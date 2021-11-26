Зеленский назвал Порошенко причастным к потере Донбасса, а Турчинова – Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов является одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-глава страны Петр Порошенко причастен к потере Донбасса.

«Что касается утраты Крыма. Вы же постоянно работаете с господином Турчиновым? Это ж правда, правда. Но вот Турчинов рассматривается, я его не обвиняю, но он один из тех, кто потерял Крым. А Порошенко – один из тех людей, который потерял Донбасс», – сказал президент Украины в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовящемся госперевороте в Украине при участии в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Состоится он 1 декабря, сказал украинский лидер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. В отношении них столица начала военную операцию. Жертвами конфликта стали тысячи людей.