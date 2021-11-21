Стало известно, где похоронят Гаркалина Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов 21 ноября 2021, 17:45

Фото: «‎Спасская»‎/Жар-Птица

Текст: Валентина Григоренко

Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина. «Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» – написала она на странице в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти артиста не уточняется. Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Лихач» и «Капкан для монстра», «Ищейка», «Спасская».

Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским 20 ноября 2021, 18:21

Фото: instagram.com/said.gubdenskiy

Текст: Алексей Дегтярев

В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу. В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash. Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский. В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник. Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию. Собчак раскритиковала женщин с Рублевки за уроки по «дыханию маткой» 21 ноября 2021, 02:58

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что среди жительниц Рублевки сейчас модно быть не хозяйками галерей и салонов красоты, а «гурессами», которые «учат дышать маткой». «Довольно быстро пройдя инстаграммные стадии «не насосала, а подарили», «голо***ый философ с цитатами великих» до «хозяйка галереи» и «владелица салона красоты», мы стремительно перешли в удивительный новый мир, где это уже не модно», – заявила Собчак в Instagram. По ее словам, «женщины «трудной судьбы» с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию», а «в процессе «преподавания» сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магическими знаниями». «Эффект Даннинга-Крюгера в действии», – говорится в сообщении. Собчак заявила, что «люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений», ведь «действительно, умный человек – это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте». «Вот такой вот новый дивный экспертный мир», – заявила она. Напомним, у Собчак произошел конфликт с супругой миллиардера Кирилла Шамалова Жанной, которая заявила на телеведущую в прокуратуру, обвинив ее в раскрытии личной информации. Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых. Перед этим СМИ сообщили, что на Собчак подали иск на 50 млн рублей. Поводом стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?», адресованный юристу Эльнаре Троицкой, которая присутствовала там в качестве участницы. Троицкая заявила, что ее задели слова и намеки Собчак о том, что она «охотница за ВИПами». Дерипаска припомнил Ходорковскому залоговые аукционы 21 ноября 2021, 04:28

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бизнесмен Олег Дерипаска спросил у «бывшего банкира и сегодняшнего общественного деятеля» Михаила Ходорковского, не мешает ли тому спать участие в залоговых аукционах в 1990-х годах. Дерипаска заявил в Telegram, что для Ходорковского 1990-е годы были «благословенным временем», когда тот «сказочно разбогател». Тогда «каждому дееспособному надо было шустрить, а пока народ массово нищал, забирать в свою роспромовскую корзину сотни предприятий и объектов недвижимости, влиять через депутатов и чиновников на принимаемые законы в собственных корыстных интересах (а это коррупция, как ни крути)». При этом Дерипаска решил «еще раз уточнить» у Ходорковского, «бывшего банкира и сегодняшнего «общественного деятеля из Лондона», не мешает ли тому спать «участие в залоговых аукционах». Также Дерипаска спросил, «сколько все-таки пришлось заплатить за ЮКОС» – «176 или 177 миллионов». «И деньги на четырехмесячный кредит государству под залог акций ЮКОСа были взяты со счетов Минфина, предназначенные на зарплаты учителей и врачей, или только учителей?» – заявил он. Дерипаска указал, что о полугодовых «задержках зарплаты бюджетников в 90-е помнят многие», но «не многие помнят, что в те годы бурной активности» Ходорковского «очень часто министерства небескорыстно размещали свои счета в частных банках, а способные бизнесмены брали эти зарплатные денежки и скупали на них ценные постсоветские активы». Залоговые аукционы – один из механизмов приватизации в России, серия сделок в форме аукциона, проведенных в 1995 году, в результате которых ряд коммерческих банков получил в собственность государственные пакеты акций нескольких крупных промышленных компаний, включая «ЮКОС». Напомним, Дерипаска раскритиковал Ходорковского, который выражал намерение управлять Россией «после Путина», за позицию, что сейчас нет смысла работать над решением проблем страны. По словам Дерипаски, «особенность мышления» Ходорковского «и его главный месседж немногочисленным сторонникам звучит как заклинание: все хорошее в жизни начнется потом, в будущем, после Путина», а «сегодняшние проблемы страны – ерунда, как-нибудь переживем, ну даже если переживут их не все». В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. При этом он косвенно признал вину. В январе 2014 года Верховный суд России смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу. Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией 21 ноября 2021, 03:55

