Запад призвали прекратить «порочную практику» коллективного наказания Сирии

Западу необходимо прекратить «порочную практику» коллективного наказания Сирии, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, отметив, что вопросы гуманитарной помощи сирийскому народу должны выйти на первый план. «Мы считаем, что наши прошедшие консультации здесь, в Нур-Султане, позволяют нам рассчитывать на то, что наш призыв к международному сообществу [позволит] сместить акцент с вопросов стабилизации ситуации, с военной точки зрения, в Сирийской Арабской Республике на вопросы все-таки гуманитарного характера и оказания гуманитарного содействия сирийскому народу. Еще раз подчеркну: не хотят на Западе говорить о сирийском правительстве, но должны все-таки понимать, что это идет на благо сирийскому народу. И необходимо, конечно, прекратить вот эту, считаем, абсолютно порочную практику коллективного наказания сирийского народа», – сказал он на пресс-конференции по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС. Лаврентьев также отметил, что борьба с терроризмом в Сирии остается одним из приоритетных вопросов, несмотря на то что Москва отмечает постепенную стабилизацию ситуации в республике. По его словам, эта борьба с терроризмом в этом регионе должна быть продолжена. Как подчеркнул спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, это необходимо делать вопреки призывам ряда европейских стран о введении режима прекращения огня в национальном масштабе, поскольку террористическая угроза все еще не искоренена. «Мы все должны понимать, что эта мера, хотя и имеет определенный смысл на перспективу и к этому надо стремиться, но в настоящее время она может ограничить действие в том числе и правительственных сил, и международные усилия по борьбе с террористическими организациями, которые сохраняют еще достаточно большой потенциал», – добавил дипломат. Кроме того, Лаврентьев заявил, что Россия рассчитывает на успешное продолжение работы по вопросу об обмене задержанными, пленными, поиске пропавших без вести в Сирии. «Мы считаем, что это актуальнейшая задача, к которой подключились и международные организации. Эта работа будет продолжена, и мы рассчитываем на то, что и в дальнейшем нам удастся все-таки содействовать освобождению лиц, которых ждут в своих семьях», – подчеркнул дипломат. Лаврентьев отметил, что рабочая группа по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, которая функционирует в рамках астанинского формата, проделала огромную работу. «Некоторым кажется, что обмен, который произошел недавно – пять на пять человек, – ничего не значит, очень мало. Но все должны прекрасно понимать, что обмен задержанными – это очень трудоемкий, сложный, очень деликатный процесс, на кону которого стоят человеческие жизни», – заключил он. Ранее Россия, Турция и Иран подтвердили необходимость поддерживать спокойствие в Идлибе. 16-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра 7 июля 2021, 16:12

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий». «Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах. «Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер. Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года. Раскрыты подробности убийства президента Гаити 7 июля 2021, 21:18

Фото: Dieu Nalio Chery/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза вооруженные люди представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald. В Сети появилась видеозапись с места происшествия. По данным издания, на кадрах слышно, как один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: «Всем оставаться на своих местах, это операция DEA», передает РИА «Новости». Источники сообщили Miami Herald, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками. Канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что убийство Моиза, по предварительной данным, совершил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев. По его словам, с учетом этой информации, чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено «осадное положение» сроком на 15 дней. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. И.о. премьера Гаити Клод Жозеф в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза в ближайшее время созовет Совет министров и обратится к народу. Как сообщал портал Gazette Haiti со ссылкой на Жозефа, нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках. Специалист по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя сообщение об убийстве президента Гаити, рассказал газете ВЗГЛЯД, что политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий. На единовременные детские выплаты из бюджета выделено 204 млрд рублей 7 июля 2021, 17:14 Текст: Ксения Панькова

Выплату в 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, на данную меру поддержки из бюджета пойдут 204 млрд рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. «С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста – это от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе, ...выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России, передает РИА «Новости». По его словам, планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу 7 июля 2021, 18:55

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт. Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе. Альбац раскритиковала Кураева и «Дождь» за анекдот про еврея и геев 7 июля 2021, 18:23

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Журналист Евгения Альбац назвала мерзким анекдот об отношении еврея к геям, который в эфире телеканала «Дождь» рассказал протодиакон Андрей Кураев. «И вновь вспомнился Борис Леонидович Пастернак: «Когда к ужасам привыкают, они становятся основанием хорошего тона». Сегодня в утреннем «Дожде» дьякон Кураев позволил себе в прямом эфире мерзкий анекдот. Прямой эфир – бывает. Но и потом ни корреспондент, ни ведущие, ни канал никак не посчитали нужным себя дистанцировать от этой мерзости. Жду реакции. Не хочется сразу банить канал – там работают люди, к которым я отношусь с уважением», – написала она на своей странице в Facebook. Пост прокомментировал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко: «Женя, добрый вечер! Спасибо за внимательность. Это действительно довольно мерзкий анекдот от Кураева и недопустимая реакция на него. Поговорю с коллегами», – пообещал он. «Спасибо, Тихон, не сомневалась», – написала в ответ Альбац. Кураев в свою очередь объяснил, что анекдот вообще не про евреев и геев, а про цензуру. «Ожидаемо прайд бросился лаять. А так-то они очень толерантные. Но лишь к своим мерзостям. А для остальных при малейшей возможности устанавливают жесткие санкции и цензуру» – написал он в своем Facebook. «И анекдот-то ведь не про геев и не про евреев, а про цензуру. Но свое дерьмо не пахнет даже у либералов», – добавил Кураев. Речь, как пояснил он, идет о следующем анекдоте: Старый еврей заказывает в ОВИРе загранпаспорт. Его спрашивают:

