференции ООН по климату (COP26) в Глазго заявил, что рост цен на углеводород вызван отказом России и ОПЕК от увеличения объемов добычи нефти, а также влиянием пандемии на цепочку поставок.

Двумя днями ранее глава Белого дома призвал Москву и Эр-Рияд наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться следующих консультаций ОПЕК+.

В прошлом месяце в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть, а российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не получала от США запросов на обсуждение стабилизации нефтяного рынка.

Также в октябре президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов, а глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии анонсировал возможное завершение столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.

В начале прошлого месяца мировые цены на нефть выросли после решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

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