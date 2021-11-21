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21 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
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Рябков: МИД разъясняет США, «что и как происходит» на Украине
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Министерство иностранных дел России в ответ на претензии США разъясняет Вашингтону, «что и как происходит» на Украине, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии
Компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии, к утру воскресенья объемы поставок составляют 415 мегаватт в час.
«Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», – следует из данных на сайте «Укрэнерго».
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
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По мнению разведки США, чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину, пишут СМИ.
CBS News со ссылкой на американских чиновников, проинформированных по данному вопросу, утверждает, что «вторжение зависит от погодных условий». По версии, озвученной телеканалом, «вторжение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада». При этом вероятность «вторжения» якобы возрастает «по мере того, как погода становится холоднее», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы. По информации New York Times, представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы.
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Блинкен призвал ЧВК Вагнера «не усложнять» ситуацию в Мали
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иностранным силам не следует «усложнять» ситуацию в Мали.
Посещая Сенегал, Блинкен заявил, что американская сторона «с Мали и партнерами содействует усилиям в поддержку стабильности» в стране. По его мнению, было бы «особенно прискорбно», если бы шаги «иностранных лиц» привели к «еще большему усложнению» ситуации. Глава Госдепа пояснил, что «в частности, имеет в виду группу «Вагнер». Блинкен заверил, что «международное сообщество готово поддержать Мали», когда «демократически избранное правительство приступит» к работе, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
В начале недели сообщалось, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против ЧВК Вагнера за вмешательство в иностранные конфликты.
Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.
Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии
В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Киевский философ объявил Таганрог частью Восточного Донбасса
Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом; Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями, заявил киевский писатель и философ Петр Кралюк.
Кралюк опубликовал в журнале «День» две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями. По его словам, их поначалу признавали таковыми даже советские власти. Кралюк обвинил Россию в отчуждении этой местности от Украины, передает РИА «Новости».
Кралюк заявил, что «у Украины был отобран ряд территорий – среди них и Таганрог с окрестными землями». Он обвинил советские власти в «русификации» местных жителей. Также он заявил о праве Украины на Подонье, находящееся рядом с «Восточным Донбассом», хотя и признал, что украинцы были на этих землях пришлым населением. Кралюк обвинил российские власти в «приручении» казаков.
Кралюк считает украинской землей и Кубань, хотя соглашается, что и там украинцы были пришлым населением, появившимся в регионе благодаря Екатерине II. При этом ее он обвинил в геноциде, так как условия для украинских казаков были «необычными», а регион соседствовал с Турцией.
Напомним, прежде он уже публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, называя эти территории Стародубщиной и Восточной Слобожанщиной.
Американский генерал выступил против баз США на Украине
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Создание американских баз на Украине может стать «ненужной провокацией», если действия США в Черноморском регионе будут проводиться без специальной стратегии, убежден бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
«Не имея ее (стратегии – прим. ВЗГЛЯД) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?» – заявил Ходжес в интервью «Новому времени».
По его словам, для многих союзников Вашингтона могут наступить «тяжелые времена», если такие базы действительно появятся на Украине, но не будут «частью какой-либо понятной стратегии». «Все это может быть расценено как ненужная провокация», – сказал генерал.
Вместе с тем Ходжес не считает наращивание присутствия американских сил и учения с Британией и Канадой в регионе чем-то неправильным.
«Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», – заключил он.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
До ээтого корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Кулеба назвал слова Радева про Крым «ударом» по дружеским отношениям стран
Болгарский лидер Румен Радев нанес удар своим высказыванием о Крыме по дружеским украинско-болгарским отношениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям», – написал Кулеба в своем Twitter.
Он также отметил, что Радев якобы своими словами подставил Болгарию под критику Европейского союза и «подыграл российской пропаганде».
Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов с другим кандидатом на пост главы государства назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы».
«Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызывал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – сообщали в украинском ведомстве.
Судно с углем из США прибыло на Украину
На Украину прибыла первая из семи законтрактованных судовых партий угля, сообщила украинская компания «ДТЭК Энерго», входящая в холдинг бизнесмена Рината Ахметова.
