В США рассказали о невозможности финансово помочь властям Афганистана

США не видят возможности оказывать финансовую помощь новым властям Афганистана, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов, сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему – от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», – приводит его слова РИА «Новости».



Он отметил, что несмотря на это, США остаются крупнейшим гуманитарным донором Афганистана, работая с некоммерческими организациями и структурами гражданского общества.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение почти 1 млрд долларов из федерального бюджета страны на операции, связанные с переселением афганских беженцев.

Президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.

Также Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.

Глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.