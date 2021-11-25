Тимошенко заявила о «сидящей на шпагате» украинской власти

Власти Украины вынуждена сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Когда говорят, что все будет прекрасно, отопительный сезон пройдет прекрасно, тогда нужно сказать на что они (власти) рассчитывают. Они рассчитывают на теплую зиму, если температура не опустится ниже -10, тогда все правительство должно посвятить свое время на молитвы, чтобы в Украине не было минус 10 и ниже. Второе на что они надеются, они надеются на то, что они будут брать электроэнергию перетоками из России и Белоруссии. И они уже берут. Но тогда у меня вопрос – что это за шпагат такой у власти?» – сказала Тимошенко в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, с одной стороны власти не признают президента Белоруссии и есть страна, которая ведет с Украиной войну, с другой стороны Киев вынужден брать электроэнергию, газ и уголь у них.

«Я сказала о шпагате, на котором сегодня сидят власти. Украина, чтобы пережить зиму, чтобы не развалить энергосистему, не заморозить наши тепловые магистрали, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения – Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы», – добавила Тимошенко.

Ранее Николай Азаров, занимавший пост главы правительства Украины с 2010 по 2014 год, заявил, что страна впервые за годы независимости оказалась не готова к отопительному сезону. Работу украинских политиков он назвал непрофессиональной.

Напомним, в Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.

В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.