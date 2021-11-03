Британцы поддержали поставки российских ракет

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3 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
До военного союза России с Китаем еще далеко. Но японцы, по-настоящему напугавшись, что этот союз сложится, могут попробовать выбить из китайско-российской сцепки «слабое звено». Прямыми военными методами. И кто тут слабее – очевидно. Подробности...
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Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?» – «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    замена парка


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    Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

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    дрон-доставщик


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    жесткая реакция


    Геворг Мирзаян: Моргенштерна нужно предать проклятью памяти

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    Дмитрий Дробницкий: Америка бросит дополнительные силы на дестабилизацию России

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    Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?

    Британцы поддержали поставки российских ракет

    		    3 ноября 2021, 16:23
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с Индией и Китаем по поставкам ЗРС нового поколения С-500 «страхом войны» с США, однако читатели издания выразили другую точку зрения.

    Британцы напомнили, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью, передает РИА «Новости».

    «Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем», – прокомментировал Caribidus.

    «Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это», – подтвердил Boundrygate.

    «О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат», – отметил Tockhq.

    «Это просто фантастика – обожаю, когда (президент России Владимир) Путин всыпает этому «пробужденному Западу» (включая (президента США Джо) Байдена и противников Brexit) – теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью», – написал HRMY.

    Ранее Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии.

    С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.


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    Назван первый штатный подводный носитель ракет «Циркон»

    2 ноября 2021, 03:55

    Текст: Антон Антонов

    Атомная подлодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщил источник в ОПК.

    Источник ТАСС отметил, что «Пермь» «конструктивно будет немного отличаться от предшественниц». АПЛ планируется передать Военно-морскому флоту в 2025 году. Сейчас в составе ВМФ находятся головные подлодки проектов 885 и 885М «Северодвинск» и «Казань». Первая серийная АПЛ проекта 885М «Новосибирск» проходит испытания, еще шесть строятся.

    В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

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    Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море
    		   1 ноября 2021, 09:01
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал транзит в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщила пресс-служба флота.

    «Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney ... начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

    Напомним, в субботу флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец ВМС США Porter направились в Черное море.

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    Австралия обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок
    		    2 ноября 2021, 07:23
    Фото: Panoramic/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Контракт на строительство дизельных подлодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, обязательства по нему выполнялись с большими задержками, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

    «Контракт, который мы заключили с Naval (Group), имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <...>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с (возросшими) затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <...> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого», – передает ТАСС ответ Моррисона на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.

    Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было инициативой Австралии, а не ее партнеров. «Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», – сказал Моррисон.

    Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. «Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды», – сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.

    «Я понимаю, что он (президент Франции Эммануэль Макрон) очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида (французской стороны) все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <...> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией», – сказал Моррисон.

    Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не «делают всех счастливыми». «У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение правильное, оно соответствует интересам Австралии <...> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул он.

    Напомним, Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

    Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

    В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.

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    Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью

    3 ноября 2021, 11:11

    Текст: Евгения Шестак

    Ученые федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из Снежинска (Челябинская область) создают боеприпас против беспилотников и авиабомб.

    Как ожидается, снаряд сможет эффективнее бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами за счет повышения площади поражения. Вдоль оси его корпуса расположены метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы – грузы, соединенные гибкими режущими элементами, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.

    На подлете к цели взрывчатка срабатывает, и грузы попарно выстреливаются и растягиваются в режущую сеть. В настоящее время ученые готовятся к изготовлению и испытаниям снаряда.

    Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.

    Ранее сообщалось, что в России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, ее отдельные элементы уже прошли испытания. 

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    В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
    		    2 ноября 2021, 03:27
    Фото: armygames2019.mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.

    Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».

    Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

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    Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии

    2 ноября 2021, 08:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    «Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», – передает РБК слова Шугаева.

    Он добавил, что ФСВТС намерена «рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае».

    С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.

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    Российский адмирал назвал причину столкновения подлодки Connecticut с подводной горой

    2 ноября 2021, 12:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж американской подлодки Connecticut хотел скрыть свое присутствие в Южно-Китайском море, поэтому мог и не заметить подводную гору, с которой столкнулась субмарина, считает начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

    Ранее Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.

    «Вероятно, они активный режим гидроакустического комплекса не использовали, шли в режиме шумопеленгования... скрытность соблюдали... Шумопеленгование, естественно, не позволяет обнаружить что-то», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.

