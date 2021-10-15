«Северный поток - 2» подорвал работу Госдепа

Взгляд
15 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
Разделы

Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
Перейти в раздел…

Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
Перейти в раздел…

ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

Британцы рискуют замерзнуть из-за торгового конфликта с ЕС Heline Vanbeselaere/ZUMA/ТАСС
Евросоюз готовится ввести экономические санкции против Британии. Брюссель грозит Лондону прекращением поставок газа и электроэнергии, а Франция обещает соседям по Ла-Маншу отключение двухгигаваттного кабеля. Почему страны Западной Европы оказались на пороге энергетической войны? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...

Любителей турецкого "олл-инклюзива" на Алтае не ждут

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 4 комментария

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
    Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму Путин потребовал от мигрантов знания русского языка Грузия резко ответила защищающим Саакашвили европарламентариям
    Россия запросила Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова В МИД объяснили, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану Правящая коалиция ФРГ переходит к переговорам о формировании правительства Эрдоган пообещал «иную» борьбу Турции в Сирии
    Верховный суд признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением Кузнецова поддержала инициативу о гражданстве для детей от смешанных браков Полиция Испании перехватила в море парусник с крупной партией кокаина Забеременевшая пятиклассница из Вольска стала мамой

    «Браво, Путин»


    В Болгарии восхитились стратегией России в ситуации с газом

    «хаос и экономический коллапс»


    Лукашенко дал оценку «принудительному развалу» СССР

    популярный сериал


    В Испании призвали ограничить просмотр детьми «Игры в кальмара»

    Видео

    золотовалютные резервы


    Россия поразила Запад рекордными накоплениями

    кризис и выводы


    Брюссель отказался признать энергетические ошибки

    урегулирование в Донбассе


    Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

    массовая амнистия


    Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

    «установления справедливости»


    Как талибы истребляют западные порядки в Афганистане

    аристократический стиль


    Владимир Можегов: К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

    проблемы общества


    Алексей Алешковский: Корабль «Демократия» оказался кораблем дураков

    политическая звезда


    Владимир Прохватилов: Во Франции появился свой Трамп

    на ваш взгляд


    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?

    «Северный поток - 2» подорвал работу Госдепа

    Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан (слева) не смог вразумить сенатора Теда Круза (справа)
    		   15 октября 2021, 18:35
    Фото: Chris Kleponis, Ken Cedeno/CNP/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В ближайшие дни «Северный поток-2» технически будет готов к запуску, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Чуть ранее из Вашингтона пришло подтверждение: пока президентом остается Джо Байден, США не наложат санкции на компанию-оператора этого газопровода. Но враги проекта внутри страны пока не сдались, и их деятельность уже привела Госдепартамент к серьезному кризису.

    Материал влиятельного издания Politico, чьим источникам чаще всего можно верить, позволяет уточнить две важные вещи, связанные с войной США против «Северного потока - 2».

    Первое - отказ администрации Джо Байдена от санкций против управляющей компании газопровода является не уловкой, а принципиальной позицией президента. До тех пор, пока семейство Байденов занимает Белый дом, она пересмотрена не будет

    Второе - в американском политикуме остался только один человек, который с этим не смирился и упрямо продолжает попытки торпедировать российско-германский проект. Это сенатор от штата Техас - всё тот же Тед Круз, который два года назад почти единолично «изобрел» те санкции, которые позволили замедлить строительство газопровода. 

    Господин Круз известен как очень талантливый юрист и правовед. Раньше это создавало проблемы для «Северного потока - 2», теперь для внешней политики Байдена.

    Кроме того, он весьма амбициозный человек. В 2016-м году Круз должен был претендовать на президентский пост, но путевку в финал предвыборной гонки у него буквально из-под носа увел Дональд Трамп.

    До сих пор Трамп наиболее популярный политик в Республиканской партии, а «трамписты» самая влиятельная сила в ней. Круз принадлежит к другому её крылу - консерваторов-традиционалистов. Он явно не смирился с поражением и надеется на реванш. Чтобы обойти «трампистов» (кто бы в итоге ни представлял их на праймериз), ему нужны ресурсы и медийность. И то, и другое обеспечивает борьба с «Северным потоком - 2» - проектом, конкурирующим с техасскими экспортерами СПГ, то есть с важнейшими источниками финансовых вливаний для будущей кампании Круза.