– Абрам Моисеевич, в Вашем почтенном возрасте Вы решили заняться туризмом?

– Нет, я хочу совсем уехать.

– Почему? Что вас не устраивает? Вы столкнулись с антисемитизмом? Мы разберемся!

– Нет, меня никто не обижал.

– Но тогда отчего же Вы уезжаете. Такой заслуженный уважаемый человек, ветеран...

– Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!

– А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?

– А вы посмотрите на тенденцию: при Сталине за это расстреливали, при Хрущёве и Брежневе – сажали и принудительно лечили, сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным! В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Лавров счел за честь предложение Путина войти в список «Единой России» 8 июля 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Лавров заявил, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете, что он «получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде «Единой России», передает ТАСС. «Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», – добавил он. Он подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов. «Единая Россия», как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что МИД подробно консультировал «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции, касающимися внешней политики страны. Напомним, «Единая Россия» провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. 6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком. Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан 8 июля 2021, 10:14

Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что считает ответ очевидным. «Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден», – цитирует РИА «Новости» главу МИД. При этом Лавров отметил, что в случае нападения боевиков из Афганистана на Таджикистан ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Душанбе. Он подчеркнул, что в результате пробуксовки политической жизни Афганистана образуются ниши, куда втягиваются боевики «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). При этом «Исламское государство» целенаправленно размещает своих боевиков на севере страны у границы с союзниками России, добавил министр. По словам главы МИД, вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. Мощный взрыв произошел в порту в Дубае 7 июля 2021, 23:30

Фото: DeeDee DeGelia & Brent Winebren/

moodboard/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На территории порта Джабаль-Али в Дубае прогремел мощный взрыв, сообщают информационные агентства. Взрыв произошел на торговом судне, пришвартованном в гавани, начался пожар. Не исключалось, что речь может идти о нефтяном танкере. Позднее сообщили, что во взорвавшемся контейнере перевозили легковоспламеняющиеся вещества и материалы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Al Arabiya. Пресс-служба правительства эмирата сообщила, что пожар локализован, погибших и пострадавших нет. Взрыв был слышен во всем городе. Судя по видеозаписям, огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. При этом порт продолжает работать в обычном режиме. Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41

Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой 7 июля 2021, 16:28 Текст: Ксения Панькова

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которую госпитализировали с коронавирусом, стало лучше, сообщил источник в аппарате омбудсмена. «Татьяна Николаевна (Москалькова – прим. ВЗГЛЯД) сообщила, что ей стало лучше», – сказал источник РИА «Новости». В понедельник уполномоченный по правам человека была госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция. Между тем ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. Назван способ спастись от суперштамма коронавируса 8 июля 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Суперштамм коронавируса может возникнуть в любой стране, спастись от него можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – отметил врач в интервью радио Sputnik. По его словам, возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей, вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, «и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется». Дурманов подчеркнул, что лишь с помощью вакцины можно ограничить условия происхождения новых мутаций, а также предотвратить новые всплески заболевания. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», – подчеркнул доктор. Он отметил, что возможно в будущем могут появиться штаммы, против которых понадобятся новые вакцины, а работа над их созданием уже идет. Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Меньшова рассказала о состоянии Алентовой после COVID-19 8 июля 2021, 02:16

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

РЖД захотели дополнить БАМ и Транссиб третьей веткой к Тихому океану 7 июля 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Рассматривается возможность строительства новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана для вывоза угля, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. «Коллеги, которые вывозят (уголь). Вы сейчас сказали, наверное, имели в виду Эльгу (Эльгинское месторождение в Якутии), где ежедневно идет 9–10 составов на сегодняшний день по объемам. Коллеги предложили построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь», – приводит его слова РИА «Новости». Как подчеркнул Белозеров, «это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше» – «третья параллельная в сторону Тихого океана». Инициативу предложат правительству, чтобы «расширить и эти мощности». Напомним, БАМ (соединяет Тайшет и Советскую гавань) и Транссибирская магистраль являются двумя магистральными железнодорожными выходами России к Тихому океану. 7 июля состоялось совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов и «притапливать» любовь к денежным знакам. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.