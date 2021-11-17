В России отметили появление «мини-Маккейнов» в США

Призыв конгрессменов США к Госдепу ужесточить политику в отношении России – это попытка республиканцев «отмыться» от «рашагейта» с участием Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.

«Письмо конгрессменов главе Госдепартамента Энтони Блинкену – это попытка республиканцев реабилитироваться за четыре года обвинений в рамках «рашагейта». Это история не про Россию, а про внутриамериканскую политическую повестку. Республиканцев многие годы обвиняли в том, что они якобы являются ставленниками Москвы, а русские помогали Трампу побеждать на выборах. Теперь республиканцы пытаются перевернуть медийный фон в противоположную сторону, и обвиняют Джо Байдена в мягкотелости по отношению к России», – пояснил американист Малек Дудаков.

По его словам, Москва не является реальным объектом ненависти американских законодателей. «Очень возможно, что в следующий раз аналогичное письмо будет посвящено Китаю или Ирану. Причем с подобными обвинениями в адрес Белого дома в недостаточной жесткости», – добавил эксперт.

Политолог указал, что в целом это письмо не является отражением действительно актуальной для американцев повестки. «В американских либеральных СМИ иногда появляются алармистские сообщения о том, что Россия якобы собирается предпринять военную операцию против Украины. Но это далеко не главные темы для общественности и политиков США. Куда больше их волнуют собственные экономика, инфляция, миграция и меры борьбы с пандемией», – подчеркнул аналитик.

Дудаков уточнил: в США нет явной влиятельной политической силы или яркого лидера, придерживающихся резко антироссийского вектора. «Нового полноценного Маккейна в США нет. Есть несколько «мини-Маккейнов», которые всегда и по любому поводу критикуют Россию. К ним относятся, например, Линдси Грэм, Тед Круз, Лиза Чейни. Но все их заявления – это, скорее, информационный шум, чем призывы к реальным действиям», – резюмировал политолог.

Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря.

«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания.

Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ.

Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания.

«После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости».

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

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