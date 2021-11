Российский физик Юрий Оганесян получил премию имени Менделеева

Международную премию ЮНЕСКО – России им. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук присудили ученым Юрию Оганесяну и Винченцо Бальцани. Церемония вручения состоится 15 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Оганесяну премию присудили «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе». Также награду вручат итальянскому химику Винченцо Бальцани, передает ТАСС.

Юрий Оганесян – специалист в области экспериментальной физики атомного ядра, исследований ядерных реакций, синтеза и исследования свойств новых элементов таблицы Менделеева, физики и техники ускорителей заряженных частиц, использования ускоренных тяжелых ионов в нанотехнологиях. Он является одним из основателей нового научного направления – физики тяжелых ионов (совместно с Флеровым). Автор открытия нового класса ядерных реакций - холодного слияния массивных ядер (1974), широко используемых в настоящее время в различных лабораториях мира для синтеза новых элементов, открыл реакции синтеза сверхтяжелых элементов (1975-1978), участвовал в работах по синтезу 104, 105 и 106 элементов таблицы Менделеева.

Под руководством Оганесяна в 2000-х годах в ОИЯИ были выявлены новые химические элементы – от 113 до 118 включительно. В результате этих открытий была обнаружена область стабильности сверхтяжелых ядер.

28 ноября 2016 года Международный союз теоретической и прикладной химии (The International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) присвоил 118-му элементу таблицы Менделеева имя оганесон (символ – Og) – в честь Юрия Оганесяна. Он стал вторым ученым, после американского химика Гленна Сиборга, именем которого при жизни был назван химический элемент.

Международная премия ЮНЕСКО – России им. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов. Премия финансируется правительством Российской Федерации.

В 2021 году премия вручается впервые. Каждый лауреат получит 250 тыс. долларов, золотую медаль и диплом.

Комментируя присуждение награды, Оганесян подчеркнул, что учреждение премии имени такого выдающегося человека как Менделеев было блестящим решением. «Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что эта премия присуждается сразу в четырех областях науки: математика, физика, химия и биология, но при этом претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева, который, в том числе, был прекрасным лектором и с успехом занимался решением прикладных задач. Это смелый и абсолютно новаторский подход к оценке научной деятельности. Будущее научных открытий – за синергией научных идей из разных областей науки», – отметил лауреат.