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу. Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА. В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. Роснано заявило о накопленном «непропорциональном долге» 21 ноября 2021, 11:57

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Компания «Роснано» заявила, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Вопрос о реструктуризации бизнеса обсуждался на встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций. «На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», – говорится в сообщении на сайте Роснано. В компании отметили, что планируют продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Издание «Коммерсант» напомнило, что с 19 ноября Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций Роснано, общий объем их выпусков составляет 71,6 млрд рублей. АО «Роснано» - российская компания, создана в 2011 году. Целью компании является содействие реализации государственной политики по развитию наноиндустрии с помощью инвестиций в высокотехнологичные проекты. Основные направления инвестирования: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность. С момента создания в 2008 году и до декабря 2020 года компанию возглавлял Анатолий Чубайс. Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой 21 ноября 2021, 07:27

Фото: Guenter Fischer/imagebroker/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах, сообщил МИД Китая. Пекин считает открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве «острое недовольство и решительный протест». Пекин сообщил, что «принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», передает ТАСС со сылкой на Центральное телевидение Китая. Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников. МИД считает, что Литва «разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов». В результате Пекину «пришлось понизить» их «для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений». Китай считает, что власти Литвы «должны понести всю полноту вытекающей из этого ответственности». Отмечается, что китайская сторона неоднократно предупреждала Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию китайского правительства, не считается с общими интересами двусторонних отношений, игнорирует основные нормы международных отношений, и, разрешив создать в Литве представительство Тайваня, создал «дурной международный прецедент», передает РИА «Новости». Напомним, сначала Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека», а позднее в Литве открылось официальное представительство Тайваня. Российские экологи призвали Финляндию закрыть АЭС «Ловииса» 21 ноября 2021, 13:41

Фото: fortum.fi

Текст: Елизавета Булкина

Российские экологические организации, среди которых Социально-экологический союз, «Друзья Балтики» и российское отделение Гринпис, призывают компанию Fortum не продлевать срок эксплуатации атомной станции в городе Ловииса еще на тридцать лет, поскольку это представляет серьезную угрозу для окружающей среды. «К настоящему моменту АЭС устарела и морально, и физически. В соответствии с первоначальными планами был установлен срок эксплуатации в 30 лет, энергоблоки должны быть выведены из эксплуатации в 2007 и 2010 годах соответственно. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы заняться выводом из эксплуатации, собственник АЭС, финская энергетическая компания Fortum, продолжила эксплуатацию ядерно и радиационно опасных энергоблоков сверх установленных разработчиками сроков. Более того, с целью повышения своей прибыли, тепловая мощность старых реакторов несколько раз повышалась, это привело к повышению нагрузки на значимые для безопасности элементы конструкции, к сокращению заложенных в проекте резервов и запасов по ряду важных параметров», – цитирует обращение экологов Yle. Защитники природы выступают против продления срока эксплуатации первого и второго блоков АЭС до 2047 и 2050 года соответственно. Решение по этому вопросу пока что не принято. Компания Fortum направила министерству труда и экономического развития доклад о влиянии на окружающую среду различных вариантов дальнейших решений по станции. В основном рассматривается два сценария: дальнейшее использование или закрытие АЭС. Ожидается, что ведомство даст собственную оценку докладу в январе следующего года. На его основе Fortum примет решение о дальнейшей судьбе атомной станции. Экологи называют главной причиной беспокойства концентрацию радиоактивного изотопа цезия-137 в почве и в воде Балтийского моря, что связывается с наличием двух крупных атомных электростанций по обе стороны Финского залива. «Мы считаем, что риски от продолжения эксплуатации старой и опасной АЭС «Ловииса» велики, и потенциальный ущерб в случае весьма вероятной аварии превышает блага и прибыль, которую может получить компания Fortum от производства и продажи электроэнергии. Мы призываем компанию Fortum отказаться от планов по продлению сроков эксплуатации АЭС «Ловииса» и направить усилия на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков этой АЭС. Мы призываем правительство и парламент Финляндии трезво оценивать риски и угрозы, к которым неизбежно приведет продолжение эксплуатации морально и физически устаревшей АЭС и предпринять необходимые меры для недопущения подобной деятельности, опасной как для Финляндии, так и для ее соседей, в том числе России», – призывают российские экологи. АЭС «Ловииса» расположена на острове Хястхолмен в 15 км юго-восточнее города Ловииса. Принадлежит государственному концерну Fortum. Станция имеет два энергоблока с советскими водо-водяными реакторами ВВЭР-440/213 номинальной электрической мощностью 440 МВт. Первый реактор начал работу в феврале 1977 года, второй – в ноябре 1980 года. В результате модернизации 1997–2002 годов мощность каждого реактора была поднята с первоначальных 440 МВт до 488 МВт, а в 2010-е годы – и до 510 МВт. В 2017–2018 годах была проведена еще одна модернизация: мощность обоих реакторов была увеличена до 531 МВт. В 2017 году АЭС «Ловииса» произвела более 10% от общего потребления электроэнергии Финляндии. В России по аналогичному проекту ВВЭР-440/В-213 построена Кольская АЭС. Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии 20 ноября 2021, 19:15 Текст: Алексей Дегтярев

