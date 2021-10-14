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14 октября, четверг | Последнее обновление — 22:53 | vz.ru
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Делегации России и США обсудили в Женеве выполнение ДСНВ
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Делегации России и США продолжили обсуждение в Женеве практических вопросов, связанных с выполнением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«С 5 по 14 октября в Женеве состоялась девятнадцатая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ. Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора», – приводит текст сообщения ТАСС.
Напомним, 5 октября в Женеве начала работу двусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В мае Россия обвинила США в нарушении ДСНВ-3 по числу носителей ядерного оружия. США выразили готовность ответить на претензии России по нарушению ДСНВ-3.
В апреле Россия и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись данными об арсеналах. На 1 марта 2021 года у России было развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, у США – 651. У России на этих носителях располагалось 1456 боеголовок, у США – 1357. Также Россия располагает 767 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками, у Соединенных Штатов таковых 800.
Напомним, 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Рябков оценил разговор с Нуланд
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Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен».
Отдельно Рябков подчеркнул, что тема Украины не обсуждалась на встрече. Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.
Также он подчеркнул, что Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций.
«Это бесстыдно, что они продолжают повторять, как заигранную пластинку, подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов... Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление», – заявил Рябков.
Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз, «но они... являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям». При этом Россия последовательно работает для стабилизации энергетического рынка.
Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Эксперты по этикету назвали неуместным яркий наряд Нуланд на встрече в МИД России
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Одежда и обувь замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым нарушает принятый в политике этикет, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по стилю Альбина Холгова. Ранее Нуланд приехала в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
«На встречах самого высокого уровня действует дресс-код Business Best. И он исключает брюки у женщин. Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Впрочем, собеседница вспомнила канцлера Германии Ангелу Меркель – она всегда была в брюках, но это объясняется ее фирменным стилем, подчеркнула Холгова.
По поводу цвета одежды представителя американского внешнеполитического ведомства эксперт указала, что этикет допускает красный костюм для женщин. «Как правило, красное нельзя надевать только на мероприятие, организатор которого – дама. К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – резюмировала Холгова.
«Цвет брючного костюма Нуланд, который называют малиновым, я бы назвала бордовым. Конечно, несколько необычно, непривычно для такого рода встреч, но, тем не менее, это вполне допустимо, – сказала газете ВЗГЛЯД педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева. – Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус».
Резко критически эксперт оценила обувь Нуланд – ботильоны в мелкую горизонтальную полоску. «Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, – отметила эксперт. – Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну».
Напомним, по прибытии в Москву Нуланд заявила
, что основной темой предстоящих переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится
с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление, будучи на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
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Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США
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Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.
Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер.
Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он.
Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент.
Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.
В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
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Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.
Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.
По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – утверждает издание.
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Задерживать голосование по кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
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США потребовали от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты
Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», – передает РИА Новости слова Эберхардта.
Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
США могут лишиться крупнейшего поставщика патронов из-за антироссийских санкций
США могут лишиться одного из крупнейших импортеров патронов в свою страну, новые санкции, которые ввел Вашингтон, ограничивают импорт оружия и боеприпасов из России.
В новый перечень ограничений США включено требование ограничить импорт оружия и боеприпасов. Также отказы на запрос поставок из России будут получать компании, которые заинтересованы в алкоголе и табаке, сообщает РБК.
Отмечается, что Россия является главным поставщиком патронов в США. Средняя сумма поставок превышает 100 миллионов долларов, что составляет более 21% от всей подобной импортной продукции.
Ранее украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным. «В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в заявлении украинского МИД.
Нуланд приехала в российский МИД в ярком наряде
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
Нуланд приехала на встречу в МИД России в ярком наряде, сообщает РИА «Новости», при этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была плотно заставлена машинами, кортеж Нуланд из двух автомобилей не смог сразу подъехать к крыльцу.
Ранее Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Нуланд: Встреча с партнерами в МИД России была конструктивной
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.
«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», – приводятся ее слова на странице посольства США в России в Twitter.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек. Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.
По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.
Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.
Статью «Голоса Америки*» Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».
«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».
Напомним, рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности главы государства коронавирусом.
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Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ходе беседы до Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона по двусторонней повестке дня «и в контексте острых международных и региональных проблем» лишь приведет к деградации российско-американских отношений.
Необходим реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга, указали в ведомстве.
В беседе также участвовал замминистра обороны России Александр Фомин.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию
Исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
«Константин Воронцов – исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву, передает РИА «Новости».
Ранее Рябков оценил итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Россия отметила маниакальную настойчивость Конгресса США в вопросе санкций
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал инициативу сенаторов США по введению новых санкций против российских граждан в соответствии с «Актом Магнитского».
Слова Антонова приводятся на странице посольства в Facebook. Посол заявил, что у него «вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью» в Конгрессе США «пытаются обрушить отношения» с Россией. Он подчеркнул, что очередная попытка ввести санкции осуществляется «под совершенно надуманным предлогом».
Антонов предположил, что в Конгрессе США пытаются «создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», хотя следовало бы «заниматься решением насущных проблем». Он призвал законодателей «отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры». Белому дому необходимо «осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией».
Посол, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета, заявил, что Россия отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности. При этом Россия также сталкивается с кибернападениями. Так, произошли «мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов», причем «50% из них были совершены» из США, передает ТАСС.
Антонов также заверил, что диппредставительства России в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объеме, несмотря на кадровые проблемы из-за «визовой войны».
Напомним, Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса – утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (который начался с 1 октября). В проекте предполагается сделать частью военного бюджета пакет новых антироссийских санкций: против участников «Северного потока – 2», а также против госдолга России плюс персональные санкции в отношении 35 граждан нашей страны.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отметил, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
США потребовали от России «проявить гибкость»
Россия должна соблюдать принципы паритетной численности и визовой взаимности в вопросе укомплектованности кадрами посольств, заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс сказал, что США «ждут паритета по численности персонала и визовой взаимности». Он считает, что Россия «должна проявить гибкость», которая позволит «добиться справедливого соглашения». При этом Вашингтон «хочет иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждается в ней». Госдеп, по его словам, не считает, что разовые встречи могут заменить нормальную работу дипломатических миссий, которую американская сторона хочет возобновить. Стороны договорились провести еще один раунд консультаций в поисках решения проблемы комплектования посольств, передает РИА «Новости».
Прайс выразил надежду, что американская «миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности». Он предположил, что консультации пройдут на уровне ниже заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее встречи были «открыты и полезны», сказал Прайс.
Он также заявил, что у США и России «есть ряд разногласий по широкому кругу вопросов, но есть и некоторые сферы, в которых наши интересы совпадают». К ним относится и «возвращение к соблюдению» Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Нуланд обсудила во вторник в российской столице ситуацию вокруг СВПД, передает ТАСС.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отметил, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.
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