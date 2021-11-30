Путин объяснил, в каком мире хотел бы жить Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2% Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет 30 ноября 2021, 15:45 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений. По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач. Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки».

Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена 29 ноября 2021, 16:24

Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».



Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент. В Кремле выразили надежду на переговоры Путина и Байдена до конца года 28 ноября 2021, 20:32 Текст: Елизавета Булкина

Пока нет подвижек по переговорам президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, однако Кремль надеется, что они состоятся до конца года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, по-прежнему дата не определена. (…) «Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться», – передает его слова ТАСС. Песков добавил, что скорее всего переговоры состоятся в формате видеоконференции. Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов России и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США. Путин подписал закон об отмене НДФЛ для семей с детьми при продаже жилья 29 ноября 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий. Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, передает РИА «Новости». Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий. Льгота может предоставляться как родителям (усыновителям), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно, так и одному из детей при соблюдении ряда условий. В частности, новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года, а кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного. Кроме того, с 2023 года устанавливается дифференциация налоговых ставок по налогу на имущество организаций в зависимости от характеристик объекта налогообложения (вида имущества и его кадастровой стоимости), а не от категорий налогоплательщиков. Сейчас такое регулирование уже установлено в отношении земельных участков. Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции. В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии. Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации. Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов. Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их «дочки». От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков. Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила. Кроме того, льготная ставка налога на прибыль в 15% (вместо общей в 20%) распространяется на купонные доходы от всех рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года, тогда как ранее срок их выпуска был ограничен концом 2021 года. А объем инвестиций для получения статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов снижается с 5 миллионов до 500 тыс. рублей. Эти нормы начнут действовать с 2022 года. Ранее Путин объяснил идею освобождения от НДФЛ доходов, получаемых многодетными семьями при продаже квартиры для покупки нового жилья. Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты 29 ноября 2021, 22:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом, сообщает РИА «Новости». Кроме того, в закон «О Счетной палате РФ» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера. Также вводится новый вид аудита – аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам России, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля). Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства. Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО. В Кремле подтвердили возможность согласовать беседу Путина и Байдена в любой момент 29 ноября 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, такого понимания пока нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда могут созвониться лидеры. Он подтвердил, что возможный контакт может состояться до конца года. «Но пока какой-то согласованной четкой даты нет», – передает его слова ТАСС. На вопрос о том, может ли беседа Путина и Байдена пройти в оставшиеся дни ноября, Песков заверил, что «на завтра нет таких планов» и «сейчас тоже нет» планов на 1 декабря. «Но это же может быть согласовано в любой момент», – добавил представитель Кремля. Между тем Песков уточнил, что Путин и Байден в разговоре могут обсудить ситуацию на энергетических рынках. «Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях», – сказал он. При этом планов провести переговоры лидеров до встречи ОПЕК+ пока нет. «Нет, такого понимания пока нет, пока четкой согласованной даты нет. На завтра нет таких планов… Но вы понимаете, это же может быть согласовано в любой момент. Вы хотите получить от меня гарантии, что такого разговора не осуществится. Сейчас в планах такого разговора нет, но рабочие планы на то и рабочие планы. В них добавляются мероприятия и корректируются мероприятия», – сообщил Песков. Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на проведение переговоров Путина с Байденом до конца года. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США. Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты 30 ноября 2021, 15:34