Компания сообщает, что «объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн», уголь направят государственным ТЭС компании «Центрэнерго». Всего должно быть семь судовых партий (пять – из США, две – из Колумбии) по 40–75 тыс. тонн. Ожидается, что партии прибудут на Украину в течение ноября – января. Так, вторая партия ожидается в конце ноября, еще четыре – в декабре, последняя – в январе. Подчеркивается, что импорт угля «является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным», передает ТАСС.
На этой неделе «Центрэнерго» сообщило, что законтрактовало около 1,5 млн тонн угля из четырех стран. По железной дороге планируется поставить 663 тыс. тонн угля из Казахстана, а также 300 тыс. тонн из Польши. Остальные поставки пойдут по морю из США и Австралии.
Напомним, на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России.
Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
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Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично».
Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе.
«Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков.
Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ.
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Депутат Рады объяснил неприличный жест в сторону Зеленского
Неприличный жест в Верховной раде в сторону президента Украины Владимира Зеленского был направлен ему лично, а не «институции президента», заявил внефракционный депутат Гео Лерос.
Лерос назвал случившееся импульсивным решением и призвал рассматривать свои действия «в контексте тех событий, которые происходили до». «Мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.
Лерос также напомнил о нападении на него депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко – тогда «никаких санкций не было, его не отстранили от заседаний, не открыли уголовное дело». Лерос подчеркнул, что показывал неприличный жест не «институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины».
Напомним, Лерос показал Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады. Перед этим он сказал главе государства, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
Роскосмос подтвердил договоренность с США о совместной миссии к Венере
С США достигнута договоренность о совместной миссии по исследованию Венеры, которая традиционно считалась «русской планетой», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» пояснил, что на Венеру садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету «с кромешным адом буквально вместо атмосферы», передает РИА «Новости».
Перспективный российский космический корабль «Орел» сможет стыковаться с американской окололунной станцией, договоренность об этом достигнута на переговорах с НАСА, сообщил Рогозин.
Он также рассказал, что Роскосмос поручил Ракетно-космической корпорации «Энергия» разработать эскизный проект новой российской орбитальной станции, он будет готов в течение года-полутора. Запуски модулей для новой станции будут проводиться с космодрома Восточный ракетами «Ангара».
Запуск межпланетной станции «Луна-25», ранее планировавшийся в 2021 году, состоится в июле 2022 года. «Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз – это южный полюс Луны», – сказал он.
Роскосмос получил на этой неделе 5,7 млрд рублей из резервного фонда на строительство спутников, деньги пойдут на «восполнение средств, которые необходимы для формирования группировки для экономики страны, прежде всего метеоспутники и спутники дистанционного зондирования Земли». Также Рогозин отметил, что на прошлой неделе Роскосмос получил дополнительно 6,5 млрд рублей на научный космос. Кроме того, Рогозин сообщил, что финансирование создания российской многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» началось.
Напомним, год назад появились сообщения о том, что Роскосмос якобы отказался от участия США в проекте по Венере. Однако Роскосмос опроверг отказ от сотрудничества, пояснив, что планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.
Американский генерал признал отставание США от России в гиперзвуке
США не такие продвинутые в области гиперзвуковых технологий, как Россия и Китай, заявил заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон на форуме по международной безопасности в Канаде, сообщила газета Politico.
«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», – передает слова американского военачальника «Звезда».
Томпсон при этом добавил, что США «очень быстро наверстывают упущенное», чтобы в этой сфере соответствовать возможностям Пекина. По словам генерал-лейтенанта, Вашингтон разрабатывает типа спутниковой группировки, которая необходима для отслеживания гиперзвуковых ракет.
Ранее глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф заявил, что военно-морские силы США хотели бы как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках.
Украинские силовики обстреляли территорию ДНР
Позиции Вооруженных сил Украины выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 8.35 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении города Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – пояснил представитель ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее украинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по подконтрольному Луганской народной республике (ЛНР) населенному пункту Анновка.
14 ноября подразделения украинских силовиков обстреляли из тяжелой артиллерии подконтрольные ЛНР населенные пункты Южная Ломоватка и Червоный Прапор. Вследствие обстрела был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 мм. В тот же день украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, к обстрелу подключилась бронетехника.
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