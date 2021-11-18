Годовалый ребенок мигрантов из Сирии умер на польско-белорусской границе

В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи, сообщает фонд «Польский центр международной помощи».

«После 02:26 (04:26 мск) мы получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь», – указано в сообщении, передает ТАСС.

По словам спасателей, на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека, поясняется, что они пробыли в лесу 1,5 месяца.

«У молодого мужчины были сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – сообщили спасатели.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.

Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.

Представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.

Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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