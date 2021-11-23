Мизулина раскрыла схему срыва онлайн-уроков школьниками

У детей в социальных сетях есть сообщества, где они обмениваются ссылками на уроки в «Zoom» и просят друг друга зайти и похулиганить, рассказала газете ВЗГЛЯД член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя срыв онлайн-урока в Свердловской области.

В городе Березовский Свердловской области во время онлайн-урока биологии к конференции присоединился анонимный пользователь Сети и показал мужской половой орган, за что тут же был удален и заблокирован учителем, сообщает «Комсомольская правда». Позже выяснилось, что срыв урока был заказан 13-летним учеником, который оставил заявку в одной из групп в социальной сети. В СК возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

«Действительно, в ходе дистанционного урока школьники нередко хулиганят. У них есть определеннее сообщества в социальных сетях, где они обмениваются ссылками на свои уроки в «Zoom» и просят друг друга зайти и похулиганить. Это довольно крупные паблики от 5 тыс. подписчиков. Состоят в них не только российские школьники, но и украинские, и казахские. Соответственно, они переходят по ссылкам и срывают друг другу уроки», – рассказывает Мизулина.

Подобные саботажи устраиваются еще с прошлого года, о них Лиге безопасного интернета рассказывали родители, продолжает собеседница. В таких случаях во время урока, как правило, происходит что-то неприличное: либо показывается откровенная картинка, либо включается какой-то сторонний ролик, либо начинается выкрикивание каких-то неприличных слов.

«Есть разные способы, когда дети хулиганят и отменяют дистанционное занятие. Впервые нам родители написали об этом еще в прошлом году. Сейчас, очевидно, вся эта история продолжается. Это действительно проблема, потому что дети не занимаются – уроки отменены», – полагает эксперт.

Единственный способ бороться с данной проблемой, по мнению специалиста, это объяснять детям, что срывать уроки неправильно. Беседы со школьниками должны проводить как родители, так и учителя, акцентируя внимание на том, что подобные действия неправильные. Дети, считает Мизулина, не совсем серьезно относятся к удаленке, поэтому и проявляют таким образом свой протест. При этом как-то наказывать за подобные «шалости», привлекать к ответственности неправильно, полагает она. Данное деяние – несерьезное и относится к обычному детскому хулиганству.

«Блокировать эти группы тоже нельзя, потому что в них нет ничего противоправного, какого-то запрещенного контента. Дети просто публикуют ссылки на свои уроки и имена одноклассников, под которыми можно зайти по ссылке, чтобы учитель их пустил и не вычислил. Да, в ходе шалости может быть показана какая-то порнография, а может мультик или еще что-то. Это сложно предсказать», – говорит Мизулина.

Кроме того, она отметила, что Лига безопасного интернета обращалась с данной проблемой в Министерство просвещения, однако никакого ответа от ведомства еще не получила.