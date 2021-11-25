Лавров обсудил с главой МИД Японии мирный договор

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси и глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров подтвердили намерение продолжать работу для развития двусторонних отношений, в том числе в направлении заключения мирного диалога.

«В начале переговоров министр Хаяси подчеркнул важность отношений между Японией и Россией. Он и министр (иностранных дел РФ – ред.) Лавров провели обмен мнениями, в ходе которого подчеркивалось намерение развивать японо-российские отношения по многим направлениям, в том числе, в сфере политики, культуры и так далее, а также в направлении заключения мирного договора», – РИА «Новости» передает сообщение японского МИД.

Также стороны обсудили совместную экономическую деятельность на Курильских островах, гуманитарные обмены и безопасность. «Министры также провели обмен мнениями относительно ситуации на Украине и в Белоруссии», – отмечено в документе.

Ранее Хаяси уже заявлял, что Токио желает разрешить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи – и заключить мирный договор с Москвой.

Эксперты прогнозировали позицию Токио по Курилам после парламентских выборов в Японии. Перед выборами власти Японии заявляли о стремлении подписать мирный договор с Россией. Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в основе неизменных интересов России и Японии лежит стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.

Напомним, в конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.