    Сам он объясняет свои мотивы иначе - с упором на интересы американской энергетики как таковой и необходимость «противостоять влиянию России». В любом случае, стоит он, как скала, и использует свой юридический опыт для намеренного вредительства администрации Байдена, а на перемирие согласен только в том случае, если президент передумает и все-таки введет санкции против управляющей компании Nord Stream 2 AG и ее немецкого руководства.

    Собственно, желание снять кризис в отношениях с Германией - та причина, по которой Байден отказался от бескомпромиссной борьбы с газопроводом. У него глобалистское мышление - президент исходит их того, что без крепких отношений с союзниками США потеряют мировое лидерство. Будь на его месте изоляционист Трамп, которому было плевать на Германию, но не плевать на американских энергетических магнатов, продолжение санкционной политики было бы неизбежным.

    Объяснить все это Крузу, вразумив его, пытался советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Их беседа, состоявшаяся почти два месяца назад, по утверждению источников Politico, прошла «плохо», что, впрочем, вполне очевидно и без оценок со стороны источников. 

    К началу октября газета The New York Times констатировала «серьезный кадровый кризис» в Госдепартаменте, вызванный действиями Круза. При этом она ссылалась на оценку Белого дома и демократов в Конгрессе, обвиняющих техасца в создании угрозы для национальной безопасности.

    Дело в том, что Сенат должен утверждать кандидатуры чиновников на многие должности второго-третьего порядка в Минфине и Госдепартаменте, в том числе послов в другие страны - таков закон. Часто это происходит по упрощенной процедуре, чтобы не терять времени на предрешенное назначение, но только лишь в том случае, если ни у одного из сенаторов нет принципиальных возражений.

    Начиная с лета, когда формирование новой команды Госдепартамента было в самом разгаре, принципиальные возражения по каждой кандидатуре стабильно находились только у одного сенатора из ста - у Теда Круза. Это можно сравнить с «зеленым» и «красным» коридором на таможне: если направили в «красный», неизбежен долгий досмотр - и вот всего один из ста таможенников посылает вас в «красный». Для соискателей это означало начало длинной процедуры по утверждению - с согласованиями и дебатами, а для Госдепа и в меньшей степени для Минфина - кадровый голод.

    Например, были сорваны назначения дипломатических представителей США в такие важные страны, как Китай и Египет, а также, что иронично, в Германию. Другие примеры касаются значимых международных проектов, а всего примеров - десятки. У Госдепа теперь «проседают» сразу несколько направлений, включая Балканы, команды для работы по которым до сих пор недосформированы.

    «Это причиняет нам боль на мировом уровне. Ни одна другая страна в мире не поступает таким образом, и мир теряет терпение по отношению к нашим особенностям. У нас не было посла, например, в Сингапуре, более пяти лет»

    - пожаловался Politico некий высокопоставленный дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

    На многочисленные обвинения во вредительстве Круз невозмутимо отвечает, что действует в соответствии с законом и требует того же от администрации Байдена. Мол, наложить ограничения на «Северный поток - 2» - это юридически зафиксированная обязанность президента.

    Доля правды в этом, к сожалению, есть. В период президентства Трампа демократы в Конгрессе показательно страшились того, что он «пойдет на сговор с Путиным» и отменит антироссийские санкции. Поэтому президента ограничили в возможности проводить санкционную политику, причем, голосами обеих партий - Демократической и Республиканской. Согласно одним нововведениям, глава государства не мог снимать отдельные ограничения без согласия Конгресса, согласно другим, обязан был их вводить «при соблюдении ряда условий». Такой юрист, как Круз, запросто докажет, что «условия» соблюдены.

    Однако всю его «священную борьбу» с газопроводом сильно компрометирует тот факт, что она по сути бесполезна, газопровод уже построен. На это указывает, в том числе, и Белый дом. Другое дело, что личные интересы Круза не сильно от этого зависят - необходимый ему медийный выхлоп и «респект» от техасских газовиков он получает и без победы над «Северным потоком». А если он параллельно подрывает работу Госдепартамента, Россия может считать это маленькой компенсацией за те проблемы, которые сенатор Круз успел доставить нам ранее.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •