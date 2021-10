Китай обходит США в создании главной технологии будущего «Северный поток - 2» подорвал работу Госдепа 15 октября 2021, 18:35

Фото: Chris Kleponis, Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

Текст: Дмитрий Бавырин

В ближайшие дни «Северный поток-2» технически будет готов к запуску, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Чуть ранее из Вашингтона пришло подтверждение: пока президентом остается Джо Байден, США не наложат санкции на компанию-оператора этого газопровода. Но враги проекта внутри страны пока не сдались, и их деятельность уже привела Госдепартамент к серьезному кризису. Материал влиятельного издания Politico, чьим источникам чаще всего можно верить, позволяет уточнить две важные вещи, связанные с войной США против «Северного потока - 2». Первое - отказ администрации Джо Байдена от санкций против управляющей компании газопровода является не уловкой, а принципиальной позицией президента. До тех пор, пока семейство Байденов занимает Белый дом, она пересмотрена не будет. Второе - в американском политикуме остался только один человек, который с этим не смирился и упрямо продолжает попытки торпедировать российско-германский проект. Это сенатор от штата Техас - всё тот же Тед Круз, который два года назад почти единолично «изобрел» те санкции, которые позволили замедлить строительство газопровода. Господин Круз известен как очень талантливый юрист и правовед. Раньше это создавало проблемы для «Северного потока - 2», теперь для внешней политики Байдена. Кроме того, он весьма амбициозный человек. В 2016-м году Круз должен был претендовать на президентский пост, но путевку в финал предвыборной гонки у него буквально из-под носа увел Дональд Трамп. До сих пор Трамп наиболее популярный политик в Республиканской партии, а «трамписты» самая влиятельная сила в ней. Круз принадлежит к другому её крылу - консерваторов-традиционалистов. Он явно не смирился с поражением и надеется на реванш. Чтобы обойти «трампистов» (кто бы в итоге ни представлял их на праймериз), ему нужны ресурсы и медийность. И то, и другое обеспечивает борьба с «Северным потоком - 2» - проектом, конкурирующим с техасскими экспортерами СПГ, то есть с важнейшими источниками финансовых вливаний для будущей кампании Круза. Сам он объясняет свои мотивы иначе - с упором на интересы американской энергетики как таковой и необходимость «противостоять влиянию России». В любом случае, стоит он, как скала, и использует свой юридический опыт для намеренного вредительства администрации Байдена, а на перемирие согласен только в том случае, если президент передумает и все-таки введет санкции против управляющей компании Nord Stream 2 AG и ее немецкого руководства. На эту тему Собственно, желание снять кризис в отношениях с Германией - та причина, по которой Байден отказался от бескомпромиссной борьбы с газопроводом. У него глобалистское мышление - президент исходит их того, что без крепких отношений с союзниками США потеряют мировое лидерство. Будь на его месте изоляционист Трамп, которому было плевать на Германию, но не плевать на американских энергетических магнатов, продолжение санкционной политики было бы неизбежным. Объяснить все это Крузу, вразумив его, пытался советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Их беседа, состоявшаяся почти два месяца назад, по утверждению источников Politico, прошла «плохо», что, впрочем, вполне очевидно и без оценок со стороны источников. К началу октября газета The New York Times констатировала «серьезный кадровый кризис» в Госдепартаменте, вызванный действиями Круза. При этом она ссылалась на оценку Белого дома и демократов в Конгрессе, обвиняющих техасца в создании угрозы для национальной безопасности. Дело в том, что Сенат должен утверждать кандидатуры чиновников на многие должности второго-третьего порядка в Минфине и Госдепартаменте, в том числе послов в другие страны - таков закон. Часто это происходит по упрощенной процедуре, чтобы не терять времени на предрешенное назначение, но только лишь в том случае, если ни у одного из сенаторов нет принципиальных возражений. Начиная с лета, когда формирование новой команды Госдепартамента было в самом разгаре, принципиальные возражения по каждой кандидатуре стабильно находились только у одного сенатора из ста - у Теда Круза. Это можно сравнить с «зеленым» и «красным» коридором на таможне: если направили в «красный», неизбежен долгий досмотр - и вот всего один из ста таможенников посылает вас в «красный». Для соискателей это означало начало длинной процедуры по утверждению - с согласованиями и дебатами, а для Госдепа и в меньшей степени для Минфина - кадровый голод. Например, были сорваны назначения дипломатических представителей США в такие важные страны, как Китай и Египет, а также, что иронично, в Германию. Другие примеры касаются значимых международных проектов, а всего примеров - десятки. У Госдепа теперь «проседают» сразу несколько направлений, включая Балканы, команды для работы по которым до сих пор недосформированы. «Это причиняет нам боль на мировом уровне. Ни одна другая страна в мире не поступает таким образом, и мир теряет терпение по отношению к нашим особенностям. У нас не было посла, например, в Сингапуре, более пяти лет» - пожаловался Politico некий высокопоставленный дипломат, пожелавший остаться неизвестным. На многочисленные обвинения во вредительстве Круз невозмутимо отвечает, что действует в соответствии с законом и требует того же от администрации Байдена. Мол, наложить ограничения на «Северный поток - 2» - это юридически зафиксированная обязанность президента. Доля правды в этом, к сожалению, есть. В период президентства Трампа демократы в Конгрессе показательно страшились того, что он «пойдет на сговор с Путиным» и отменит антироссийские санкции. Поэтому президента ограничили в возможности проводить санкционную политику, причем, голосами обеих партий - Демократической и Республиканской. Согласно одним нововведениям, глава государства не мог снимать отдельные ограничения без согласия Конгресса, согласно другим, обязан был их вводить «при соблюдении ряда условий». Такой юрист, как Круз, запросто докажет, что «условия» соблюдены. Однако всю его «священную борьбу» с газопроводом сильно компрометирует тот факт, что она по сути бесполезна, газопровод уже построен. На это указывает, в том числе, и Белый дом. Другое дело, что личные интересы Круза не сильно от этого зависят - необходимый ему медийный выхлоп и «респект» от техасских газовиков он получает и без победы над «Северным потоком». А если он параллельно подрывает работу Госдепартамента, Россия может считать это маленькой компенсацией за те проблемы, которые сенатор Круз успел доставить нам ранее.