    По словам адмирала, подводная гора действительно могла отсутствовать на американских картах, потому что «горы растут, это вполне возможно». Он также не исключил ее искусственное происхождение – гору мог «навалить» Китай, чтобы исключить прохождение подводных лодок.

    Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.

    Как отмечает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла на базу на острове Гуам. По данным телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом.

    Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующего на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.

    В организации «Военно-морской институт США» сообщили, что атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября повредила балластные цистерны.

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    Перспективный истребитель Checkmate решили впервые показать за рубежом

    2 ноября 2021, 09:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил источник в российской авиастроительной отрасли.

    Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.

    «Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты - отличная площадка, для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ», – сообщил источник РИА «Новости».

    Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.

    В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии «стелс», получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.

    Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).

    Ранее ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.

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    Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500

    1 ноября 2021, 16:48

    Текст: Вера Басилая

    Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

    «В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе.

    «Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он.

    Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500.

    С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

    Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

    Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».

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    США начали учения ядерных сил Global Thunder

    2 ноября 2021, 00:57

    Текст: Антон Антонов

    В понедельник стартовали командно-штабные учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил, сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США.

    Ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, как указывается в сообщении, позволят оценить способность отдельных компонентов командования осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при агрессии против США или кого-то из союзников Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В рамках учений планируется использовать «опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами», службами и агентствами США для «сдерживания» и «обнаружения», а «при необходимости» и для «отражения стратегических атак».

    Напомним, сейчас администрация Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам источников, партнеры американцев считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.  

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    Дроны-камикадзе для охраны границ решили создать в России

    2 ноября 2021, 08:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов; ее отдельные элементы уже прошли испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», – сообщил источник РИА «Новости».

    Источник пояснил, что одно из главных преимуществ системы – это низкая цена применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы стоят значительно дешевле по сравнению с противокорабельными ракетами.

    «При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», – добавил он.

    По словам собеседника, введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России.

    Барражирующие боеприпасы – класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета «воздух – поверхность», полностью уничтожаясь сам.

    В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.

    Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет».

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    Беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях

    2 ноября 2021, 13:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Воздушную мишень – имитатор вертолета (ВМ-В) разработки холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» впервые применили на военных учениях для имитации воздушного налета условного противника. Беспилотники послужили мишенями для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщили в пресс-службе «Технодинамики».

    По данным холдинга, беспилотные вертолеты, «не имеющие аналогов в России, впервые были задействованы для имитации воздушного налета условного противника в ходе российско-сербских учений «Славянский щит – 2021», передает ТАСС.

    По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, применение в учениях воздушных мишеней - имитаторов вертолета выполнило две задачи. «С одной стороны, ВМ-В позволила участникам учений отработать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника. С другой стороны, была проведена проверка функциональных возможностей и тактико-технических характеристик беспилотного летательного аппарата в условиях горной местности, где проходили учения», – приводит пресс-служба слова Насенкова.

    Воздушная мишень – имитатор вертолета входит в состав комплекса с беспилотными летательными аппаратами – имитатора воздушных целей, разработанного и созданного в центре «Динамика». Беспилотный вертолет способен находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность его радиосвязи составляет 100 км. ВМ-В предназначена для применения в качестве мишени – имитатора цели при проведении испытаний. Первая партия многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа была передана на вооружение ВКС в конце 2020 года.

    Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника. 

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    В Госдуме сочли провокацией направление флагмана Шестого флота ВМС США в Черное море

    1 ноября 2021, 13:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что направление флагманского командного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационных характер, но Россия всегда готова к любым вызовам.

    «Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», – передает ТАСС слова Картаполова.

    «Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам. Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море – тем более», – добавил политик.

    Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 

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    ТОФ пообещали в 2022 году два атомных подводных крейсера

    3 ноября 2021, 05:33

    Текст: Антон Никитин

    Судостроители в 2022 году передадут Военно-морскому флоту России две атомных подводных лодки – стратегическую «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») и ударную «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.

    «В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного «стратега» – атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» – и одного «ударника» – многоцелевой атомной подводной лодки «Красноярск», – приводит слова источника ТАСС. Как утверждает источник, обе подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота.

    В прошлую среду начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».

    В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».

    В настоящее время в постройке находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 и 885М «Ясень» и «Ясень-М». Головная АПЛ проекта 885М «Казань» вошла в состав ВМФ России 7 мая. В марте стало известно, что первая серийная АПЛ проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

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    Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны

    1 ноября 2021, 16:32

    Текст: Евгения Шестак

    Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса. 

    Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.

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