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства. Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри». Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы. «Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости». В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан 30 ноября 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не исключает возможности введения новых мер поддержки жителей страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» напомнил об уже существующих мерах социальной поддержки людей с небольшими доходами, передает ТАСС. В их числе он указал единовременные выплаты пенсионерам и семьям со школьниками. «Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», – подчеркнул президент. В понедельник Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового. Путин заявил об ускорении роста цен в России 30 ноября 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. «Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости». Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии. Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%. В Кремле анонсировали выступление Путина на форуме «Россия зовет!» 30 ноября 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!» во вторник даст оценку текущему состоянию экономики и социальной сферы страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы ожидаем весьма содержательное выступление президента, оценку текущего состояния экономики, социальной сферы страны, все, что интересно потенциальным инвесторам. Будут и вопросы, и комментарии участников», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, ожидается интересное и содержательное мероприятие. Также представитель Кремля отметил, что после завершения форума президент планирует провести отдельную встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Ранее на семинаре-совещании правительства и комиссии Госсовета по направлению обсуждался проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, куда вошли замечания и предложения регионов. Путин заявил об опасности штамма «омикрон» для мировой экономики 30 ноября 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу, что она – экономика – постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления. По его словам, инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран. Напомним, в пятницу цены на нефть Напомним, в пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон». Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что «омикрон» опаснее и заразнее «дельты», что потенциально грозит новыми локдаунами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет. Путин прокомментировал новый штамм коронавируса «омикрон» 30 ноября 2021, 14:35 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели, заявил президент Владимир Путин. «В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма, однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса», – цитирует РИА «Новости» президента. Глава государства отметил, что прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. «Учитывая глобальный трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща», – сказал он. По его словам, эффективно бороться с короновирусом можно только скоординировав действия всего мирового сообщества, взаимным признанием вакцин и сертификатов по вакцинации, доступностью прививок для всех регионов, совместной работой над новыми препаратами. Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции. Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года. До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины. Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле допустили возможность обсуждения Лавровым и Блинкеном переговоров президентов 30 ноября 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Глава МИД Сергей Лавров в случае встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном может быть затронута тема подготовки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, по-прежнему, пока новостей нет, поэтому ждем», – ответил Песков на вопрос о новой информации по переговорам Путина и Байдена.



«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной. Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент. Путин призвал создать модель защиты персональных данных 30 ноября 2021, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разработать верную модель защиты персональной информации, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных, в целом, если смотреть шире, прав свобод граждан», – цитирует президента РИА «Новости». Серьезным эффектом для развития экономики страны и повышения производительности труда и доходов жителей должна стать цифровая трансформация и внедрение новых технологий, подчеркнул Путин. Ранее Госдума первом чтении приняла законопроект, пресекающий необоснованный сбор персональных данных и запрещающий включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Путин поручил проработать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов в регионах 30 ноября 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в некоторых регионах, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации», – передает ТАСС текст списка поручений по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики, состоявшегося 5 октября. Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря. Кроме того, президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц. Сроком исполнения этого поручения установлено 1 марта 2022 года. Ответственными по поручениям назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, Путин потребовал от правительства при проведении международных переговоров добиваться признания подходов России к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями. «Правительству обеспечить при проведении международных переговоров принятие мер, направленных на обеспечение международного признания подходов России к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями», – говорится в перечне поручений главы государства. В документе отмечается, что подход Москвы включает «обеспечение недискриминационных условий для России при реализации климатических проектов и введении мер климатического регулирования, включая трансграничное углеродное регулирование». Также это «учет «низкоуглеродного» статуса энергетического баланса, основанного на «нулевом» объеме выбросов парниковых газов от атомных и гидроэлектростанций; принцип «технологической нейтральности» при учете принимаемых Россией мер по сокращению выбросов парниковых газов».



Кроме того, следует учитывать «гармонизацию национальных систем мониторинга и методологии расчетов выбросов и поглощения парниковых газов с международными стандартами; учет адекватных объемов поглощения парниковых газов лесами и другими природными экосистемами России; соблюдение многостороннего формата разработки правил трансграничного углеродного регулирования, а в случае их введения – обеспечение глобального характера такого регулирования». В поручении уточняется, что надо иметь в виду и «формирование международного реестра климатических проектов в целях привлечения иностранных государств и иностранных организаций к реализации таких проектов в России». Данные поручения даны по итогам состоявшегося 5 октября совещания президента с членами правительства о мерах по реализации климатической политики в России. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Мишустин, который должен представить доклад по этому вопросу до 30 декабря, далее – один раз в полгода. Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России заявил, что российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку. Россия призывает к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу. Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%. Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире. Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной 30 ноября 2021, 15:39 Текст: Вера Басилая

О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина. По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные. Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.