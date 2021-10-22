Байден выделил 1 млрд долларов на переселение афганских беженцев

Президент США Джо Байден одобрил выделение почти 1 млрд долларов из федерального бюджета страны на операции, связанные с переселением афганских беженцев, говорится в подписанном им меморандуме.

«Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США..., я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем 976,1 млн долларов, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции «Добро пожаловать, союзники» и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане», – приводит РИА «Новости» текст документа.

Ранее президент России Владимир Путин возложил на США и Европу ответственность за ситуацию в Афганистане и предложил использовать имеющиеся финансовые возможности для помощи афганскому народу.

Также Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.

Глава Генштаба ВС США Марк Милли назвал ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом» американской армии. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

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