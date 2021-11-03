В РАН объяснили важность открытий лауреата премии ЮНЕСКО Оганесяна

Открытия российского физика Юрия Оганесяна в будущем лягут в основу ядерной медицины, сказала газете ВЗГЛЯД профессор Юлия Горбунова. В среду стали известны лауреаты международной премии ЮНЕСКО – России им. Менделеева в области фундаментальных наук.

«Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) – это международная организация на территории России, где работают ученые из более чем 30 стран. Там есть лаборатория синтеза новых элементов. Из 118 элементов таблицы Менделеева 90 – природные, а остальные были синтезированы людьми. При этом 10 элементов синтезированы под руководством Юрия Оганесяна», – сказала главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, доктор химических наук, профессор Юлия Горбунова.

3 ноября стало известно, что первая Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук будет присуждена россиянину Юрию Оганесяну и итальянцу Винченцо Бальзани. «Это решение было принято на основании рекомендации авторитетного международного жюри под председательством лауреата Нобелевской премии по химии 2016 года профессора Жан-Пьера Соважа», – указывается в сообщении пресс-службы ЮНЕСКО.

Горбунова отметила, что последний – 118-й – элемент таблицы Менделеева назван именем руководителя исследований – оганесон (Og). «Пройдет время, и этот элемент сможет лечь в основу новых препаратов, применяемых в ядерной медицине», – пояснила собеседница.

Это второй такой случай, когда элемент назван при жизни ученого его именем, напомнила она. «Первым был сиборгий (Sg), названный в честь физика из Калифорнийского университета в Беркли Гленна Сиборга. Поэтому сейчас Оганесяна в мире называют «мистер-элемент», – сказала профессор.

Более того – Оганесян со своей группой готовится в ближайшее время синтезировать еще два элемента. «Однако, премия ЮНЕСКО – это комплексная награда, и Оганесян был удостоен ее не только за научную деятельность, но и за работу с учениками в школе ядерной физики ОИЯИ», – отметила Горбунова.

«Также, лауреат премии вносит вклад в улучшение международных связей российской науки. Дело в том, что элемент недостаточно открыть у себя в лаборатории. Нужно, чтобы это открытие подтвердили западные ученые. Поэтому Оганесян работает очень тесно с американскими, японскими, немецкими коллегами, тем самым способствуя сближению стран. Кстати, в 1955 году – в самый разгар «холодной войны» – Сиборг открыл новый элемент и назвал его Менделевий», – добавила собеседница.

Международная премия ЮНЕСКО – России им. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов. Премия финансируется правительством РФ.

В 2021 году премия вручается впервые. Каждый лауреат получит 250 тыс. долларов, золотую медаль и диплом. Комментируя присуждение награды, Оганесян подчеркнул, что учреждение премии имени такого выдающегося человека как Менделеев было блестящим решением.

«Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что эта премия присуждается сразу в четырех областях науки: математика, физика, химия и биология, но при этом претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева, который, в том числе, был прекрасным лектором и с успехом занимался решением прикладных задач. Это смелый и абсолютно новаторский подход к оценке научной деятельности. Будущее научных открытий – за синергией научных идей из разных областей науки», – отметил лауреат.

Церемония вручения планируется в Париже 15 ноября в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО, где будут присутствовать делегации из 93 стран.