Люди, назвавшие себя «друзьями» блогера Саида Губденского на месте происшествия помешали очевидцам происшествия рассказать прессе подробности случившегося. На место аварии на Кутузовском проспекте в Москве приехали «друзья Саида», которые принялись мешать журналистам расспрашивать очевидцев, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале. Один из очевидцев все же успел сообщить, что слышал громкий звук. Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский. В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию. Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе 21 ноября 2021, 14:57

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1». «Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости». Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично». Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе. «Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков. Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ. Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину. Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы. Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада. Утвержден новый порядок выплаты пенсий 21 ноября 2021, 08:20

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Необходимо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР), сообщила «Парламентская газета». Также россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что один из главных пунктов новых правил – освобождение от удержаний из пенсий признанных банкротами пожилых людей, сообщила изданию. По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что пожилые люди все чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы. «Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», – рассказала он. В свою очередь, пенсию умершего теперь смогут получить его наследники. Для этого также надо только подать заявление в ПФР. Ранее бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предложение будет рассмотрено на заседании 23 ноября. Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной 20 ноября 2021, 21:12 Текст: Алексей Дегтярев

Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу. «Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он. Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Из багажника попавшего в ДТП автомобиля под Петербургом выпал труп 21 ноября 2021, 12:30 Текст: Валентина Григоренко

В результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Петербург – Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 «Петербург – Сортавала». В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в десяти метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, передает «Интерфакс». Отмечается, что водитель и двое пассажиров хотели скрыться с места аварии, но полиция их задержала. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян, передает РИА «Новости». Причины его убийства, которое совершили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга, пока не известны. Злоумышленники планировали отвезти труп в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки. Задержанных допросят следователи. Накануне после столкновения BMW, Volvo и Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека. Литва отреагировала на понижение уровня дипотношений с Китаем 21 ноября 2021, 13:08 Текст: Елизавета Булкина

Вильнюс сожалеет о решении КНР понизить уровень дипломатических отношений между странами, сообщили в МИД Литвы. «Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать [в Вильнюс своего] посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», – передает сообщение ведомства ТАСС. «Литва еще раз подтверждает приверженность принципу «одного Китая», но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны», – добавили в МИД Литвы. Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии 21 ноября 2021, 10:42

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии, к утру воскресенья объемы поставок составляют 415 мегаватт в час. «Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», – следует из данных на сайте «Укрэнерго». Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Песков назвал учения НАТО в Черном море «душераздирающим зрелищем» 21 ноября 2021, 14:21

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», – пояснил Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки. Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей. 8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.